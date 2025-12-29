Laut Forschern benötigen Sie folgende Anzahl an Urlauben pro Jahr, um Depressionen vorzubeugen.

Wer hat nicht schon einmal in den ersten freien Tagen einen richtigen Wohlfühlschub verspürt? Die Wissenschaft bestätigt, dass dieses Gefühl keine Einbildung ist: Mehr Auszeiten über das Jahr verteilt schützen tatsächlich vor Stress und Depressionen.

Sieben Klammern, um das mentale Gleichgewicht zu bewahren

Laut mehreren Studien , insbesondere einer Studie der Universität Pittsburgh, liegt die ideale Anzahl an Urlauben für optimales psychisches Wohlbefinden bei sieben pro Jahr. Amerikanische Forscher begleiteten mehrere Tausend Teilnehmer über mehrere Jahre und stellten einen direkten Zusammenhang zwischen Reisehäufigkeit und psychischer Gesundheit fest. Wer mindestens sieben Urlaubsreisen unternahm – ob verlängerte Wochenenden oder längere Reisen –, hatte ein um 30 % reduziertes Risiko, an Depressionen zu erkranken.

Auch ihr Cortisolspiegel, das Stresshormon, war niedriger, und ihre Stimmungslage stabiler. Diese wiederkehrenden Pausen wirken wie ein „emotionaler Neustart“ und helfen, den Teufelskreis chronischer Erschöpfung zu durchbrechen.

Die physiologischen und emotionalen Vorteile regelmäßiger Pausen

Schon kurze Urlaube haben messbare Auswirkungen auf den Körper: Sie senken den Blutdruck, verbessern die Schlafqualität und stärken die emotionale Regulation. Forscher erklären, dass allein der Ortswechsel die Belohnungszentren im Gehirn stimuliert und so den Dopamin- und Serotoninspiegel erhöht – beides essenziell für gute Laune. Die Aussicht auf eine Auszeit, selbst eine bevorstehende, reicht manchmal schon aus, um berufsbedingten Stress abzubauen.

Warum mehrere kurze Auszeiten besser sind als eine lange Reise

Entgegen der weitverbreiteten Annahme, eine lange Reise pro Jahr reiche aus, um neue Kraft zu tanken, zeigen Studien, dass mehrere kurze Auszeiten über das Jahr verteilt vorteilhafter sind. Diese Pausen unterbrechen den Alltag und ermöglichen eine regelmäßige Wiederherstellung des Biorhythmus, der durch Überarbeitung oft gestört wird. Eine kurze Auszeit ist daher langen Monaten ohne Erholung vorzuziehen: Sie erhält die mentale Widerstandsfähigkeit und die langfristige Produktivität.

Laden Sie Ihre Batterien auf, ohne dafür unbedingt weit reisen zu müssen

Eine Reise ans andere Ende der Welt ist nicht nötig: Schon eine einfache digitale Auszeit, ein Wochenende in der Natur oder ein paar Tage in einer nahegelegenen Stadt bringen spürbare Vorteile. Forscher betonen die Bedeutung einer psychischen Pause, mehr noch als die physische Umgebung: Entschleunigung, Spaziergänge, Lachen, Tageslicht tanken. All diese einfachen Maßnahmen tragen dazu bei, einem Burnout vorzubeugen.

Diese Studien unterstreichen somit einen entscheidenden Punkt: Psychische Gesundheit wird nicht nur durch Leistung oder Sport erhalten, sondern auch durch Ruhe und Entspannung. Urlaub ist kein Luxus, sondern ein grundlegender psychologischer und biologischer Hebel. Sieben Reisen pro Jahr sind zwar nicht machbar, doch regelmäßige Auszeiten – echte Erholungspausen vom Alltag – sind bereits von Vorteil.