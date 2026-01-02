Quería hacer magdalenas sin molde… ¡su solución sorprendió a todo internet!

Durante las fiestas, puede que hayas disfrutado de las vieiras, un manjar que suele aparecer en los menús navideños. Estas conchas, que servían como bonitos recipientes, aún tienen otros usos. Pueden serte útiles si te has quedado sin moldes y te apetece de repente unas magdalenas.

Vieiras en lugar de mejillones

Las magdalenas evocan el sabor de la infancia y los tiernos recuerdos de la casa de la abuela. Son la galleta de la abuela por excelencia. Esa que se moja en un vaso de leche (láctea o vegetal) y se come hasta que uno tiene que desabrocharse los vaqueros. Es un capricho atemporal que combina a la perfección con chocolate caliente o café. Nostálgica, indulgente y generosa, sabe cómo deleitar nuestro paladar. Una vez que empiezas a comer un montón de magdalenas, es imposible parar con solo una.

Preparar magdalenas no es muy complicado, siempre que se cuente con los utensilios adecuados. Sin embargo, el molde para magdalenas rara vez figura en la lista de imprescindibles de cocina al mudarse. Y conformarse con magdalenas compradas, que son meras imitaciones de la receta original, es imposible.

La creadora de contenido @roxane.tardy ha encontrado una alternativa al molde tradicional: conchas de vieira (vaciadas y lavadas, por supuesto). Esta concha culinaria, que a menudo se desecha como desperdicio de comida o se recicla como joyero después de servirla en las comidas navideñas , reproduce la forma típica de las magdalenas. En lugar de pequeñas magdalenas, obtiene unas galletas XXL ultrafotogénicas y muy apetitosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Roxane Tardy (@roxane.tardy)

El secreto de unas magdalenas perfectamente formadas

Usar conchas marinas y sus paisajes salados para elaborar magdalenas es un gesto ingenioso y profundamente poético. La concha deja su huella en la masa, igual que en la arena mojada. Las crestas de esta concha marina resaltan tras la cocción, creando la ilusión de un crustáceo recién capturado. Estas líneas podrían haber sido escritas por el mismísimo Baudelaire. Basta de prosa; lo que nos interesa aquí es cómo lograr esta hermosa y etérea joroba en un recipiente que no está diseñado para elaborar magdalenas.

La creadora de contenido @roxane.tardy, conocida por combinar sus atuendos con sus creaciones culinarias, revela el secreto del efecto "inflado" tan característico de las magdalenas. Coloca la masa en una manga pastelera y la refrigera durante unos treinta minutos. La idea es crear un choque térmico con el calor del horno. Esto es lo que les da a las magdalenas su atractiva forma abovedada.

Estos otros consejos si no tienes molde

Usar conchas de vieira significa reutilizar un objeto destinado a la basura y darle una segunda vida. Este enfoque se alinea perfectamente con la filosofía creativa y antidesperdicio, tan valorada por toda una generación. Sin embargo, no todos tienen conchas vacías en sus armarios, y a veces hay que conformarse con lo que se tiene. Esta es una situación bien conocida por cualquiera que haya vivido en residencias de estudiantes y experimentado con innumerables creaciones culinarias.

Primero, puedes reutilizar moldes para muffins. Esta es la opción más común y fiable. La forma será diferente, más redonda, pero la textura seguirá siendo la de una auténtica magdalena. Los moldes para tartaletas también son una buena opción. Su base ligeramente acanalada les da un acabado elegante, casi de hojaldre. Las magdalenas se hornean uniformemente y conservan un buen grosor. Es cierto que la magdalena sufre una pequeña transformación visual, pero si cierras los ojos, te sentirás como si hubieras retrocedido veinte años, viendo dibujos animados a las 4 p. m.

Horneadas en conchas, las magdalenas adquieren un aire de elegancia, rivalizando con la repostería de los hoteles de lujo. Pero lo que realmente destaca es su reconfortante sabor. Morder su suave y masticable interior es como viajar en el tiempo, reviviendo recuerdos de la infancia. Y esa es una sensación que Instagram simplemente no puede capturar.