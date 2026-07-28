Mit 32 Jahren spricht dieses Model offen über ihren Kampf mit der Endometriose vor ihrer Schwangerschaft.

Wohlbefinden
Léa Michel
@realbarbarapalvin / Instagram

Das ungarische Model und die Schauspielerin Barbara Palvin schilderte in einem Podcast , der von ihrem Ehemann, dem italienisch-amerikanischen Schauspieler Dylan Sprouse, und dem Autor Brendan Columbus moderiert wurde, den Weg zu ihrer Endometriose-Diagnose. Während ihrer ersten Schwangerschaft beschrieb sie „jahrelange Schmerzen und eine verzögerte Diagnose“.

Symptome, die lange Zeit verharmlost wurden

Barbara Palvin berichtet von Nächten, die sie auf dem Boden verbrachte, von schmerzbedingtem Erbrechen und von keinerlei Linderung trotz verschiedener Behandlungsversuche. Laut ihrer Aussage brachten mehrere gynäkologische Untersuchungen keine Diagnose: Man sagte ihr, ihre Schmerzen seien auf die normale Menstruation zurückzuführen, und riet ihr, ihren Lebensstil anzupassen oder ihre Muskulatur zu stärken. Diese Erfahrung der extremen Schwäche wird häufig von Betroffenen dieser Erkrankung berichtet.

Eine chronische Krankheit, die noch immer wenig verstanden wird

Endometriose ist durch das Vorkommen von Gebärmutterschleimhautgewebe außerhalb der Gebärmutter gekennzeichnet. Sie kann starke Unterleibsschmerzen, starke Regelblutungen, chronische Müdigkeit und mitunter auch Fruchtbarkeitsprobleme verursachen. Wie Barbara Palvin selbst betonte, reicht eine Standard-Gynäkologieuntersuchung nicht immer aus, um die Erkrankung zu erkennen, was die lange Geschichte der verzögerten Diagnosestellung teilweise erklärt.

Eine Intervention vor dem Kinderprojekt

Nach Rücksprache mit einem Spezialisten unterzog sich Barbara Palvin 2025 einer Operation, die sie in einem Beitrag in den sozialen Medien bekannt gab. Sie stellte klar, dass die Operation keine Heilung darstellte, ihre Symptome aber deutlich gelindert habe. Barbara Palvin und Dylan Sprouse erklärten, dass sie sich zu diesem Schritt entschlossen hatten, bevor sie eine Schwangerschaft in Betracht zogen. Ihre Tochter wird im August 2026 erwartet.

Ein Zeugnis, das als Warnung dient

In ihrem Beitrag ermutigt Barbara Palvin alle, die den Verdacht haben, an dieser Krankheit zu leiden, einen Spezialisten aufzusuchen, und betont die Wichtigkeit einer frühzeitigen Diagnose, um Langzeitkomplikationen zu vermeiden. Ihr Ehemann, Dylan Sprouse, merkte ebenfalls an, dass die Forschung zu dieser Erkrankung noch unzureichend sei.

Dieser Bericht beleuchtet somit einen seit Jahren bekannten Mechanismus: Die Verharmlosung von Menstruationsbeschwerden verzögert die Anerkennung einer chronischen Erkrankung. Angeführt von einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens wie Barbara Palvin, trägt er dazu bei, eine Realität sichtbar zu machen, mit der viele Frauen konfrontiert sind, ohne Worte oder medizinische Antworten zu finden.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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