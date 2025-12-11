Search here...

Dieser fast vergessene Name erlebt ein unerwartetes Comeback in den Geburtsstationen.

Elternschaft
Naila T.
Junior Pacheco/Pexels

Esmée, ein altmodischer Name mit zartem Charme, erlebt in französischen Geburtskliniken ein starkes Comeback, nachdem er fast vollständig aus den Namensregistern verschwunden war. Dank seines sanften Klangs und seiner bedeutungsvollen Symbolik spricht er eine neue Generation von Eltern an, die nach Originalität ohne Extravaganz suchen.

Ein altmodischer Vorname, der wieder in Mode gekommen ist

Der Name Esmée stammt vom altfranzösischen „esmer“ und dem lateinischen „aestimare“ ab und bedeutet „geliebt“, „geschätzt“ oder „geschätzt“, was zu seiner Beliebtheit bei Eltern beiträgt, die Wert auf bedeutungsvolle Namen legen. Lange Zeit galt er als selten, ist aber in den aktuellen Namensrankings wieder aufgetaucht und erfüllt alle Kriterien aktueller Trends: kurz, elegant und leicht auszusprechen.

Steigende Beliebtheit

Laut L'Officiel des prénoms 2026 und Daten des INSEE machte der Name Esmée innerhalb eines Jahres einen Sprung um etwa zwanzig Plätze und wurde 2024 über tausend Mal vergeben, während er Anfang der 2010er-Jahre nur bei wenigen Hundert Babys vorkam. Im Jahr 2024 erreichte er Platz 40 der beliebtesten weiblichen Vornamen und behielt dabei sein Image als „andersartiger“ und eleganter Vorname.

Wenn Prominente und Fernsehserien involviert sind

Der Trend wurde durch die Namenswahl der Sängerin Louane für ihre Tochter Esmée weiter verstärkt, was ihm große mediale Aufmerksamkeit verschaffte. Figuren in fiktionalen Werken und Fernsehserien mit diesem Namen sowie seine Verbreitung in anderen europäischen Ländern haben seine Popularität bei Eltern, die moderne und zugleich romantische Namen schätzen, gefestigt.

Warum Esmée bei jungen Eltern so beliebt ist

Esmée besticht auch durch seine Ausgewogenheit: Der Name erinnert an altmodische Namen, ohne altmodisch zu wirken, und hebt sich von den Klassikern ab, ohne exzentrisch zu sein. Mit seiner tief empfundenen Bedeutung – „geliebt“ – trägt er eine starke emotionale Ladung in sich und ist ideal für Eltern, die bereits mit der Namensgebung eine Botschaft der Zärtlichkeit und Wertschätzung für ihr Kind zum Ausdruck bringen möchten.

Kurz gesagt, die Renaissance des Namens Esmée veranschaulicht perfekt, wie Eltern heutzutage die Tradition von Vornamen neu interpretieren: Sie greifen auf Altes zurück, um etwas Neues zu schaffen, und legen dabei Wert auf Emotionen ebenso wie auf Ästhetik. Mit seiner warmen Bedeutung und wachsenden Beliebtheit, ohne dabei überstrapaziert zu wirken, scheint Esmée eine lange und erfolgreiche Zukunft vor sich zu haben.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
Article précédent
„Keine Hilfe“: Diese Mutter mit Kinderwagen schildert ihre Notlage in der U-Bahn.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Keine Hilfe“: Diese Mutter mit Kinderwagen schildert ihre Notlage in der U-Bahn.

Ein am Fuße der Metrotreppe feststeckender Kinderwagen, gleichgültige Passanten und eine erschöpfte Mutter, die sich abmüht, ihr Baby...

„Was mein Leben verändert hat“: Mit 42 Jahren und als Mutter zweier Kinder spricht sie über ihre Wandlung.

Olivia Drouot, eine selbstbewusste Frau, zweifache Mutter und zertifizierte Pilates-Trainerin aus Paris, hat ihr Leben dank einfacher, regelmäßiger...

Die Reaktion des Kindes, als sein Onkel ihm seine Liebe gestand, sorgt in den sozialen Medien für Aufsehen.

Ein virales Video zeigt einen kleinen Jungen, der von Rührung überwältigt ist, als sein Onkel ihm seine bedingungslose...

Der todsichere Trick, um zu verhindern, dass Ihre Lieben Ihre Kinder zu sehr verwöhnen

Zu Weihnachten bekommen Kinder Berge von Geschenken. So viele, dass man den Baumfuß gar nicht mehr sieht. Sie...

Veröffentlichen Sie Bilder Ihrer Kinder in sozialen Medien? Hier ist, was Sie wahrscheinlich noch nicht wissen.

Sie teilen gerne die Erfolge, das Lächeln und die zärtlichen Momente Ihrer Kinder in den sozialen Medien. Verständlich:...

Sie gab ihren Drillingen (fast) denselben Vornamen, und der Grund dafür wird Sie überraschen.

Artisha Davis, eine Mutter aus New Orleans (Louisiana - USA), wählte eine ungewöhnliche Art, ihren im Oktober 2024...

© 2025 The Body Optimist