Was die Ärzte ihm nach 35 Jahren aus der Nase entfernten, hat alle schockiert.

Die 35-jährige argentinische Ernährungsberaterin und Influencerin Candela Reybaud, die 105.000 Instagram-Follower hat, teilte Ende November 2025 eine erstaunliche medizinische Entdeckung mit, die ihre seit der Geburt bestehenden chronischen Atemprobleme erklärte. Eine Untersuchung nach einer wiederkehrenden Nasennebenhöhlenentzündung ergab einen Fremdkörper in ihrer rechten Nasenscheidewand, der nach 35 Jahren unbemerkter Verstopfung endoskopisch entfernt wurde.

Atemwegsprobleme, die seit der Kindheit verharmlost wurden

Seit ihrer Geburt im Jahr 1990 atmete Candela hauptsächlich durch den Mund, wobei beim Einatmen kaum Luft durch ihr rechtes Nasenloch gelangte. Dies erschwerte ihr Sport, Schlaf und alltägliche Aktivitäten. Da sie sich an diese Beschwerden gewöhnt hatte, suchte sie nie einen HNO-Arzt auf und betrachtete dies trotz der Auswirkungen auf ihre Lebensqualität als „persönlichen Normalzustand“. Eine Nasennebenhöhlenentzündung im Jahr 2024, die aufgrund des eingeschränkten Zugangs vor Ort zunächst ohne CT-Untersuchung behandelt wurde, führte zu einem stärkeren Wiederauftreten ihrer Symptome – Schmerzen in der rechten Wange und zunehmende Verstopfung der Atemwege –, was sie schließlich dazu veranlasste, sich einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen.

Die unerwartete Entdeckung während des Scans

Bildgebende Verfahren zeigten einen winzigen Fremdkörper von nur wenigen Millimetern Größe, der sich nach Jahrzehnten in der Nasenscheidewand zu einem Rhinolith verhärtet hatte. Der Arzt entfernte ihn in knapp zwei Stunden endoskopisch: ein Stück gefaltetes und gerolltes Klebeband, das im Laufe der Zeit verkalkt war. „Zuerst wussten wir nicht, was es war“, erinnert sich Candela, bevor der unerwartete Gegenstand, der ihren Atemfluss so lange blockiert hatte, eindeutig identifiziert werden konnte.

Der wahrscheinliche Ursprung ist mit der Geburt verbunden

Ihre Mutter erinnert sich an eine Episode mit Atemnot auf der Neugeborenenstation, wo ein Nasentubus zur Beatmung eingeführt worden war: Das Klebeband, mit dem der Tubus fixiert war, könnte sich gelöst und beim Entfernen daran kleben geblieben sein. „Das ist die einzig logische Erklärung, die wir gefunden haben“, erklärt die Mutter und betont die Unwahrscheinlichkeit, aber auch die Plausibilität dieser Hypothese angesichts des Fehlens anderer offensichtlicher Ursachen.

Ein Hauch frischer Luft und eine Botschaft des Bewusstseins

Nach der Zahnentfernung atmet Candela „jeden Tag besser“ und entdeckt mit 35 Jahren das befreiende Gefühl freier Nasenlöcher, was ihr tägliches Leben sofort verbesserte. Ihr Instagram-Video ging viral und ermutigte andere, chronische Beschwerden nicht zu verharmlosen: „Wenn meine Erfahrung jemandem hilft, rechtzeitig ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, hat es sich gelohnt.“ Dieser äußerst seltene Fall unterstreicht, wie wichtig es ist, bei anhaltenden, ja sogar gewohnheitsmäßigen Beschwerden ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Candela Reybauds einzigartige Geschichte zeigt, wie sich der Körper unbemerkt an unerwartete Anomalien anpassen kann, manchmal ein Leben lang. Ihr zunächst rätselhafter Weg erinnert uns daran, dass anhaltende Symptome niemals ignoriert werden sollten, selbst wenn sie scheinbar zur Normalität gehören. Indem sie ihre Erfahrungen teilt, trägt sie dazu bei, die Verharmlosung bestimmter Erkrankungen zu beenden und ermutigt jeden, auf die Signale des eigenen Körpers zu achten.