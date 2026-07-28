Estos materiales de ropa son preferibles para una mejor resistencia al calor.

Cuando suben las temperaturas, lo primero que solemos hacer es ponernos la ropa más ligera posible. Sin embargo, para estar cómodo en altas temperaturas, lo fundamental es elegir el tejido adecuado. Algunas fibras permiten que la piel respire y absorben la humedad con mayor eficacia, mientras que otras convierten rápidamente un día de verano en un auténtico horno.

El lino, la prenda esencial para los días soleados.

Si hay un tejido estrella del verano, es el lino. Naturalmente transpirable, favorece la circulación del aire gracias a la estructura de sus fibras y absorbe la humedad sin dejar esa desagradable sensación de tejido húmedo sobre la piel.

Otra ventaja: se seca rápidamente y conserva una agradable sensación de frescura, incluso bajo el sol abrasador. En cuanto a su característico aspecto arrugado, ahora se considera un auténtico elemento de moda que aporta personalidad a los conjuntos veraniegos.

Algodón, sí… pero no cualquier tipo.

El algodón sigue siendo una apuesta segura, siempre que se elija el tejido adecuado. Las telas gruesas, como algunos tejidos de punto, tienden a retener el calor y la transpiración. Por el contrario, el voile de algodón, la gasa, la popelina ligera o el seersucker permiten una mejor circulación del aire. El seersucker, en particular, se distingue por su textura arrugada, que reduce el contacto entre la tela y la piel, creando una sensación de ligereza especialmente agradable cuando suben las temperaturas.

El cáñamo, el gran regreso de una fibra natural.

Aunque todavía es relativamente poco común en nuestros armarios, el cáñamo merece toda nuestra atención. Resistente, transpirable y altamente absorbente, comparte muchas cualidades con el lino. Con cada lavado, esta fibra se vuelve aún más suave, manteniendo una excelente durabilidad. Una opción atractiva para quienes buscan prendas que perduren temporada tras temporada.

Fibras de celulosa, perfectas para prendas fluidas.

La viscosa, el lyocell y ciertas fibras derivadas de la celulosa vegetal son muy apreciadas por su suavidad y su hermosa caída. Absorben bien la humedad y ofrecen una gran comodidad para vestidos, pantalones anchos o camisas destinadas a los días más cálidos. Tardan un poco más en secarse que el lino, pero siguen siendo una excelente alternativa para combinar elegancia y confort.

Materiales que son demasiado cálidos

Por el contrario, algunas fibras sintéticas son menos adecuadas para altas temperaturas. El poliéster, el nailon y el acrílico, por ejemplo, no permiten una buena circulación del aire y retienen más humedad. El resultado: una mayor sensación de calor y olores que se desarrollan con mayor rapidez. Las prendas con alto contenido de elastano también pueden acentuar este efecto al ajustarse demasiado al cuerpo y limitar la ventilación natural.

El corte marca toda la diferencia

Incluso la tela más fina pierde algunas de sus cualidades si el corte es demasiado ajustado. Las prendas holgadas crean espacio entre la piel y la tela, favoreciendo la circulación del aire. Los colores claros también reflejan más la luz solar que los oscuros, mientras que los tejidos ligeros realzan esta sensación de frescura.

Elige materiales naturales, pero también responsables.

En un momento en que el calor extremo y los incendios forestales van en aumento, tanto en Francia como en el resto de Europa, nuestros hábitos de consumo también deben cambiar. Elegir ropa hecha con fibras naturales o proveniente de cadenas de suministro más responsables es un gesto que va más allá de la comodidad.

Siempre que sea posible, opta por lino, cáñamo o algodón certificados, producidos en condiciones que respeten el medio ambiente y a quienes los cultivan. Invertir en prendas de calidad, diseñadas para durar varios veranos, suele ser más beneficioso que comprar constantemente ropa sintética barata. La moda sostenible también es una forma de cuidar el planeta, los animales y los recursos naturales.

Durante los periodos de calor intenso, tu mejor aliado para la comodidad no es necesariamente la cantidad de tela, sino su composición. Antes de pagar, tómate unos segundos para leer la etiqueta: a menudo revela mucho más que el precio sobre la capacidad de una prenda para mantenerte cómodo durante todo el verano.