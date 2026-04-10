Als Plus-Size-Influencerin lässt sie den Trend zweifarbiger, hochtaillierter Kleidungsstücke wieder aufleben.

Modetrends
Fabienne Ba.
@thesheflo / Instagram

Der hochgeschnittene Bikini feiert sein Comeback an Stränden und in den sozialen Medien. Plus-Size-Influencerin Sheila (@thesheflo) sorgt mit einem zweifarbigen schwarz-weißen Design, das perfekt zum aktuellen Retro-Bademodentrend passt, für Aufsehen.

Ein Retro-Design neu interpretiert in einer zeitgenössischen Version

Auf ihren Social-Media-Kanälen teilte Sheila (@thesheflo) mehrere Fotos in einem schwarz-weißen, hochgeschnittenen Zweiteiler – eine Silhouette, die von den Stilelementen der 1950er und 1960er Jahre inspiriert ist. Dieser Schnitt, der sich durch ein bedeckendes Unterteil in Kombination mit einem strukturierten Oberteil auszeichnet, wird regelmäßig mit Pin-up-Ästhetik und Vintage-Ikonen in Verbindung gebracht.

Der Schwarz-Weiß-Kontrast verstärkt die grafische Wirkung des Werkes und hebt gleichzeitig seine eleganten und zeitlosen Linien hervor. Diese Art von Design wird oft als Alternative zu den minimalistischen, stark ausgeschnittenen Stilen präsentiert, die in den letzten Jahren die Trends dominiert haben.

Die Rückkehr von hochtaillierten Styles in den Sommertrends

Seit einigen Saisons erfreut sich der hochgeschnittene Zweiteiler-Badeanzug in den Kollektionen vieler Marken wieder wachsender Beliebtheit. Dieser Stil wird sowohl für seine Retro-Inspiration als auch für seine Fähigkeit, verschiedenen Figurtypen zu schmeicheln, geschätzt.

Laut diversen Modezeitschriften ist die Rückkehr von Silhouetten im Vintage-Stil Teil eines umfassenderen Trends hin zu strukturierten und zeitlosen Schnitten. Schwarz und Weiß, oft als klassisches Duo betrachtet, zählen regelmäßig zu den beliebtesten Farbkombinationen bei Bademode. Der Erfolg dieser Kleidungsstücke erklärt sich auch durch ihre gelungene Verbindung von Mode und Komfort – ein Kriterium, das von Konsumenten immer mehr an Bedeutung gewinnt.

Eine Influencerin, die sich für eine inklusivere Repräsentation einsetzt.

Sheila (@thesheflo) gehört zu den Content-Creatorinnen, die dazu beitragen, die Sichtbarkeit verschiedener Körpertypen in der Modewelt zu erhöhen. Die Präsenz unterschiedlicher Profile in Kampagnen und in sozialen Medien hilft, traditionelle Schönheitsideale zu erweitern.

Mehrere Branchenbeobachter weisen darauf hin, dass „dieser Trend mit einer steigenden Nachfrage nach Kleidung einhergeht, die an unterschiedliche Körperformen angepasst ist“. In diesem Zusammenhang verdeutlicht die Popularität eines zweifarbigen, hochgeschnittenen Badeanzugs, der von einer bekannten Influencerin getragen wird, das Interesse an Kleidungsstücken, die sowohl stilvoll als auch für ein breites Publikum erschwinglich sind.

Schwarzweiß, ein zeitloser Klassiker

Die Wahl eines hochgeschnittenen, schwarz-weißen Zweiteilers hat eine lange stilistische Tradition. Diese Kombination wird oft mit einer eleganten und minimalistischen Ästhetik assoziiert, da der Zweifarbenkontrast die Silhouette optisch strukturiert, was ihre wiederkehrende Präsenz in Sommerkollektionen erklärt. Zahlreiche Marken bieten mittlerweile Variationen dieses Stils an und bestätigen damit die anhaltende Beliebtheit von Kleidungsstücken, die von Retro-Garderoben inspiriert sind.

Der Erfolg des hochgeschnittenen Zweiteilers verdeutlicht letztlich einen breiteren Trend: die Neuinterpretation ikonischer Stücke aus einer zeitgenössischen Perspektive. Indem sie digitale Einflüsse mit Retro-Referenzen verbinden, tragen Content-Creatorinnen wie Sheila (@thesheflo) dazu bei, historische Silhouetten wieder ins Rampenlicht zu rücken und sie an aktuelle Erwartungen anzupassen. Diese Dynamik zeigt, dass sich Bademode durch die Integration vielfältiger Einflüsse stetig weiterentwickelt und stilistisches Erbe mit Innovation verbindet.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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