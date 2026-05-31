"Olet edelleen upea": hän ajaa päänsä partaansa ja liikuttaa internetin käyttäjiä

Léa Michel
@shecidavila / Instagram

Haavoittuvuuden jakaminen vaatii joskus valtavaa rohkeutta. Tämän sisällöntuottaja Sheci Davila (@shecidavila) osoitti julkaisemalla Instagramissa videon, jossa hän ajoi päänsä kaljuksi osana munasarjasyövän hoitoaan. Vilpitön ja syvästi inhimillinen hetki, joka herätti reaktioiden aallon ympäri maailmaa.

Intiimi hetki, joka on jaettu aidosti

Tässä Instagram-videossa Sheci Davila (@shecidavila) esiintyy luonnonvalossa kylpevässä huoneessa kumppaninsa kanssa. Nuori nainen päätti kuvata merkittävän virstanpylvään matkallaan: hetken, jolloin hän päätti sanoa hyvästit hiuksilleen. Hänen vierellään kumppani tukee häntä lempeästi ja rakastavasti. Video on huomattavan yksinkertainen, ja siinä keskitytään tunteisiin ja monien kemoterapiaa kohtaavien ihmisten kokemaan todellisuuteen.

Tukiviestien lumivyöry

Muutamassa tunnissa julkaisu keräsi tuhansia kommentteja. Monet internetin käyttäjät ylistivät sisällöntuottajan vahvuutta, vilpittömyyttä ja päättäväisyyttä. Yleisimpiä viesteistä olivat rohkaisun, solidaarisuuden ja ihailun sanat.

Useat ihmiset jakoivat myös omia kokemuksiaan sairaudesta tai hoitoon liittyvästä hiustenlähdöstä, mikä loi aidon tilan ajatustenvaihdolle ja tuelle. Tämä Sheci Davilan (@shecidavila) video avasi myös keskustelun todellisuudesta, joka on edelleen vaikea monille potilaille: syöpähoitojen aiheuttamista fyysisistä muutoksista.

Hiusten lisäksi vapaus hallita omaa kehoa

Vaikka monissa kommenteissa Sheci Davilalle kerrotaan hänen olevan edelleen "kaunis", viesti menee paljon ulkonäköä pidemmälle. Nainen voi pitää hiuksiaan pitkinä, lyhyinä tai ajeltuina, tai valita, ettei hän noudata mitään tiettyjä esteettisiä standardeja. Hänen hiuksensa kuuluvat hänelle, aivan kuten hänen kehonsa. Tämän valinnan ei tarvitse olla kauneusstandardien hyväksymä ollakseen oikeutettu.

Sarja toimii siis muistutuksena perustotuudesta: pään ajaminen kaljuksi ei vähennä ihmisen identiteettiä, persoonallisuutta tai arvoa. Kyse ei ole "kauneuden säilyttämisestä fyysisestä muutoksesta huolimatta". Kyse on ennen kaikkea vapaudesta tehdä kehollaan mitä haluaa, olivatpa syyt mitkä tahansa.

Puhe, joka lisää tietoisuutta

Sheci Davila (@shecidavila) on jo useiden kuukausien ajan käyttänyt sosiaalista mediaansa dokumentoidakseen jokapäiväistä elämäänsä ja lisätäkseen tietoisuutta munasarjasyövästä. Julkaisujensa kautta hän keskustelee avoimesti taudin eri vaiheista ja auttaa lisäämään tietoisuutta syövästä, joka diagnosoidaan edelleen liian usein myöhään. Jakamalla tällaisia henkilökohtaisia hetkiä hän antaa myös näkyvyyttä samanlaisia kokemuksia käyville ja muistuttaa meitä solidaarisuuden tärkeydestä tämän taudin edessä.

Tällä sydämellisellä videolla Sheci Davila (@shecidavila) osoittaa, että yksinkertaisella eleellä voi olla valtava vaikutus. Tämä liikuttava postaus herättää pohdintaa ja kannustaa avoimempaan ja myötätuntoisempaan näkökulmaan kehon muutoksiin.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Coiffure femme bohème : 50 idées et inspirations

