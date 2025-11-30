Sie gab ihren Drillingen (fast) denselben Vornamen, und der Grund dafür wird Sie überraschen.

Artisha Davis, eine Mutter aus New Orleans (Louisiana - USA), wählte eine ungewöhnliche Art, ihren im Oktober 2024 geborenen Drillingen Namen zu geben.

Drei Vornamen… die niemand aussprechen kann

Laut Today erklärt Artisha Davis, dass sie bei der Suche nach Namen mit starker Bedeutung während einer nächtlichen Instagram-Session auf „Daviane“ stieß, einen Namen, der, wie sie erfuhr, „geliebt“ bedeutet. Berührt von dieser Bedeutung, kreierte sie zwei Varianten: „Davianna“ und „Davian“, wodurch jedes ihrer Kinder eine persönliche Version dieses Namens erhielt, der ihr sehr am Herzen lag.

Diese ungewöhnliche Namenswahl hat allerdings einen amüsanten Nachteil: „Niemand weiß, wie man ihre Namen ausspricht“, sagt sie lachend. Die Namen ähneln sich so sehr, dass selbst sie sie manchmal verwechselt. Zur Verdeutlichung: „Davianna“ wird „Dah-vee-AH-nuh“ ausgesprochen, „Davian“, ihr einziger Sohn, „Day-vee-in“ und „Daviane“ „Day-vee-on“.

Eine Familientradition, die weitergegeben wird

Artisha Davis, selbst Zwilling, erklärt, dass dieser Brauch auf ihre persönlichen Erfahrungen zurückgeht, da sie und ihre Schwester sehr ähnliche Vornamen haben und oft Opfer von Verwechslungen bei der Namensvergabe geworden sind. Um ihre vierte Tochter, die im Herbst geboren wurde, nicht zu benachteiligen, wählte sie den klanglich und rhythmisch ähnlichen Namen „Devyn“, damit sich auch diese in der Geschwistergruppe, die altersmäßig so nah beieinander liegt, dazugehörig fühlt.

Diese ungewöhnliche Geschichte vereint Liebe, Originalität und den aufrichtigen Wunsch, durch die Vornamen ihrer Kinder eine starke Bindung zwischen ihnen zu schaffen.