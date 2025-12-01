„Ich liebe Bauchmuskeln!“: Mit 38 Jahren sorgt dieses Model in Rio für Aufsehen.

Rosie Huntington-Whiteley hat ihre Fans mit einer Reihe von Urlaubsfotos auf Instagram erneut begeistert. Das ehemalige Victoria's-Secret-Model strahlt eine Gelassenheit aus, die Tausende ihrer Follower inspiriert.

Ein strahlender Kurzurlaub in Brasilien

Während ihres Aufenthalts in Rio de Janeiro teilte das britische Model und die Schauspielerin mehrere Fotos, die zwischen Meer und tropischer Vegetation entstanden, begleitet von der liebevollen Botschaft „Rio, du hast mein Herz gestohlen!“ Auf den Bildern sieht Rosie in einem weißen Strandoutfit strahlend aus, dessen moderner Schnitt ihre Bauchmuskeln betont.

Eine Schönheit, die von ihren Fans bewundert wird

Die Internetnutzer reagierten prompt auf den Post. Die Kommentare sprühten vor Bewunderung und Freundlichkeit: Einige lobten ihre Disziplin, andere ihr Charisma ( „Ich liebe die Bauchmuskeln!“ ) und ihre unerschütterliche Natürlichkeit. Einer der häufigsten Kommentare auf Instagram, „So natürlich!“ , zeugt von der Wertschätzung ihrer Fans für ihre Authentizität. Viele hoben auch hervor, wie sie eine selbstbewusste, unprätentiöse Schönheit verkörpert, die inspirierend und nahbar zugleich ist.

Ein neues Leben abseits des Rampenlichts

Seit ihrem Umzug nach London mit Schauspieler Jason Statham und ihren beiden Kindern blüht Rosie in einem ruhigeren Umfeld auf. Fernab des Hollywood-Trubels widmet sie sich verstärkt ihrer Familie und persönlichen Projekten. In jüngsten Interviews spricht sie bewegt darüber, wie glücklich sie darüber ist, ihre Kinder im Kreise ihrer Lieben und in der Natur aufwachsen zu sehen, während sie gleichzeitig ihre Leidenschaft für Mode und Design weiter auslebt.

Zwischen Eleganz und Lebensfreude fasziniert Rosie Huntington-Whiteley immer wieder ein treues Publikum, das von diesem Model und dieser Schauspielerin begeistert ist, die es versteht, Natürlichkeit und Raffinesse zu vereinen.