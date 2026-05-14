Pitkä polkkatukka, pixie-leikkaus, kerrostettu leikkaus: hiustrendit, jotka ovat suosittuja 45 vuoden jälkeen

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Susanna Marsiglia / Unsplash

45 vuoden jälkeen hiusten rakenne, tiheys, volyymi ja kiilto voivat kaikki muuttua ajan myötä. Tämän seurauksena tietyt leikkaukset ovat erityisen suosittuja kampaamoissa, koska ne lisäävät liikettä ja imartelevat kasvoja vaivattomasti. Vuonna 2026 kolme merkittävää trendiä erottuu joukosta: pitkä polkkatukka, päivitetty pixie-leikkaus ja ultrakevyt kerrosleikkaukset.

Pitkä polkkatukka, tyylikäs ja ajaton

Pitkää polkkaa on tänä vuonna mahdotonta sivuuttaa. Se tunnetaan myös nimellä "luxe lob", ja siitä on tullut yksi yli 45-vuotiaiden naisten salonkien kysytyimmistä kampauksista. Sen vahvuus? Hartioita hipova pituus ja hieman kapeneva lopputulos, joka lisää välittömästi liikettä. Se toimii yhtä hyvin niin suorilla kuin karheilla hiuksilla ja antaa hiuksille pehmeämmän ilmeen.

Kampaajat arvostavat erityisesti sen strukturoidumpaa versiota, "soft precision bobia". Puhtailla, mutta ei koskaan jäykillä linjoillaan se antaa vaikutelman tuuheammista hiuksista pysyen samalla modernina ja hehkuvana. Se on ainutlaatuinen leikkaus, joka näyttää elegantilta vaikuttamatta "liian tyylitellyltä".

Pixie-leikkaus muuttaa täysin sen ilmeen

Pitkään lyhyeen ja tiukkaan leikkaukseen yhdistetty pixie tekee paluun vuonna 2026 paljon pehmeämpänä ja muokattavissa olevampana versiona. "Pehmeässä pixiessä" on hienovaraiset kasvoja kehystävät kerrokset, hieman pidempi niska ja enemmän pituutta päältä. Tuloksena on kevyt leikkaus, jota on helppo muotoilla ja joka ennen kaikkea mukautuu hyvin yksilöllisiin makuihin.

Taakse sidottuna hienostuneen ilmeen luomiseksi, löysästi muotoiltuna lisävolyymin saamiseksi tai hapsujen kanssa käytettynä se tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia. Toinen fanien usein mainitsema etu on sen nopea ja helppo päivittäinen hoito. Muutamassa minuutissa sen muotoiluun yleensä riittää.

Ilmavat liukuvärit pitävät pituudet liikkeessä

Hyviä uutisia niille, jotka haluavat pitää hiuksensa pituisina: vuoden 2026 trendit eivät välttämättä koske pelkästään lyhyitä hiuksia. Kerrokset ovat yksinkertaisesti muuttuneet hienovaraisemmiksi ja strategisemmiksi. Hiukset muotoillaan lähes näkymättömästi keventämään kokonaisilmettä ja lisäämään liikettä tinkimättä pituudesta.

Yksi suosituimmista hiustenleikkauksista juuri nyt on erityisen viehättävä "kitty cut". Se sijoittuu hartioiden ja solisluun väliin ja yhdistää rakennetta ja pehmeyttä erittäin luonnollisen, kerrostetun muodon ansiosta. Tavoitteena ei ole enää hiusten täydellinen muuttaminen, vaan niiden liikkeen ja joustavuuden lisääminen.

Hapsut tekevät kaiken eron

Joskus yksi yksityiskohta riittää kampauksen modernisointiin. Vuonna 2026 ilmavat otsatukka ovat kaikkialla. Pörröiset otsatukka, nuo kevyet ja ohuet otsatukka, lisäävät lempeää liikettä. Ne kehystävät kasvoja painamatta niiden piirteitä. Myös verhootsatukka on edelleen varma valinta, mutta strukturoidumpana versiona. Pituudet sulautuvat luonnollisesti leikkaukseen elegantin ja sulavan ilmeen saavuttamiseksi.

Väri kirkastaa kokonaisuutta

Leikkaus ei ole kaikki kaikessa: myös värillä on ratkaiseva rooli lopullisessa ilmeessä. Kampaajat suosittelevat erityisesti hienovaraisia raidoituksia tai ohuita suortuvia kasvojen ympärille lisäämään kirkkautta. Vuonna 2026 suuri trendi on edelleen "kiiltävä" efekti: kiiltävät, kosteutetut ja valoisat hiukset. Ajatuksena ei ole peittää harmaita hiuksia kokonaan, vaan pikemminkin työskennellä hiusten luonnollisten sävyjen kanssa harmonisen ja modernin lopputuloksen luomiseksi.

Tärkeintä on: käytä leikkausta, josta pidät.

Vaikka jotkut kampaukset ovat erityisen suosittuja 45 vuoden iän jälkeen, ikään liittyviä sääntöjä ei tietenkään ole. Voit käyttää superlyhyttä polkkaa, erittäin pitkiä hiuksia, pixie-leikkausta tai jopa luonnollisia kiharoita missä tahansa elämänvaiheessa. Nämä trendit ovat erityisen houkuttelevia, koska niitä on helppo käsitellä, ne imartelevat ja usein mukautuvat hiusten luonnollisiin muutoksiin. Tärkeintä on kuitenkin valita tyyli, joka saa sinut tuntemaan olosi omaksi itseksesi.

Olipa kyseessä sitten pitkä, hohtava polkkatukka, pehmennetty pixie-leikkaus tai ilmava kerrostettu tyyli, vuoden 2026 hiustrendit priorisoivat liikettä, keveyttä ja helposti muokattavia leikkauksia. Nämä kampaukset ovat erityisen houkuttelevia 45 ikävuoden jälkeen, koska ne mukautuvat hiusten luonnollisiin muutoksiin ja pysyvät samalla moderneina ja elegantteina.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
