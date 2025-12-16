Problemas de la piel: este sorprendente vínculo con la ansiedad y la depresión

El acné, el eccema y la psoriasis afectan a casi 2 mil millones de personas en todo el mundo y, a menudo, causan una profunda angustia. Estas afecciones visibles crean un círculo vicioso donde el estrés y los síntomas se retroalimentan.

Un importante estudio europeo

El estudio "La Carga Psicológica de las Enfermedades de la Piel", publicado en la Revista de Dermatología Investigativa, encuestó a 3635 pacientes dermatológicos y 1359 controles en 13 países europeos. Realizado por F. J. Dalgard et al., el estudio muestra que el 10,1 % de los pacientes con enfermedades de la piel presenta depresión clínica (frente al 4,3 % en los controles), el 17,2 % ansiedad (frente al 11,1 %) y el 12,7 % ideación suicida (frente al 8,3 %).

El círculo vicioso de la piel y el estrés

El cortisol liberado por el estrés agrava la inflamación de la piel (psoriasis, eccema), mientras que las lesiones visibles causan vergüenza, aislamiento y pérdida de confianza. En jóvenes con acné severo, el riesgo de depresión se duplica; el eccema crónico triplica los trastornos de ansiedad. Hasta un 5 % de los casos graves derivan en pensamientos suicidas.

Datos impactantes por patología

La psoriasis (17,4 % de los casos), las infecciones cutáneas (6,8 %), el eccema (6,4 %) y el acné (5,9 %) son las más comunes. Las mujeres (56,5 % de los pacientes) están sobrerrepresentadas, con una edad promedio de 47 años. El estrés reciente (35,6 %) y las comorbilidades físicas (28,8 %) agravan la carga psicológica.