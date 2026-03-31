Ständige Ruhe zu bewahren, könnte einen unerkannten emotionalen Mechanismus verschleiern.

Psycho
Tatiana Richard
Photo d'illustration : Speak Media Uganda / Pexels

In jeder Situation Ruhe zu bewahren, gilt oft als Stärke. In unserer schnelllebigen Welt ist es beeindruckend, die Fassung zu bewahren. Doch laut einigen Psychologen kann diese beständige Gelassenheit auch eine ganz besondere Art des Umgangs mit den eigenen Emotionen offenbaren.

Ruhe, eine Fähigkeit, die man oft sehr früh erlernt

Ihre Fähigkeit, in angespannten Situationen ruhig zu bleiben, kommt nicht von ungefähr. Sie kann in der Kindheit wurzeln, durch Erfahrungen und Umgebungen, die Ihr Reaktionsverhalten prägen. Manche Menschen lernen, manchmal unbewusst, ihre Gefühle für sich zu behalten. Dies kann in Situationen geschehen, in denen das Ausdrücken von Gefühlen nicht erwünscht ist oder wenn es einfacher ist, Konflikte zu vermeiden, indem man über seine Gefühle schweigt.

In der Psychologie wird dieses Verhalten oft als Bewältigungsstrategie betrachtet. Man entwickelt eine Form der Emotionsregulation, die es einem ermöglicht, auch in Zeiten des Wandels stabil zu bleiben. Und um es klarzustellen: Diese Fähigkeit ist alles andere als ein Mangel. In vielen Situationen, insbesondere im beruflichen, kann sie sogar ein echter Vorteil sein.

Ruhe bedeutet nicht emotionale Leere

Anders als oft angenommen, erleben sehr ruhige Menschen nicht weniger Emotionen. Sie erleben sie voll und ganz, mit all ihrer Intensität. Der Unterschied liegt im Ausdruck. Man kann Wut, Traurigkeit oder Freude empfinden, ohne sie unbedingt zu zeigen. Diese Zurückhaltung kann den Eindruck ständiger, fast unerschütterlicher Gelassenheit erwecken. Einige psychologische Studien legen jedoch nahe, dass es durch das ständige Unterdrücken von Emotionen schwieriger werden kann, klar zu erkennen, was man fühlt oder was man braucht.

Ein weiterer möglicher Effekt: Ihr Umfeld könnte Sie als verlässliche Stütze wahrnehmen. Als jemanden, der immer da ist und stets ein offenes Ohr hat. Das ist schmeichelhaft, kann aber auch ein Ungleichgewicht erzeugen, wenn Ihre eigenen Gefühle ständig in den Hintergrund treten.

Wenn zu viel Zurückhaltung die Dinge verkompliziert

Kontrolle zu behalten ist zwar nützlich, doch alles in sich hineinzufressen, kann Beziehungen belasten. Gefühle nicht auszudrücken, kann den Austausch erschweren, insbesondere bei Meinungsverschiedenheiten. Unausgesprochene Probleme häufen sich und erzeugen eine innere Anspannung.

Experten weisen darauf hin, dass das Ausdrücken unserer Gefühle eine wichtige Rolle im Stressmanagement spielt. Es ermöglicht uns, unsere Reaktionen besser zu verstehen und auch von anderen verstanden zu werden. Wichtig ist dabei nicht, Ruhe durch übertriebene Gefühlsregung zu ersetzen, sondern vielmehr, uns nicht zurückzuhalten, unsere Gefühle auszudrücken, wenn es nötig ist.

Finde dein eigenes emotionales Gleichgewicht

Ruhe zu bewahren kann eine echte Stärke sein. Sie ermöglicht es Ihnen, Abstand zu gewinnen, Situationen zu analysieren und impulsive Reaktionen zu vermeiden. Es ist eine wertvolle Eigenschaft und Teil Ihrer individuellen Arbeitsweise.

Ihr emotionales Gleichgewicht beruht jedoch nicht allein auf Kontrolle. Es basiert auch auf Ihrer Fähigkeit, auf Ihren Körper zu hören, Ihre Gefühle wahrzunehmen und sie im richtigen Moment auszudrücken. Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus, seine eigene Sensibilität und seine eigene Art, Emotionen zu erleben. Es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern eine Vielzahl möglicher Ausgewogenheiten.

Letztendlich bedeutet Ruhe bewahren nicht, distanziert oder unsensibel zu sein. Es ist eine von vielen Strategien, um mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Und wie jede Strategie wird sie am besten durch eine wesentliche Sache ergänzt: sich selbst zu erlauben, ganz man selbst zu sein.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Als Autorin erkunde ich Schönheit, Mode und Psychologie mit Feingefühl und Neugier. Ich genieße es, die Emotionen, die wir erleben, zu verstehen und jenen eine Stimme zu geben, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. In meinen Artikeln bemühe ich mich, die Kluft zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und unseren Alltagserfahrungen zu überbrücken.
Article précédent
Was ist diese subtile Persönlichkeitseigenschaft, die häufig bei hoch empathischen Frauen zu finden ist?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Was ist diese subtile Persönlichkeitseigenschaft, die häufig bei hoch empathischen Frauen zu finden ist?

Empathie bedeutet nicht einfach nur, „Mitgefühl für andere zu empfinden“. Hinter dieser Fähigkeit, die oft als „sanft und...

Einer Studie zufolge kann die Körperhaltung viel über die Persönlichkeit verraten.

Was wäre, wenn unsere Körperhaltung unseren Charakter offenbaren würde? Forscher haben starke Zusammenhänge zwischen Körperhaltung und Persönlichkeitsmerkmalen festgestellt...

Psychologen betrachten diese Einstellung als einen der besten Indikatoren für hohe Intelligenz.

Intelligenz ist nicht allein eine Frage des IQ. Für viele Psychologen sagt die Art und Weise, wie ein...

Warum ist es so schwer, ein Geheimnis zu bewahren? Was die Psychologie darüber verrät.

Das Versprechen, Stillschweigen zu bewahren, klingt einfach … bis die Information im Kopf immer wieder durch den Kopf...

Von Spinnen zu träumen ist nicht unbedeutend: Erkenntnisse eines Psychologen

Spinnen krabbeln sogar im Schlaf in deinem Kopf herum. Und wir sprechen hier nicht von dem gutaussehenden Spider-Man...

Verschränken der Arme, Berühren eines Schmuckstücks, Glätten des Rocks: Was Ihre Hände unabsichtlich verraten können.

Denken Sie, Sie beherrschen Ihre Sprache? Vielleicht. Doch Ihre Hände sprechen manchmal ihre eigene Sprache. Ohne dass Sie...