Kampaajan mukaan nämä neljä merkkiä todistavat, että hiustyylisi ei sovi sinulle.

Lähdet kampaamosta moitteettomissa hiuksissasi, ja silti muutamaa tuntia myöhemmin peili tuntuu tekevän sinulle karkkeja. Valitsemasi leikkaus ei ehkä sovi luonnolliseen hiuslaatuusi. Tunnetun kampaaja Christophe Nicolas Biotin mukaan tietyt näkyvät merkit kertovat, että leikkaus ei välttämättä sovi hiuksillesi. Muista kuitenkin ennen kaikkea: vain sinä itse voit päättää, sopiiko leikkaus sinulle.

1. Turvottavat ja muotonsa menettävät hiukset

Tuntuvatko hiuksesi siltä, että ne törröttävät joka suuntaan? Se ei välttämättä tarkoita, että hiuksesi olisivat "hallitsemattomat". Christophe Nicolas Biot selittää, että kun hiusten pituudet leviävät sattumanvaraisesti, se johtuu usein siitä, että leikkaus ei seuraa hiustesi luonnollista liikettä. Rakenteen puute luo tätä volyymia, jota on vaikea kesyttää edes parhailla muotoilutuotteilla. Hyvin istuvan leikkauksen tulisi päinvastoin toimia hiusten kanssa, ei niitä vastaan, ja se korostaa hiuksiasi joka päivä.

2. Hiukset, jotka törröttävät kaikista ponnisteluistasi huolimatta

Harjaat hiuksesi, levität seerumeita ja hoitoja, ja silti jotkut hiukset kieltäytyvät pysymästä paikoillaan? Kampaaja huomauttaa yleisestä virheestä: märkien hiusten leikkaamisesta. Vesi venyttää hiuskuitua tilapäisesti ja vääristää kiharoiden tai laineiden luonnollista muotoa. Kuivuttuaan hiukset saavat takaisin alkuperäisen liikkuvuutensa, mikä voi antaa vaikutelman "epäonnistuneesta" leikkauksesta. Tämän dynamiikan ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan paremmin tyylin, joka täydentää hiustesi rakennetta sen sijaan, että se olisi ristiriidassa sen kanssa.

3. Pysyvä, moussemainen koostumus

Näyttävätkö hiuksesi turvonneilta tai pörröisiltä, vaikka käytit silottavia shampoita ja pörröisyyttä ehkäiseviä hoitoja? Tämä usein viittaa siihen, että hiustenleikkaus ei kunnioita hiustesi luonnollista rakennetta. Christophe Nicolas Biot korostaa, että kyse ei ole hiusten rakenteen korjaamisesta, vaan leikkauksen valitsemisesta, joka täydentää sitä. Hyvän leikkauksen tulisi luoda tasapaino muodon ja luonnollisen liikkeen välillä, jolloin hiuksesi voivat ilmaista itseään täysin ilman, että sinun tarvitsee jatkuvasti suoristaa tai silittää niitä.

#hiustenhoito #kampaaja #hiustenleikkaus ♬ Alkuperäinen ääni - Christophe Nicolas Biot @christophenicolasbiot Leikkaus on väärä. ❌ Jos hiuksesi ovat turvonneet, pörröiset tai törröttävät kaikesta huolenpidostasi huolimatta, ongelma ei ehkä ole hiusten luonne... vaan niiden leikkaus. Virhe johtuu usein märkien hiusten leikkaamisesta. Vesi rentouttaa hiuskuitua, vääristää niiden liikettä ja peittää niiden todellisen rakenteen. Kuivuttuaan hiukset eivät koskaan putoa niin kuin niiden pitäisi. Kuivaleikkaus paljastaa hiustesi todellisuuden. Se kunnioittaa luonnollista liikettä, seuraa todellista volyymia ja antaa rakennetta katkeilematta. ✂️ Christophe Nicolas Biot'lla jokainen kuivaleikkaus tehdään suortuva suortuvalta saksilla eläviin hiuksiin. Ja viimeistellään aina kasvipohjaisella kiiltokäsittelyllä, joka muotoilee hiuksia ja sulkee niiden suojakerroksen. Tilaa kanava ymmärtääksesi hiuksiasi paremmin ja paljastaaksesi niiden kauneuden muuttamatta niitä. ✨ #hiukset

4. Jatkuva tarve tasoittaa tai litistää

Jos käytät aikasi hiustesi suoristamiseen tai taakse sipaisemiseen saavuttaaksesi halutun ilmeen, se voi olla merkki siitä, että leikkaus ei ole sinulle sopiva. Asiantuntija huomauttaa, että monet ihmiset yrittävät "naamioida" leikkausta, joka ei sovi heidän luonnollisille laineilleen. Hiuksesi ansaitsevat kuitenkin tulla arvostetuiksi juuri sellaisina kuin ne ovat. Sopimattoman tyylin asettama muoto ei sovi hiustesi tekstuuriin, vaan korostaa sitä.

Ehdotettu ratkaisu: kuivaleikkaus… mutta ennen kaikkea oma harkintasi

Näiden merkkien edessä Christophe Nicolas Biot suosittelee kuivaleikkausta, tekniikkaa, joka seuraa hiusten luonnollista liikettä ja muotoilee muotoa litistämättä kuitenkaan hiusrakennetta. Tämä lähestymistapa mahdollistaa harmonisen ja helposti muotoiltavan lopputuloksen hiustesi luonnetta kunnioittaen.

Ennen kaikkea paras neuvo on yksinkertainen: ainoa ihminen, joka voi todella päättää, sopiiko hiustenleikkaus sinulle, olet sinä itse. Hiukset ovat kuin henkilökohtaisen ilmaisun kangas, eikä ole olemassa yleismaailmallisia sääntöjä. Olitpa sitten ihastunut kurittomiin kiharoihin, pörröisiin hiuksiin tai silitysköyhiin hiuksiin, valintasi tulisi ennen kaikkea miellyttää sinua. Trendit ja asiantuntijoiden mielipiteet voivat opastaa sinua, mutta tyytyväisyytesi on edelleen tärkein kriteeri. Loppujen lopuksi hiuksesi ovat sinun: pidä hauskaa, kokeile ja omaksu se, mikä tekee sinut onnelliseksi.

Lyhyesti sanottuna, sen sijaan, että keskittyisit siihen, millainen hiustenleikkauksesi "pitäisi" olla standardien tai ulkopuolisten mielipiteiden mukaan, tarkkaile yksinkertaisesti, mikä toimii sinulle. Jos tunnet olosi hyväksi hiuksissasi, olivatpa ne sitten kiharat, suorat, pörröiset tai kurittomat, ne sopivat sinulle täydellisesti.