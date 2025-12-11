In Indien löste ihre Heirat aufgrund der Hautfarbe des Bräutigams einen Skandal aus.

Eine Liebeshochzeit in Indien hat aufgrund der Hautfarbe des Bräutigams eine landesweite Kontroverse ausgelöst und eine heftige Debatte über Colorism und die in der Gesellschaft noch immer weit verbreiteten Vorurteile entfacht. Das Hochzeitsvideo von Rishabh Rajput und Sonali Chouksey aus Madhya Pradesh ging viral – nicht etwa wegen ihrer Freude, sondern aufgrund von Anfeindungen gegen die dunkle Hautfarbe des Bräutigams und die vermeintlichen Motive der Braut.

Eine Märchenhochzeit… ruiniert von Trollen

Rishabh und Sonali lernten sich 2014 an der Universität kennen und waren elf Jahre lang ein Paar, bevor sie am 23. November im Kreise ihrer Familien und nach traditionellen Riten heirateten. Ihre Fotos und Videos, die sie in den sozialen Medien teilten, um ihre Freude zu verbreiten, kursierten schnell, doch die Glückwünsche gingen in Spott und Memes über die dunklere Hautfarbe des Bräutigams unter.

Eine Mischung aus Online-Rassismus und Frauenfeindlichkeit

Trolle bezeichneten das Paar als „unpassend“ und unterstellten, dass „Sonali mit einem dunkelhäutigen Mann nicht glücklich sein könne“. Viele nannten sie eine „Goldgräberin“ und behaupteten, sie habe ihn wegen seines Geldes oder einer Regierungsposition geheiratet, und gingen sogar so weit zu behaupten, sein Vater sei Minister gewesen – ohne dafür den geringsten Beweis zu liefern.

Eine würdevolle und offene Antwort

Angesichts der harschen Kritik beschloss das Paar, sich öffentlich zu äußern, anstatt zu schweigen. In einem Instagram-Post und mehreren Interviews bekräftigte Rishabh, dass er kein Beamter sei, sondern hart arbeite, um seiner Familie ein gutes Leben zu ermöglichen. Er betonte, dass Sonali ihn geliebt habe, als er „nichts hatte“, und dass sie ihm in guten wie in schlechten Zeiten beigestanden habe.

Den Widersprüchen des Colorismus begegnen

Rishabh erzählte der BBC , dass er sein ganzes Leben lang aufgrund seiner Hautfarbe Diskriminierung erfahren habe, aber in ihrer elfjährigen Beziehung nie gehört habe, dass sie ein „schlechtes Paar“ seien, bis das Video von Fremden online bewertet wurde. Sonali betonte, dass in Indien die meisten Menschen eine dunklere Hautfarbe hätten und hellere Haut niemanden besser mache. Sie verurteilte die Absurdität, ein Paar aufgrund seiner Hautfarbe statt aufgrund der Liebe und des Respekts, die sie verbindet, zu beurteilen.

Eine Liebe, stärker als Vorurteile

Das Paar ist überzeugt, dass ein 30-Sekunden-Video die elf Jahre Arbeit, Kompromissbereitschaft und gegenseitiger Unterstützung, die ihre Geschichte geprägt haben, nicht annähernd wiedergeben kann. Denjenigen, die sie als „unpassend“ bezeichnen, entgegnet Rishabh nur: „Sehen Sie sich ihre Gesichter an; sie wirken nicht unglücklich, weil sie etwas besitzen, was vielen fehlt: Ich habe sie, und sie hat mich.“

Die Geschichte von Rishabh und Sonali offenbart neben der tiefen Liebe, die sie verkörpert, das anhaltende Stigma des Colorismus in Indien. Ihre eigentlich zu feiernde Verbindung hat die unbegründeten Vorurteile ans Licht gebracht, denen Menschen noch immer ausgesetzt sind, wenn sie nicht den ästhetischen Standards entsprechen, die aus jahrhundertealten sozialen Hierarchien stammen. Indem sie mit Würde reagieren und ihre Geschichte verteidigen, wandelt das Paar Hass in Bewusstsein um. Ihre Botschaft ist klar: Die Hautfarbe bestimmt nicht den Wert eines Menschen.