La emoción de estos padres indios cuando su hija inaugura el desfile de Chanel

Para los padres de Bhavitha Mandava, ver a su hija inaugurar un desfile de Chanel en Nueva York fue un sueño hecho realidad. Tras el brillo y el glamour se esconde la historia de una modesta familia india que presenció, conmovida hasta las lágrimas, el meteórico ascenso de su hija a la cima de la moda.

Una escena viral llena de emoción.

En un video viral, se ve a los padres de Bhavitha, en India, presenciando la inauguración del desfile Métiers d'Art de Chanel en una pantalla, filmado en la estación de metro Bowery de Nueva York. Su madre, entre lágrimas, repite el nombre de su hija mientras aplaude, mientras su padre observa, visiblemente abrumado por el orgullo. Compartido en Instagram con el texto "Mis padres morenos viéndome inaugurar el desfile de Chanel", el video ha acumulado millones de visualizaciones y una avalancha de emotivos comentarios tanto de famosos como de gente común.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bhavitha Mandava (@bhavithamandava)

De Hyderabad al metro de Nueva York

Nacida en Hyderabad en el seno de una familia de clase media, Bhavitha estudió inicialmente arquitectura y tecnología de asistencia en la Universidad de Nueva York, muy alejada del mundo de la pasarela. Fue descubierta casi por casualidad en el metro de Nueva York, en un momento en el que desconocía la trascendencia que tendría este encuentro. Su primera aparición importante fue en exclusiva para Bottega Veneta, bajo la dirección de Matthieu Blazy, quien se convertiría en una de las figuras clave de su ascenso a la fama.

Apertura de Chanel: un momento histórico

Unas temporadas después, Bhavitha se convirtió en la primera modelo india en inaugurar un desfile de Métiers d'Art de Chanel, un momento considerado histórico para la representación del sur de Asia en el sector del lujo. El desfile, celebrado en una estación de metro abandonada de Nueva York, evocó el mismo lugar donde fue descubierta, completando un círculo simbólico. En su historia y descripción de Instagram, la joven confesó que no encuentra las palabras para describir lo que significa para ella y sus seres queridos.

Un orgullo que trasciende la familia

Más allá de sus padres, muchos indios y miembros de la diáspora ven su viaje como una señal de reconocimiento global de su cultura y talento. Los comentarios evocan "orgullo indirecto" y "la alegría de ver a padres de color conmovidos por el éxito internacional de su hija". El video de esta íntima reacción, que se hizo viral, transforma un momento de moda en un símbolo de movilidad social, esperanza y representación para toda una generación.

La reacción emotiva de los padres de Bhavitha Mandava ilustra a la perfección que detrás de cada desfile de moda y título prestigioso se esconde una profunda historia humana. Su orgullo, compartido a través de una pantalla, trasciende fronteras y nos recuerda que el éxito de una persona puede convertirse en el éxito de toda una comunidad.