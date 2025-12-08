"Lo que las mujeres merecen": No regresa a casa tras dar a luz en Corea del Sur

Kim Narmin (@kimnarmln), creadora de contenido en Instagram, compartió un video viral que muestra su estancia en un centro de posparto coreano (sanhujoriwon) tras dar a luz en Corea del Sur, donde se la ve feliz y en paz, rodeada de atención profesional. El video cobró popularidad al destacar un "modelo ideal de recuperación", desatando la envidia mundial y reavivando el debate sobre la falta de apoyo posparto para las mujeres.

Explicación de los centros posparto coreanos

En Corea del Sur, algunas madres se alojan en estos centros especializados después de dar a luz, disfrutando de comidas nutritivas preparadas por chefs, atención neonatal a cargo de enfermeras jubiladas, masajes, jardines y alojamiento de lujo para una recuperación óptima. Kim Narmin ilustra este descanso estructurado, alejado de las presiones inmediatas, con apoyo integral que incluye baños de asiento, masajes e incluso cuidado infantil para que la madre pueda centrarse en su recuperación física y mental. Este modelo tradicional de sanhujori, adaptado a los tiempos modernos, refleja la evolución de las normas familiares, donde los abuelos tienen menos participación.

Reacciones y entusiasmo internacional

Los comentarios en la publicación de Kim Narmin están repletos de emoción: "No puedo ni imaginar cuánto reduce esto la depresión posparto" o "Ojalá todas las mujeres del mundo pudieran experimentar esto después de tener a su bebé". Este video revela un marcado contraste con otros países, donde las madres a menudo regresan a casa sin el mismo apoyo, lo que agrava la fatiga y el aislamiento. El éxito viral subraya la necesidad universal de estos espacios, incluso inspirando adaptaciones en Estados Unidos. Los comentarios enfatizan: "Todas las mujeres merecen esto, pero muchas nunca lo han experimentado".

Debate sobre la insuficiencia de apoyo posparto

Este contenido reaviva las críticas: las mujeres no reciben el apoyo adecuado después del parto, careciendo del respiro profesional que previene la depresión y las complicaciones, a diferencia de Corea del Sur, donde es casi universal. Los testimonios en Reddit confirman que estos centros promueven un vínculo seguro entre padres e hijos, a la vez que priorizan la recuperación materna y la prevención de infecciones. Kim Narmin encarna este "ideal accesible", lo que impulsa un replanteamiento de las políticas globales para un apoyo equitativo.

El video de Kim Narmin sobre su centro de posparto coreano capta a la perfección lo que las mujeres merecen: descanso, nutrición y atención profesional para afrontar el posparto con tranquilidad. Al generar interés y debate, este video aboga por la universalización de este modelo y la reducción de la depresión posparto y la desigualdad en todo el mundo.