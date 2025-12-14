Search here...

Hiusten jättäminen takin alle: Olsenin kaksosista inspiroitunut trendi, joka aiheuttaa kohua

Léa Michel
Sujautatko hiuksesi takkisi kaulukseen luodaksesi huolettoman ilmeen? Tämä kysymys kuohuu TikTokissa hashtagilla #Olsentuck. Kyseessä on ultrayksinkertainen hiustrendi, joka on saanut inspiraationsa sisaruksista Mary-Kate ja Ashley Olsenista. New Yorkin muotiviikoilla syksy/talvi 2025/2026 populaarikulttuuriin tullut temppu muuttaa arjen unohtumisen minimalistiseksi ja hienostuneeksi muotistatementiksi.

Olsenin kaksosten alkuperä

Mary-Kate ja Ashley Olsen, 2000-luvun entiset tähdet ja The Row'n luojat, ilmentävät vaivatonta tyylikkyyttä. Heidän tavaramerkkinsä? Hiukset, jotka on huomaamattomasti sujautettu huivin, takin tai päällystakin sisään vaivattoman boheemin tyylikkyyden aikaansaamiseksi. Tämä New Yorkin kaduilla bongattu ele on viehättävä yksinkertaisuudessaan: se välttää tuulessa liehuvat kurittomat hiukset ja lisää samalla ripauksen mysteeriä. Tämä Olsenin sisarten tyyli on nyt valtaamassa muotinäytöksiä ja sosiaalista mediaa.

Räjähtävä viraalisuus TikTokissa

#Olsentuck on räjähtänyt suosioon TikTokissa, ja tuhansissa videoissa näytetään, kuinka tämä "tuck" omaksutaan sekunneissa. Vaikuttajat testaavat sitä ylisuurten takkien tai paksujen huivien kanssa todistaen sen monipuolisuuden: se sopii täydellisesti talveen, lisää volyymia ja rentoa tunnelmaa ilman monimutkaista muotoilua. Instagramissa muotitietoiset ihmiset hehkuttavat tätä trendiä sen helppokäyttöisyyden vuoksi – ihanteellinen, jos olet myöhässä ja unohdat selvittää hiuksesi. Se on ylistaroitettujen tyylien vastakohta, täydellisessä linjassa The Row'n estetiikan kanssa: minimalistinen, tyylikäs ja ajaton.

@michelengatimin näkökulma: Olsenin hiustyyli (mutta kerroksittain) #olsentuck #hiusvinkki #talviasu #asuideoita #kylmän säänasut ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Miksi se toimii kaikille

Mikään ei voisi olla helpompaa: pue takki päälle, sujauta hiukset kauluksen sisään, ja voilà, vaivaton tyyli taattu. Tämä temppu imartelee kaikkia kasvonmuotoja kehystämällä piirteitä hienovaraisesti ja jopa suojaa talven kosteudelta. Se demokratisoi Olsen-tyylin, joka aikoinaan oli varattu New Yorkin eliitille, tehden muodista osallistavan ja käytännöllisen jokapäiväiseen käyttöön.

Olsenin laskos ei ole vain hiustyyli: se on muotifilosofia, jossa luonnollisuus voittaa täydellisyyden. Hyödynnä se täysin sydämin tyylikkään ja vaivattoman talven viettoon; tämä trendi muistuttaa meitä siitä, että todellinen eleganssi kumpuaa usein yksinkertaisesta eleestä.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
1990-luvulla suosittu ikoninen kampaus tekee odottamattoman paluun

