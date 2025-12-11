Dieser fast vergessene Name erlebt ein unerwartetes Comeback in den Geburtsstationen.

Esmée, ein altmodischer Name mit zartem Charme, erlebt in französischen Geburtskliniken ein starkes Comeback, nachdem er fast vollständig aus den Namensregistern verschwunden war. Dank seines sanften Klangs und seiner bedeutungsvollen Symbolik spricht er eine neue Generation von Eltern an, die nach Originalität ohne Extravaganz suchen.

Ein altmodischer Vorname, der wieder in Mode gekommen ist

Der Name Esmée stammt vom altfranzösischen „esmer“ und dem lateinischen „aestimare“ ab und bedeutet „geliebt“, „geschätzt“ oder „geschätzt“, was zu seiner Beliebtheit bei Eltern beiträgt, die Wert auf bedeutungsvolle Namen legen. Lange Zeit galt er als selten, ist aber in den aktuellen Namensrankings wieder aufgetaucht und erfüllt alle Kriterien aktueller Trends: kurz, elegant und leicht auszusprechen.

Steigende Beliebtheit

Laut L'Officiel des prénoms 2026 und Daten des INSEE machte der Name Esmée innerhalb eines Jahres einen Sprung um etwa zwanzig Plätze und wurde 2024 über tausend Mal vergeben, während er Anfang der 2010er-Jahre nur bei wenigen Hundert Babys vorkam. Im Jahr 2024 erreichte er Platz 40 der beliebtesten weiblichen Vornamen und behielt dabei sein Image als „andersartiger“ und eleganter Vorname.

Wenn Prominente und Fernsehserien involviert sind

Der Trend wurde durch die Namenswahl der Sängerin Louane für ihre Tochter Esmée weiter verstärkt, was ihm große mediale Aufmerksamkeit verschaffte. Figuren in fiktionalen Werken und Fernsehserien mit diesem Namen sowie seine Verbreitung in anderen europäischen Ländern haben seine Popularität bei Eltern, die moderne und zugleich romantische Namen schätzen, gefestigt.

Warum Esmée bei jungen Eltern so beliebt ist

Esmée besticht auch durch seine Ausgewogenheit: Der Name erinnert an altmodische Namen, ohne altmodisch zu wirken, und hebt sich von den Klassikern ab, ohne exzentrisch zu sein. Mit seiner tief empfundenen Bedeutung – „geliebt“ – trägt er eine starke emotionale Ladung in sich und ist ideal für Eltern, die bereits mit der Namensgebung eine Botschaft der Zärtlichkeit und Wertschätzung für ihr Kind zum Ausdruck bringen möchten.

Kurz gesagt, die Renaissance des Namens Esmée veranschaulicht perfekt, wie Eltern heutzutage die Tradition von Vornamen neu interpretieren: Sie greifen auf Altes zurück, um etwas Neues zu schaffen, und legen dabei Wert auf Emotionen ebenso wie auf Ästhetik. Mit seiner warmen Bedeutung und wachsenden Beliebtheit, ohne dabei überstrapaziert zu wirken, scheint Esmée eine lange und erfolgreiche Zukunft vor sich zu haben.