Verlust der Eltern: Warum Geschwister ins Wanken geraten können (und wie man damit umgeht)

Wenn Eltern sterben, trauern Geschwister gemeinsam und verlieren jeglichen Halt. Dieses tragische und unwiderrufliche Ereignis kann die Bindungen entweder stärken oder zerstören. Manchmal wird der Familienzusammenhalt gefestigt, manchmal zerbricht er in tausend Stücke. Ohne seine Stützen ringt die Familie darum, ihr Gleichgewicht wiederzufinden. Doch sie kann dieser traurigen Realität begegnen, ohne sich selbst zu zerstören, und gemeinsam den emotionalen Schmerz lindern.

Familiäre Probleme nach einem Todesfall, eine häufige Erfahrung

Es ist ein Moment, den alle Kinder fürchten, und viele klammern sich noch immer an den kindlichen Glauben an ewige Eltern. Doch selbst wenn wir hoffen, diese bittere Trauer so spät wie möglich zu erleben, schlägt das Schicksal manchmal unerwartet zu. Wenn Eltern ihre letzte Reise in den Himmel antreten, hinterlassen sie eine Familie, die überwältigt, verloren und orientierungslos ist. Waisen, die jegliches Gefühl von Reife verlieren.

In manchen Fällen schweißt dieses tragische Ereignis Geschwister enger zusammen, manchmal aber entzweit es sie – und das nicht nur wegen Erbstreitigkeiten. Kaum haben wir uns vom Verstorbenen verabschiedet, müssen wir schon einen neuen, inoffiziellen Vormund ernennen, die Rollen innerhalb der Familie neu verteilen und unseren Platz in diesem inneren Chaos finden. Die kollektive Trauer schlägt dann in eine Krise um. Und das passiert nicht nur in instabilen Familien wie denen in „Shameless“.

„Familiäre Konflikte nach einem Trauerfall sind häufig und können den Trauerprozess noch schmerzhafter machen, indem sie die ohnehin schon angespannte und emotional belastende Situation zusätzlich verschärfen“, erklärt Gabrielle Applebury, lizenzierte Ehe- und Familientherapeutin bei Love to Know . Und die Statistiken bestätigen dies. Laut einer Studie entstehen in 20 % der trauernden Familien Konflikte. Ohne eine Autoritätsperson entsteht ein seltsames Gefühl der Leere, und alle klammern sich an ihre alten Gewohnheiten, obwohl eine Neuordnung unausweichlich ist.

Der Ursprung dieser Funktionsstörungen liegt laut einem Therapeuten

In einer Familie spielt jeder unbewusst eine bestimmte Rolle. Da ist derjenige, der den Papierkram erledigt, derjenige, der emotionale Unterstützung bietet, derjenige, der für gute Laune sorgt. Wenn die Eltern nicht mehr da sind, setzen die Geschwister diese Dynamik fort, und es kann ein Gefühl der Ungleichverteilung der Verantwortlichkeiten entstehen.

Das jüngere Geschwisterkind delegiert beispielsweise die anspruchsvollsten administrativen Aufgaben an das ältere, das es noch gewohnt ist, die Eltern zu beaufsichtigen und für die Sicherheit der Geschwister zu sorgen. Die jüngeren Kinder drücken sich vor diesen Verantwortlichkeiten, indem sie behaupten, es sei nicht ihre Aufgabe, als ob ihre Position in der Familie ihnen einen Freifahrtschein ausstellen würde. „Sobald sich diese Muster etabliert haben, ist intensive individuelle Arbeit, abgestimmt mit der der anderen Familienmitglieder, notwendig“, erklärt der Experte. Therapeuten sprechen hier von „unsichtbaren Loyalitäten“.

Abgesehen davon können alte Ressentiments wieder aufbrechen, besonders wenn die Kinder ungleich behandelt wurden. In einer Familie gibt es oft die Lieblinge und die schwarzen Schafe. Es braucht nicht viel, damit ein Gespräch über ein kleines Schmuckstück oder eine Erinnerungsbox in eine Abrechnung ausartet. Es ist der bekannte „Dampfkochtopf“-Effekt: Ein emotionaler Schock, und alles explodiert. Und es ist nicht nur grundlose Boshaftigkeit.

„Bereits bestehende Kommunikations- und Beziehungsschwierigkeiten können sich in dieser Zeit verstärken, insbesondere da üblicherweise viel Koordination erforderlich ist (Bestattungsvorbereitungen, Testament, Sterbebegleitung usw.)“, warnt der Experte.

Die besten Wege, damit umzugehen, ohne etwas zu erzwingen

Eltern verkörpern Autorität und Zusammenhalt. Sie sind das Bindeglied zwischen den Familienmitgliedern , schlichten Konflikte und schaffen gemeinsame Erinnerungen. Wenn sie nicht mehr da sind, fühlen wir uns wie Fünfjährige. In diesem Moment wünschen wir uns fast, Einzelkinder zu sein, ohne zu ahnen, dass uns das Teilen dieser Trauer hilft, sie zu bewältigen. Auch wenn wir Mühe haben, einen positiven Ausweg aus dieser tiefen Dunkelheit zu finden, sie ist da.

„Um mit familiären Problemen umzugehen, ist es am besten, auf sich selbst zu achten“, rät die Therapeutin. Das ist nicht egoistisch, sondern eine wertvolle Entscheidung für den Erhalt des Familienfriedens. Gesunde Trauerbewältigung hilft, chaotische Szenen zu vermeiden und das Fundament des sicheren Hafens zu bewahren, den Eltern so mühsam aufgebaut haben. Gabrielle Applebury empfiehlt Folgendes:

Nach dem Verlust der Eltern ist es wichtig, organisiert zu bleiben und Informationen auszutauschen, um Spannungen zwischen Geschwistern zu vermeiden.

Besprechen Sie die Entscheidungen gemeinsam, schreiben Sie sie auf und stellen Sie sicher, dass jeder davon Kenntnis hat.

Im Falle eines schwierigen Konflikts sollten Sie Hilfe bei einer dritten Person oder einem Experten suchen.

Therapeutische Unterstützung kann helfen, die Trauer und ihre Auswirkungen auf die Geschwister zu bewältigen.

Priorität hat eine ruhige Kommunikation: Zuhören, Respekt zeigen und gegebenenfalls Fragen stellen.

Setzen Sie Grenzen und akzeptieren Sie, dass jeder Mensch Trauer auf seine eigene Weise erlebt.

Sollten die Diskussionen zu angespannt werden, machen Sie eine Pause und setzen Sie sie später fort.

Das Aufrechterhalten oder Wiedererschaffen gemeinsamer Momente kann dazu beitragen, die Bindungen trotz der traumatischen Erfahrung zu bewahren.

Die Eltern sind das Rückgrat der Familie, das Lebenselixier des Zuhauses. Wenn sie sterben, brauchen die Geschwister Zeit, um wieder Halt und Stabilität zu finden.