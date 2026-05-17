Diese wenig bekannte mentale Stärke soll den beruflich „erfolgreichsten“ Menschen gemein sein.

Oftmals sprechen wir über Talent, Netzwerke oder Glück, um eine erfolgreiche Karriere zu erklären. Doch ein anderer, subtilerer Schlüssel könnte weitaus wichtiger sein. Und die gute Nachricht ist: Er lässt sich entwickeln, unabhängig von Ihren Ausgangsbedingungen. Laut Harvard Business Review gibt es eine entscheidende mentale Fähigkeit, die viele noch immer unterschätzen.

Eine einfache… aber wirkungsvolle Fähigkeit

In einem Artikel der Harvard Business Review beschreibt Tapan Singhel, CEO von Bajaj Allianz General Insurance, den Hauptgrund für seinen beruflichen Erfolg: eine „Wachstumsorientierung“. Für ihn ist dies nicht nur ein Pluspunkt im Lebenslauf, sondern eine unerlässliche Grundlage für den Erfolg in der sich ständig wandelnden Arbeitswelt.

Das „Wachstumsdenken“: die Idee, die alles verändert

Dieses Konzept wurde von der Psychologin Carol Dweck an der Stanford University entwickelt. Es basiert auf einer einfachen Idee: Ihre Fähigkeiten sind nicht unveränderlich. Sie können sich durch Anstrengung, Erfahrung und Lernen weiterentwickeln.

Umgekehrt beinhaltet ein „starres Denken“ die Annahme, man sei entweder begabt oder nicht, für etwas geeignet oder nicht. Diese Sichtweise schränkt oft Mut und Fortschritt ein. Ein dynamisches Denken hingegen verändert die Wahrnehmung von Herausforderungen: Eine Schwierigkeit wird zur Lernchance, nicht zum Beweis mangelnder Fähigkeiten.

Drei konkrete Haltungen, die man einnehmen sollte

Tapan Singhel beschreibt drei Reflexe, um diese Denkweise zu entwickeln:

Erstens: Verstecken Sie sich nicht hinter den Umständen. Ein Fehler ist kein Ende, sondern eine wertvolle Information für den Fortschritt.

Akzeptieren Sie als Nächstes das Unbekannte. Neue Situationen können unangenehm sein, bieten aber auch die meisten Lernmöglichkeiten.

Schließlich sollten Sie sich trauen, um Hilfe zu bitten. Niemand ist ein Experte auf allen Gebieten, und Fortschritt entsteht auch durch Kommunikation und konstruktive Bescheidenheit.

In einem Arbeitsumfeld, das von sich rasant verändernden Aufgaben, Automatisierung und künstlicher Intelligenz geprägt ist, wird die Fähigkeit zum kontinuierlichen Lernen immer wichtiger. Analysen zeigen, dass Unternehmen zunehmend Kandidaten suchen, die sich anpassen und weiterentwickeln können, anstatt solcher mit statischen Fähigkeiten.

Ein Gehirn, das ein Leben lang lernt

Menschen mit einem starren Selbstbild neigen dazu, neue Situationen aus Angst vor dem Scheitern zu meiden. Menschen mit einem dynamischen Selbstbild gehen anders vor: Sie sehen jeden Fehler als Lernchance. Manche Ansätze empfehlen sogar, den Satz „Ich bin gescheitert“ gedanklich durch „Ich habe es noch nicht geschafft“ zu ersetzen. Diese einfache Formulierung eröffnet eine konstruktivere und motivierendere Perspektive. In diesem Selbstbild wird Fortschritt zu einem natürlichen Prozess und nicht zu einem ständigen Druck.

Das „Wachstumsdenken“ basiert auch auf Neuroplastizität: Das Gehirn verändert sich durch Erfahrung stetig. Lernen, Wiederholen und Anpassen der eigenen Vorgehensweisen stärken die neuronalen Verbindungen. Fortschritt ist also keine Frage von „natürlichem Talent“, sondern von Dynamik.

Zum Schluss sei noch einmal betont, dass es nicht den einen Weg zum beruflichen Erfolg gibt. Jeder hat seine eigenen Wünsche, sein eigenes Tempo und seinen eigenen Weg. Erfolg definiert sich nicht über Ranglisten. Für manche liegt er im beruflichen Aufstieg. Für andere in der Ausgeglichenheit, der Kreativität oder einfach in der Freude an einer Arbeit, die ihren Werten entspricht. Wichtig ist, dass man mit dem, was man aufbaut, zufrieden ist. Und wenn sich das, was man aufbaut, im Laufe der Zeit weiterentwickelt, ist auch das eine Form von Erfolg.