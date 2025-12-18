Bis zu 300 Babys? Das rätselhafte Geschäft wohlhabender Chinesen in Amerika

Superreiche Chinesen, fasziniert von Elon Musks pronatalistischen Theorien, lagern ihre dynastischen Ambitionen nach Kalifornien aus. Durch den umfassenden Einsatz von Leihmüttern und Elitesamenbanken versuchen sie, ganze Erblinien zu etablieren, die mitunter Hunderte von Nachkommen umfassen. Diese vom Wall Street Journal aufgedeckte Industrie verstößt gegen chinesisches Recht und ruft schwere Vorwürfe der Ausbeutung und Eugenik hervor.

Umgehung der von Peking auferlegten Familienbeschränkungen

In China ist Leihmutterschaft streng verboten, und Paare dürfen maximal drei Kinder haben. Diese Einschränkungen schrecken jedoch einige Wirtschaftsmagnaten nicht ab, die sich an kalifornische Kliniken wenden. Dort erwerben sie sogenanntes „Premium“-Sperma – von Spitzensportlern oder Spendern mit hohem IQ – für etwa 2.500 US-Dollar pro Probe, um amerikanische Leihmütter zu befruchten und Kinder mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft zu zeugen. Xu Bo, Gründer des Duoyi-Netzwerks, behauptet bereits, über 100 Kinder zu haben und plant angeblich, mindestens 20 Söhne zu bekommen, um den Fortbestand seines Videospielimperiums zu sichern.

Explosion des Marktes für ausgewählte Gameten

Obwohl das kalifornische Gesetz die Anzahl der Kinder pro Spender theoretisch auf 25 begrenzt, wird diese Regel von wohlhabenden Klienten häufig umgangen. Spezialisten wie Nathan Zhang von IVF USA sprechen von Massenbestellungen mit dem Ziel, „genetisch überlegene Dynastien“ zu erschaffen, indem die Präimplantationsdiagnostik systematisch zur Auswahl bestimmter Merkmale eingesetzt wird. Der Milliardär Wang Huiwu soll mithilfe von Spermien von Models zehn Töchter gezeugt haben, angetrieben von dem klaren Wunsch nach Allianzen und Prestige.

Rechtliche Spannungen in Los Angeles

Richterin Amy Pellman äußerte sich öffentlich besorgt: Berichten zufolge erschien Xu Bo 2023 in einem Dutzend Fällen zur Vaterschaftsanerkennung per Videokonferenz, während er sich in China aufhielt. In Irvine werden seine Kinder von Kindermädchen betreut, während er auf seine Visa wartet. Seine Äußerungen über die vermeintliche „Überlegenheit“ von Jungen lösten Empörung aus, sogar vor Gericht. Angesichts dieser Praktiken kündigte Peking strengere Sanktionen gegen Leihmutterschaft im Ausland an, doch dies hatte kaum Auswirkungen auf die wohlhabende Elite.

Ethische Exzesse: potenzieller Inzest und die Kommerzialisierung des Lebens

Die fehlende eindeutige Rückverfolgbarkeit erhöht das Risiko inzestuöser Beziehungen zwischen Halbgeschwistern, die nichts von ihrer Verwandtschaft wissen. Auch die oft intransparenten Zahlungsmodalitäten für Leihmütter geben Anlass zur Sorge. In den Vereinigten Staaten fordern einige Senatoren ein Verbot der Leihmutterschaft für chinesische Staatsangehörige, obwohl sich die Anträge seit 2014 vervierfacht haben. Kritiker verurteilen dies als unverhohlene Eugenik, bei der Kinder zu Vermögenswerten degradiert werden, die zur Förderung dynastischer Strategien eingesetzt werden.

Hin zu einer internationalen Regulierung?

Oftmals sind diese Väter im Alltag ihrer Kinder nicht präsent und investieren immense Summen in den Aufbau genetischer Linien. Aufgrund Chinas strengerer Vorschriften und der Unterschiede in der amerikanischen Gesetzgebung besteht weiterhin eine rechtliche Lücke. Immer mehr Stimmen fordern daher eine globale Regulierung und die lückenlose Rückverfolgbarkeit von Spendern, um diesem „Babygeschäft“ mit seinen besorgniserregenden Auswüchsen Einhalt zu gebieten.

Kurz gesagt, hinter diesen maßgeschneiderten Abstammungsmodellen verbirgt sich eine beunruhigende Kluft zwischen der Macht des Geldes und den Grenzen des Gesetzes. Indem sie Fortpflanzung zu einer Anlagestrategie und Kinder zu Instrumenten der Vererbung oder des Prestiges machen, stellen diese Praktiken die ethischen Werte, die unsere Gesellschaften prägen, unmittelbar infrage. Der Fall offenbart zudem die Unfähigkeit nationaler Rechtsrahmen, die globalisierten Reproduktionsströme zu regulieren, in denen die Reichsten die Gesetze nach Belieben auslegen.