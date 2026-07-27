Synästhesie, diese erstaunliche mentale Fähigkeit, die nur bei 4 % der Bevölkerung vorhanden ist

Was wäre, wenn eine Melodie eine Farbe hätte oder ein Name einen bestimmten Geschmack hervorrufen könnte? Dieses faszinierende Phänomen, Synästhesie genannt, ermöglicht es manchen Menschen, einzigartige Sinnesassoziationen zu erleben. Lange Zeit ein Rätsel, wird diese Gehirneigenschaft nun von Wissenschaftlern erforscht.

Wenn die Sinne auf außergewöhnliche Weise aufeinandertreffen

Synästhesie bedeutet wörtlich „Vereinigung der Sinne“. Es handelt sich um ein neurologisches Phänomen, bei dem ein Sinn automatisch einen anderen stimuliert. So kann eine Person beispielsweise beim Lesen eines Buchstabens eine Farbe sehen, beim Hören eines Wortes eine Form mit einem Klang assoziieren oder beim Hören eines Wortes einen Geschmackssinn wahrnehmen. Diese Erfahrung ist weder ein Produkt der Fantasie noch eine Illusion oder bloß ein künstlerischer Ausdruck. Synästhetiker nehmen diese Assoziationen tatsächlich wahr, und sie bleiben in der Regel ihr Leben lang bestehen. Für sie besitzt ein Buchstabe, eine Zahl oder ein Musikstück eine ganz spezifische sinnliche Identität.

Eine von der Wissenschaft anerkannte Fähigkeit

Synästhesie galt lange Zeit als „erstaunliche Kuriosität“, mitunter sogar als „Erfindung“, die mit der Kreativität von Künstlern in Verbindung gebracht wurde. Heute bestätigt die neurowissenschaftliche Forschung, dass es sich tatsächlich um eine spezifische Gehirnfunktion handelt.

Dank Fortschritten in der medizinischen Bildgebung haben Forscher beobachtet, dass bestimmte Hirnareale bei synästhetischen Menschen enger miteinander kommunizieren. Tritt ein Reiz auf, können daher mehrere sensorische Regionen gleichzeitig aktiviert werden. Eine große Studie von Julia Simner und Jamie Ward in Großbritannien mit fast 20.000 Teilnehmern schätzt, dass mindestens 4,4 % der Bevölkerung eine Form von Synästhesie aufweisen. In Frankreich wären das mehrere Millionen Menschen.

Mehr als sechzig Möglichkeiten, die Welt anders zu erleben

Synästhesie beschränkt sich nicht auf eine einzige Erfahrung. Wissenschaftler haben mehr als sechzig Variationen identifiziert, von den häufigsten bis zu den überraschendsten.

Die bekannteste Form ist die Graphem-Farb-Synästhesie: Manche Menschen assoziieren automatisch eine Farbe mit jedem Buchstaben oder jeder Zahl. Beispielsweise erscheint ein „A“ immer rot, während eine „7“ immer in einem bestimmten Farbton wahrgenommen wird.

Eine weitere viel erforschte Form ist die Chromästhesie, die Verbindungen zwischen Klängen und Farben herstellt. Manche Musiker beschreiben Töne als leuchtende Ausbrüche, Formen oder imaginäre Landschaften.

Andere Erlebnisse sind noch erstaunlicher: Bestimmte Wörter können eine Geschmacksempfindung hervorrufen, während Zahlen, Monate oder Wochentage scheinbar im Raum um einen herum angeordnet sind.

Es gibt auch die Spiegel-Taktil-Synästhesie, bei der eine Person bestimmte Empfindungen physisch spürt, indem sie beobachtet, wie jemand anderes diese Empfindungen erlebt.

Ein anders vernetztes Gehirn

Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass Synästhesie mit einer besonderen Organisation des Gehirns zusammenhängt. Bei Betroffenen sind bestimmte Bereiche, die für die Sinneswahrnehmung zuständig sind, vermutlich stärker miteinander verbunden, wodurch ein intensiverer Dialog zwischen den verschiedenen Sinnen entsteht.

Diese Fähigkeit scheint auch eine familiäre Komponente zu haben. Synästhesie tritt häufig bei mehreren Mitgliedern derselben Familie auf, was darauf hindeutet, dass sie von genetischen Faktoren beeinflusst sein könnte. Sie manifestiert sich in der Regel in der Kindheit, bleibt über die Jahre stabil und wird nicht als Problem angesehen, das korrigiert werden muss. Im Gegenteil, sie wird als natürliche Variation der menschlichen Wahrnehmung betrachtet.

Wenn Synästhesie die Kreativität beflügelt

Viele berühmte Künstler haben von ihren synästhetischen Erfahrungen berichtet. Der Schriftsteller Vladimir Nabokov erklärte, dass er bestimmte Buchstaben mit bestimmten Farben assoziierte. Auch Musiker wie Pharrell Williams, Billy Joel und Tori Amos sprachen über diese besondere Art, Klänge wahrzunehmen. Diese Verbindung zwischen den Sinnen kann sogar bestimmte kreative Fähigkeiten fördern. Mehrere Studien legen nahe, dass Synästhetiker oft ein großes Talent dafür entwickeln, originelle Assoziationen zu bilden, Informationen zu speichern und die Welt aus verschiedenen Perspektiven zu erkunden.

Synästhesie ist alles andere als ein seltsames Phänomen; sie offenbart die ganze Vielfalt der Wege, auf denen das menschliche Gehirn unsere Wahrnehmung der Welt formt. Für diejenigen, die sie erleben, wird jeder Laut, jedes Wort, jede Zahl zu einem intensiveren Erlebnis, in dem die Sinne in einem ständigen Dialog stehen. Diese seltene Fähigkeit erinnert uns an etwas Wesentliches: Es gibt nicht den einen richtigen Weg, die Realität zu erfahren.