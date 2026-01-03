Tämä yksinkertainen IKEA-verho voi säästää paljon rahaa kaasulaskussasi.

Lämpötilan laskiessa tuskin nollaan asteeseen kylmyys tunkeutuu sisään pakottaen lämmittämään lisää. Jos asut myös huonosti eristetyssä kodissa, siitä tulee todellinen rahasampo. Mutta ei ole puhettakaan siitä, että palelisit koko talven, teet sisätakin peitoista tai elät kuumavesipullot kiinni kehossasi. IKEA-verho voi muuttaa kaiken.

Ikkunat eivät ole aina kovin hyvin eristettyjä

Viime viikkoina talvi on tehnyt läsnäolonsa tunnetuksi. Taivaalla leijuu tiheä sumu, joka peittää maisemat, pakkanen jäädyttää maisemat ja lämpötilat viilentävät ihoa. Tämä napamainen kylmyys tunkeutuu taloon jokaisesta huokosesta ja luikertelee koteihimme kuin näkymätön tunkeilija. Vanhemmat talot päästävät kylmyyden sisään ja ovat huonosti varustautuneita talveen. Ei ole harvinaista tuntea ilman tulevan ikkunan raosta tai oven raosta. Kun asut huonosti eristetyssä talossa, vaikka kääntäisit lämmityksen täysille, sisälämpötila ei nouse, mutta laskun summa kyllä nousee.

Lattia on kylmä kuin luistinrata, ja ateriat syödään villapaidassa, fleecetakissa ja pehmeässä peitossa . Kodissa liikkuessa on käytännössä pukeuduttava kuin vuorille menisi. Pian tiskat hiihtomonoissa ja siivoat villahuivilla. Lyhyesti sanottuna talo muistuttaa iglua. Ikkunat, vaikka ne ovat kiinni, ovat tämän lämpöongelman ytimessä. Ademen (Ranskan ekologisen siirtymän virasto) mukaan ne aiheuttavat 10–20 % lämpöhäviöstä.

Eikä sinun tarvitse vaihtaa kaikkia kotisi ikkunoita tai tehdä suuria eristystöitä lopettaaksesi sohvalla palelemisen. Ratkaisu löytyy Ikeasta, ja se maksaa alle 40 euroa. Riittää nostamaan kodin lämpötilaa muutamalla asteella ja riisumaan muutaman vaatekerroksen.

IKEA-verho, joka vähentää vetoa

Verhoja käytetään yleensä täyttämään huoneen tyhjää tilaa tai lisäämään eloa sinne, missä sitä ei ole. Nämä Ikean pimennysverhot, joilla on epätavallinen nimi MAJGULL, tekevät kuitenkin muutakin kuin vain koristavat ikkunoita tai täydentävät sisustusta. Kun ne on vedetty vetämällä, ne toimivat kylmän sään suojana.

MAJGULL erottuu edukseen tiheän ja paksun kankaan ansiosta. Tämä materiaali toimii lisäesteenä sisä- ja ulkoilman välillä. Se sijoitetaan ikkunan eteen, mutta myös huonosti eristetyn oven tai erkkeri-ikkunan eteen, mikä auttaa hidastamaan kylmän ilman vaihtuvuutta ja pitämään tuotetun lämmön sisällä kodissa. Tämän seurauksena huone jäähtyy hitaammin ja mukavuuden tunne kestää pidempään. Vielä parempaa: lämmitys ei käy täydellä teholla tarpeettomasti.

Parempi lämpötila ja esteettinen vetovoima

Lämpöominaisuuksiensa lisäksi MAJGULL-verho täyttää myös toisen tärkeän vaatimuksen: estetiikan. Useissa hillityissä ja eleganteissa sävyissä saatavilla oleva verho tuo huoneeseen välittömästi kodikkuuden ja pehmeyden tunteen. Paksuilla kankailla on visuaalinen kyky "lämmittää" sisätilat jo ennen kuin lämmitysjärjestelmä on ehtinyt vaikuttaa.

Tämä verho sopii saumattomasti yhteen erilaisten sisustustyylien kanssa skandinaavisesta minimalismista lämpimämpään ja kutsuvampaan tunnelmaan. Se yhdistää käytännöllisyyden estetiikkaan, parantaa lämpömukavuutta ja samalla kaunistaa asuintilaa.

Yhteydessä, jossa pyrimme kuluttamaan vähemmän, mutta paremmin, MAJGULL erottuu edukseen älykkäänä ratkaisuna: edullinen, helppo asentaa ja kestävä. Tämä on jälleen yksi todiste siitä, että joskus yksinkertaisimmatkin toimet ovat myös tehokkaimpia kodin... ja budjetin hoitamisessa.