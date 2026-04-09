A sus 61 años, esta modelo posa y reivindica su cuerpo "real", lejos de los filtros.

La modelo y actriz checo-sueca-estadounidense Paulina Porizkova se ha pronunciado públicamente en repetidas ocasiones sobre la imagen corporal y el envejecimiento. A través de numerosas publicaciones en Instagram, aboga por una imagen libre de filtros y retoques, invitando a replantearse los cánones de belleza.

Una figura icónica de la moda que celebra el paso del tiempo.

Paulina Porizkova se consagró en la década de 1980 como una de las figuras más destacadas de la industria de la moda. Desfiló para revistas internacionales y colaboró con varias marcas de renombre. Hoy en día, utiliza con frecuencia las redes sociales para abordar temas relacionados con la edad, la imagen corporal y las expectativas sobre las mujeres en los espacios públicos. En varias publicaciones, explica su deseo de "mostrar una imagen más realista del envejecimiento, sin recurrir al retoque digital".

Reclamar una imagen sin filtros

Paulina Porizkova comparte regularmente fotos acompañadas de mensajes sobre la autoaceptación y la imagen corporal con la edad. En una entrevista , explica que busca mostrar una representación más auténtica de la belleza, alejada de las imágenes idealizadas que suelen verse en las redes sociales. Menciona específicamente la importancia de separar la apariencia física de la valía personal, al tiempo que enfatiza que los cambios asociados al paso del tiempo son parte natural de la vida. Según ella, las imágenes sin retoques contribuyen a una representación más diversa del cuerpo femenino.

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El envejecimiento y la visibilidad en la industria de la moda

Varias figuras del sector de la moda se han pronunciado recientemente sobre cómo la edad puede influir en la visibilidad profesional. Paulina Porizkova señala que las mujeres a veces se enfrentan a expectativas específicas respecto a su apariencia, sobre todo en ámbitos donde la imagen juega un papel fundamental.

En un artículo de opinión publicado por Vogue, la autora aborda la necesidad de ampliar la representación para reflejar mejor la diversidad de trayectorias profesionales. Estas declaraciones forman parte de una evolución más amplia dentro de la industria, donde algunas marcas están incorporando perfiles más diversos en sus campañas.

Una declaración que resuena en las redes sociales.

Las publicaciones de Paulina Porizkova generan reacciones en línea con frecuencia, y muchos internautas expresan su interés por imágenes que consideran más realistas. La cuestión de la autenticidad visual es objeto de creciente debate, sobre todo con la proliferación de herramientas de retoque y filtros digitales. Para algunos observadores, estos debates contribuyen a fomentar la reflexión sobre cómo las imágenes influyen en la percepción del cuerpo.

Algunos internautas señalan, sin embargo, que debido a su pasado como exmodelo, Paulina Porizkova se ajusta en parte a los cánones estéticos ampliamente aceptados, lo que podría conducir a una comprensión más matizada de su mensaje. Si bien sus comentarios son legítimos y contribuyen a abrir el debate —toda mujer tiene derecho a envejecer y a vivir con su cuerpo como mejor le parezca—, algunos internautas creen que su experiencia goza de mayor reconocimiento social que la de las mujeres que no se ajustan a las normas dominantes, en particular las mujeres mayores cuya figura se desvía de los cánones estéticos tradicionales.

En definitiva, los debates sobre la diversidad corporal y el envejecimiento están cobrando cada vez más relevancia en los medios de comunicación y la moda. La visibilidad de modelos de diferentes generaciones contribuye a una transformación gradual de los cánones estéticos. Paulina Porizkova es una de las promotoras de una representación más amplia de la belleza al mostrar imágenes sin retoques.