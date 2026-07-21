Diese BH-Farbe ist unter einem weißen Kleidungsstück am unauffälligsten.

Der Sommer ist da und mit ihm die unverzichtbaren weißen Kleidungsstücke: strahlend und elegant. Unter hellen Stoffen kann die Wahl der richtigen Dessous manchmal eine echte Herausforderung sein. Die richtige BH-Farbe kann für alle, die einen dezenten Look wünschen, tatsächlich den entscheidenden Unterschied machen.

Weiß unter Weiß: eine Kombination, die nicht immer funktioniert

Wenn man ein weißes Top, eine helle Bluse oder ein makelloses Kleid trägt, liegt es nahe, für ein perfektes Outfit auch einen weißen BH zu wählen. Das ist jedoch nicht unbedingt die beste Wahl, wenn man möglichst unauffällig bleiben möchte. Der Grund ist einfach: Das Weiß des BHs kann heller sein als die Haut. Unter heller Kleidung entsteht dadurch ein Kontrast, der unweigerlich die Blicke auf sich zieht. Anstatt zu verschwinden, kann er so, insbesondere bei dünnen oder leicht transparenten Stoffen, sogar noch auffälliger wirken.

Der Nude-Ton, der perfekte Verbündete für einen Zweite-Haut-Effekt

Wer diskrete Dessous unter weißer Kleidung tragen möchte, wählt am besten eine Farbe, die dem eigenen Hautton ähnelt. Beige, Nude, Karamell, Schokolade oder auch rosafarbene oder goldene Nuancen: Wichtig ist, einen Farbton zu finden, der perfekt zum Hautton passt. Ein hautfarbener BH verschmilzt nahtlos mit dem Körper und ist unter weißem Stoff nahezu unsichtbar. Dieser Trick funktioniert bei allen Hauttönen, vorausgesetzt, der Farbton entspricht wirklich der eigenen Haut.

Den richtigen Farbton für Ihren Hautton finden

Der Begriff „Nude“ bezeichnet nicht nur eine einzige Farbe: Es gibt unzählige Nuancen, die die Vielfalt der Hauttöne optimal zur Geltung bringen. Um die passende Nuance zu finden, beobachten Sie am besten, wie sie an Ihnen wirkt. Ideal ist eine Nuance, die im Bereich des Dekolletés oder der Arme nahezu unsichtbar ist. Sie sollte einen natürlichen Übergang zu Ihrem Hautton schaffen, ohne zu hell oder zu dunkel zu wirken.

Viele Marken bieten heute Dessous-Kollektionen mit einer deutlich größeren Farbauswahl an. Dadurch wird es einfacher, ein bequemes Kleidungsstück zu finden, das zum eigenen Stil und zur Figur passt.

Das Material spielt auch eine Rolle bei der Diskretion.

Die Farbe ist nicht der einzige Faktor. Schnitt und Material des BHs beeinflussen ebenfalls, wie er unter weißer Kleidung wirkt. Glatte, nahtlose Modelle mit matter Oberfläche sind in der Regel weniger auffällig als Spitze, strukturierte oder aufwendig verzierte BHs. Für einen besonders dezenten Effekt sind schlichte Formen oft die beste Wahl. Auch bei der Kleidung selbst trägt ein etwas dickerer oder gefütterter Stoff dazu bei, dass weniger durchscheint und das Outfit gleichzeitig schmeichelhaft fällt.

Diskretion oder Durchsetzungsvermögen: Sie haben die Wahl.

Ein hautfarbener BH ist zwar ideal für alle, die unter weißer Kleidung unsichtbar sein möchten, doch in Sachen Dessous gibt es keine festen Regeln. Auch Weiß unter Weiß zu tragen, eine Kontrastfarbe zu wählen oder bewusst ein schönes Modell in Szene zu setzen, kann ein selbstbewusstes Fashion-Statement sein.

Bei Dessous geht es in erster Linie um Komfort, Selbstbewusstsein und Wohlbefinden. Manche bevorzugen einen dezenten Look, andere spielen gerne mit Farben und transparenten Stoffen. Am wichtigsten ist, dass Sie sich in Ihrer Kleidung wohlfühlen.

Wer diesen Sommer seine weiße Kleidung ganz einfach genießen möchte, ist mit einem BH, der dem Hautton möglichst nahe kommt, bestens beraten. Dieser simple Modetipp sorgt dafür, dass man sich in seinen Lieblingsoutfits wohl, frei und strahlend fühlt.