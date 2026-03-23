Gestos cotidianos que pueden hacer que el rostro luzca más cansado

Consejos y trucos
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Miriam Alonso / Pexels

Un rostro cansado no siempre se debe simplemente a la falta de sueño. Ciertos hábitos diarios también pueden influir en la apariencia de la piel. La buena noticia es que no necesitas cambiarlo todo, sino simplemente comprender mejor qué puede afectar tu luminosidad natural.

Dormir, tu mejor aliado (de verdad).

No es ningún secreto: dormir es fundamental. Durante la noche, la piel se regenera gracias a mecanismos de reparación celular bien establecidos. Cuando se duerme poco o mal, estos procesos funcionan con menos eficacia. El resultado: ojeras más visibles, tez apagada y líneas de expresión ligeramente más marcadas. Algunas investigaciones incluso demuestran que la falta de sueño puede debilitar la barrera cutánea. En otras palabras, la piel también necesita descansar para mantenerse sana y radiante.

Pantallas: tus ojos (y tu rostro) en primera línea.

Pasar horas frente a la computadora o el teléfono es ahora parte de la vida cotidiana, pero este hábito puede tener efectos visibles. Al mirar fijamente una pantalla, parpadeamos menos, lo que puede provocar sequedad ocular y acentuar las ojeras. A esto se suma la postura: cabeza inclinada, mirada fija, músculos faciales ligeramente tensos. Con el tiempo, esto puede hacer que parezcas más cansado, incluso agobiado. Tu rostro refleja estos pequeños esfuerzos repetidos.

Estos pequeños gestos que ya ni siquiera notamos

Frotarse los ojos, tocarse la cara, estirar suavemente la piel… estos gestos suelen ser automáticos, sobre todo cuando estamos cansados o estresados. Sin embargo, la piel alrededor de los ojos es particularmente fina y sensible. Frotarse los ojos repetidamente puede provocar enrojecimiento, hinchazón u otras molestias. La idea no es estar constantemente pendiente de estos gestos, sino tomar conciencia de ellos para poder reducirlos en el día a día.

La hidratación, un detalle que lo cambia todo.

Una piel bien hidratada refleja mejor la luz. Por el contrario, la falta de hidratación puede darle un aspecto más apagado, con líneas de expresión más visibles. Esto depende tanto de lo que bebes como de los productos para el cuidado de la piel que utilizas. Mantener una buena hidratación ayuda a que la piel se mantenga flexible, confortable y radiante. Es un paso sencillo, pero especialmente eficaz para realzar el brillo natural de tu rostro.

El estrés también se refleja en tus rasgos.

El estrés no solo se siente internamente; también se manifiesta en el rostro. El ceño fruncido, la mandíbula apretada, la mirada tensa… estas tensiones musculares pueden, con el tiempo, dejar huella. Incluso sin darnos cuenta, nuestro rostro refleja nuestro estado emocional. Y eso es perfectamente humano. Por lo tanto, tomarnos un momento para liberar la tensión también puede tener un efecto visible, aportando mayor suavidad y relajación a nuestras expresiones.

Un enfoque atento ante todo

Es importante recordar que lucir cansada no es un defecto ni algo que deba corregirse a toda costa. Tu rostro está vivo, se expresa y evoluciona, y eso es lo que lo hace único. La idea no es buscar hasta el último signo de fatiga, sino comprender qué hábitos cotidianos pueden influir en tu piel y tu bienestar. Al cuidarte, también cuidas tu rostro, sin presiones ni expectativas poco realistas.

En definitiva, no se trata de "luchar" contra tu apariencia, sino de adoptar hábitos que favorezcan tu bienestar general. Tu rostro no necesita ser perfecto para lucir radiante: simplemente necesita atención, delicadeza… y un poco de descanso cuando sea posible.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
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