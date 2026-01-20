Search here...

"Passey capture" on nousemassa vuoden 2026 kampaustrendiksi

Kampaamopalvelut
Tatiana Richard
Photo d'illustration : @arianagrande/Instagram

Verhootsatukka on väistymässä "palaotsaksen" tieltä, vuoden 2026 uutena hiustrendinä, jota ovat nähty erityisesti amerikkalaisella laulaja-lauluntekijä Ariana Grandella ja näyttelijä Pamela Andersonilla. Kapeneva, teksturoitu ja vaivaton leikkaus huokuu modernia tyyliä ja on uskomattoman helppokäyttöinen joka päivä.

Tekstuuri, joka mullistaa otsatukan

Toisin kuin tyylikäs, strukturoitu otsatukka, "palaotsatukan" muotoilu perustuu ohuisiin, erillisiin suortuviin, jotka hipaisevat otsaa. Tämä keveys luo luonnollista liikettä ja antaa välittömästi rennon mutta tyylikkään ilmeen. Kampaajat ovat huomanneet kasvavaa innostusta tätä "liikkuvaa" otsatukkaa kohtaan, joka on kaukana otsatukan tyylistä, joka vaatii kihartimet ja hiuslakan.

Hänen salaisuutensa: kerrostettu otsatukka, joka vaalentaa hiuksia tyvestä säilyttäen samalla volyymin latvoissa. Lopputulos: kasvojen hienovarainen kehystys, joka kirkastaa ihoa.

Täydellinen kaikille kasvo- ja hiustyypeille

Sen suuri vahvuus on sen sopeutumiskyvyssä. Amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Ariana Grande vuoden 2026 Critics Choice Awards -gaalassa, laulaja-lauluntekijä Suki Waterhouse ja eteläkorealaisen K-pop-tyttöyhtye Blackpinkin laulaja Lisa todistavat, että tämä segmentti ylittää aikakaudet ja tyylit.

Olivatpa hiuksesi ohuet, paksut, suorat tai laineikkaat, tämä otsatukka sulautuu saumattomasti ja korostaa kasvojasi. Se antaa sekä rakennetta että pehmeyttä, kehystää kasvot tyylikkäästi ja on silti helppo muotoilla joka päivä. Monipuolinen ja ajaton, se on varma valinta niille, jotka haluavat yhdistää modernin tyylin käytännöllisyyteen.

Hyvästi täydellisen sujuva, tervetuloa luonnollinen liike

Tämä uusi tuleminen on osa vuoden 2026 estetiikkaa: hyvästit ylikontrolloiduille hiuksille, tervetuloa hienostuneelle luonnollisuudelle. "Passey bang" juhlistaa tyylikästä epätäydellisyyttä: itsevarmasti kurittomat hiukset, mattapintainen koostumus ja luonnollinen tuuheus tyvituoksussa. Palanen otsatukka sopii yhtä hyvin laineikkaaseen polkkatukkaan kuin extrapitkiin hiuksiin.

Kuuluisat lontoolaiset ja newyorkilaiset kampaajat näkevät kysynnän kasvun: "+200 % teksturoituja otsatukkia kuudessa kuukaudessa." Sosiaalinen media pursuaa ohjeita siitä, miten voit luoda saman ilmeen kotona tai ylläpitää otsatukkaasi. Ja niille, jotka epäröivät kokeilla: aloita ohentamalla otsatukkaasi kevyesti. Kokenut kampaaja pystyy sitten luomaan tekstuuria lyhentämättä sitä rajusti.

Lyhyesti sanottuna, vuoteen 2026 mennessä otsatukka ei ole enää staattinen: se tanssii, se elää ja kehystää pehmeästi. "Passepartout" muuttaa niin sanotun perinteisen otsatukan eloisaksi muotiasusteeksi, joka huokuu itsevarmuutta ja keveyttä.

