Esta extraña regla de decoración marca la diferencia en una habitación.

Decoración
La "regla de los números impares", frecuentemente adoptada por diseñadores de interiores, es un truco simple y efectivo para añadir encanto y armonía a una habitación. Ayuda a evitar una apariencia rígida y simétrica, creando un espacio más natural y vibrante.

¿Qué es la "regla de los números impares"?

En diseño de interiores, se suele aconsejar colocar los objetos en números impares, como 3, 5 o 7, en lugar de en pares. Esta ligera asimetría atrae más la mirada y aporta una dinámica más vibrante a la disposición. Inspirada en la naturaleza, donde la simetría perfecta es poco común, esta regla puede crear un equilibrio visual más suave y espontáneo en un hogar. Claro que este es solo un consejo de decoración entre muchos, no una regla absoluta: lo más importante es sentirse cómodo en casa. En diseño de interiores, no hay una forma "correcta" o "incorrecta", solo elecciones que reflejen tu personalidad.

¿Cómo puedes aplicar esta regla a tu decoración?

Puedes agrupar varios objetos pequeños en una mesa de centro: por ejemplo, un jarrón, un libro de arte y una vela. Tres marcos de diferentes tamaños colgados en la pared tendrán más personalidad que un par perfectamente alineado. También puedes colocar las plantas o cojines en números impares, jugando con formas, texturas y alturas para lograr un efecto natural y acogedor.

De nuevo, considera estas ideas como fuentes de inspiración, más que como reglas a seguir al pie de la letra. Si una composición simétrica te atrae más, será igual de exitosa: en decoración, la armonía surge, ante todo, de tus gustos y sentimientos.

Los beneficios de decorar con números impares

Más allá de su atractivo estético, esta regla evita una impresión de rigidez o de "fabricación". Invita a la exploración visual, creando un espacio vibrante que evoluciona y sorprende. Este equilibrio también se puede observar en piezas impactantes, como una escultura exenta o una pintura de gran tamaño, que, por su singularidad, poseen una fuerte presencia.

Siguiendo la regla de los números impares, puedes transformar tu interior sin esfuerzo. Fácil de aplicar, este consejo te permite jugar con formas, texturas y volúmenes, aportando personalidad y un toque natural a tu decoración. No dudes en experimentar y dejar fluir tu creatividad.

Soy Fabienne, redactora del sitio web The Body Optimist. Me apasiona el poder de las mujeres en el mundo y su capacidad para transformarlo. Creo que las mujeres tienen una voz única e importante que ofrecer, y me motiva a contribuir a la promoción de la igualdad. Me esfuerzo al máximo para apoyar iniciativas que animan a las mujeres a alzar la voz y hacerse escuchar.
Navidad sin estrés: el consejo de una mamá para decorar el árbol en solo 5 minutos

