Diese Persönlichkeitseigenschaft, die sich einfach in der Art und Weise zeigt, wie man isst

Léa Michel
Die Art, wie wir essen, ist nicht nur eine Frage des Geschmacks oder der Gewohnheit. Sie kann auch bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit widerspiegeln. Neuere psychologische Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass stabile Persönlichkeitsmerkmale das Essverhalten beeinflussen, sodass bestimmte Verhaltensweisen am Tisch Aufschluss über die psychische Verfassung geben können.

Eine Studie, die auf wichtigen Persönlichkeitsmerkmalen basiert

Die Forscher nutzten das „Big Five“-Modell, das die Persönlichkeit anhand von fünf Hauptmerkmalen beschreibt. Ihr Ziel war es, die Zusammenhänge zwischen diesen psychologischen Dimensionen und verschiedenen im Alltag beobachteten Essverhaltensweisen zu untersuchen.

Wie die Studie durchgeführt wurde

Die Studie wurde mit 425 jungen Frauen durchgeführt. Die Teilnehmerinnen füllten Fragebögen aus, die sowohl ihre Persönlichkeit als auch ihr Verhältnis zum Essen erfassten. Die Forscher interessierten sich insbesondere für Verhaltensweisen wie emotionales Essen und die Kontrolle über die Nahrungsaufnahme.

Die beobachteten Zusammenhänge zwischen Persönlichkeit und Ernährung

Die Ergebnisse zeigen, dass Menschen mit hoher Neurotizismus-Ausprägung eher dazu neigen, aus emotionalen Gründen wie Stress oder Angst zu essen. Umgekehrt scheinen verträglichere und gewissenhaftere Personen ein strukturierteres und regulierteres Essverhalten an den Tag zu legen. Diese Zusammenhänge sind zwar moderat, deuten aber darauf hin, dass bestimmte Essgewohnheiten breitere psychologische Tendenzen widerspiegeln können.

Was wir daraus tatsächlich ableiten können

Die Autoren betonen, dass es hier nicht darum geht, die Persönlichkeit einer Person anhand ihrer Essgewohnheiten zu diagnostizieren. Essverhalten liefert bestenfalls Hinweise, aber keine endgültigen Antworten. Da die Studienpopulation zudem auf junge Frauen beschränkt ist, lassen sich die Ergebnisse nicht auf die Gesamtbevölkerung übertragen.

Trotz dieser Einschränkungen verdeutlicht diese Studie, dass Essen ein Verhalten ist, das eng mit Emotionen und Persönlichkeit verknüpft ist. Die Beobachtung des Essverhaltens kann zwar mitunter Einblicke in Stressbewältigung, Emotionsregulation oder Selbstkontrolle geben, reicht aber niemals aus, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen.

Wer diese Sätze häufig verwendet, könnte einen überdurchschnittlichen IQ haben.

