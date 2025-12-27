Ab dem 65. Lebensjahr scheinen Frauen einen unerwarteten gesundheitlichen Vorteil gegenüber Männern zu haben.

Wenn es um Gesundheit und Lebenserwartung geht, werden häufig Vergleiche zwischen Frauen und Männern angestellt. Und das aus gutem Grund: Biologische, soziale und medizinische Entwicklungen unterscheiden sich nach wie vor erheblich. Eine aktuelle Analyse der französischen DREES (Direktion für Forschung, Studien, Evaluation und Statistik) zeigt eine interessante Tatsache auf: Frauen leben nicht nur länger, sondern verbringen auch mehr Jahre in guter Gesundheit, mit einem funktionsfähigen und unabhängigen Körper. Diese Erkenntnis regt dazu an, das Alter anders zu betrachten und alarmistische Stereotype zu überwinden.

Ein neues Werkzeug, um über den Körper zu sprechen, der gut altert

Lange Zeit galt die Lebenserwartung als wichtigster Indikator für den Gesundheitszustand einer Bevölkerung. Ein langes Leben sagt jedoch nichts über die Lebensqualität aus. Um diese Lücke zu schließen , hat die DREES (Direktion für Forschung, Studien, Evaluation und Statistik) einen neuen Indikator in ihre Untersuchungen aufgenommen : die behinderungsfreie Lebenserwartung. Dieses Instrument ermöglicht es, die Anzahl der Jahre zu erfassen, die ohne wesentliche Einschränkungen – also ohne Behinderungen, die den Alltag oder die Selbstständigkeit beeinträchtigen – verbracht wurden.

Dank dieses differenzierteren Ansatzes erscheint das Altern in einem komplexeren Licht. Der Körper wird nicht länger als ein abbauender Organismus betrachtet, sondern als ein Verbündeter, der länger als bisher angenommen aushalten, sich anpassen und seine Ressourcen schonen kann.

Frankreich ist in Europa recht gut positioniert.

Die Ergebnisse dieser Analyse sind auf europäischer Ebene ermutigend. Frankreich zählt zu den Ländern mit der höchsten gesunden Lebenserwartung ab 65 Jahren. Französische Männer belegen den vierten, Frauen den dritten Platz.

Diese Ergebnisse spiegeln die Qualität des Gesundheitssystems, die Präventionsmaßnahmen und den wachsenden Fokus auf das allgemeine Wohlbefinden wider. Sie verdeutlichen, dass Altern nicht nur eine individuelle, sondern auch eine kollektive Angelegenheit ist. Sie zeigen ein Modell auf, in dem der alternde Körper unterstützt, respektiert und gepflegt wird.

Frauen behalten ihre Vitalität länger

Ab 65 Jahren vergrößert sich die Kluft weiter. Frauen können mit fast 12 Jahren ohne Behinderung rechnen, Männer hingegen nur mit etwas über 10. Zwei weitere Jahre, in denen sie sich an einem mobilen, leistungsfähigen und aktiven Körper erfreuen können. Zwei Jahre, in denen Unabhängigkeit, die Freude an Bewegung, Unternehmungen, Kreativität und Selbstversorgung uneingeschränkt möglich sind. Dieser Unterschied ist von Geburt an erkennbar. Im Durchschnitt leben Frauen mehr als 65 Jahre ohne Behinderung, Männer etwas weniger.

Eine positive Dynamik für alle Körper

Gute Nachrichten: Auch Männer bleiben nicht auf der Strecke. Ihre gesunde Lebenserwartung steigt. Nach dem durch die Pandemie verursachten Rückschlag erholen sich die Indikatoren wieder. Das Altern verläuft für die gesamte Bevölkerung langsamer, sanfter und wird besser unterstützt.

Diese Trends erinnern uns daran, dass jeder Körper, unabhängig vom Geschlecht, die Fähigkeit besitzt, gut zu leben und zu altern, vorausgesetzt, wir hören auf ihn, respektieren ihn und geben ihm die Pflege, die er verdient.

Letztendlich scheinen Frauen zwar auch nach dem 65. Lebensjahr einen gewissen Vorsprung zu haben, doch die eigentliche Botschaft liegt woanders: Altern kann gleichbedeutend mit Gesundheit, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen sein. Und das gilt für alle Körper.