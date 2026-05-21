"Women looksmaxxing", nuorten naisten keskuudessa huolestuttava kauneustrendi

Vinkkejä ja niksejä
Anaëlle G.
@merithrah / TikTok

Hehku-uutisia, pitkittyneitä ihonhoitorutiineja, pakkomielle "täydellisestä kasvoista"... viime kuukausina uusi sana on vallannut TikTokin ja sosiaalisen median: "women looksmaxxing". Tämän lähes futuristiselta kuulostavan termin takana piilee todellinen trendi, joka ajaa joitakin nuoria naisia optimoimaan ulkonäköään pienimpiä yksityiskohtia myöten. Ja vaikka itsestään huolehtiminen voi olla positiivista, tämä täydellisyyden tavoittelu alkaa herättää vakavia kysymyksiä.

Trendi, joka sai alkunsa internetistä

”Looksmaxxing” tulee englanninkielisestä lyhenteestä sanoista ”looks” (ulkonäkö) ja ”maximizing” (maksimisointi). Ajatuksena? Halu tulla ”viehättävimmäksi” versioksi itsestään yhdistämällä erilaisia kauneuden, kunnon tai esteettisiä tekniikoita. Alun perin ilmiö levisi pääasiassa miesten verkkoyhteisöissä. Nykyään sen naispuolinen vastine on räjähdysmäisesti kasvamassa sosiaalisessa mediassa, erityisesti teini-ikäisten tyttöjen ja nuorten naisten keskuudessa.

Kun kauneudesta tulee "projekti"

"Women looksmaxxing" -periaate perustuu jatkuvaan parantamiseen: äärimmäisen tarkat ihonhoitorutiinit, ravitsemusneuvonta, kasvojen "muokkaamiseen" tarkoitetut harjoitukset, strateginen meikki, tehostettu hiustenhoito ja yhä yleisemmät kosmeettiset toimenpiteet. Jokainen vartalon yksityiskohta on "optimointiprojekti".

TikTokissa ilmiöön liittyvät videot lupaavat usein upean "ennen ja jälkeen" -kokemuksen. Jotkut sisällöntuottajat jakavat loputtomia listoja tavoista, joiden oletetaan tekevän heistä houkuttelevampia: parempi ryhti, "valkoisemmat" hampaat, "lasi-iho", "täydellisesti" muotoillut kulmakarvat tai jopa kasvojen "virheiden" vähentäminen. Tämä lähestymistapa muuttaa joskus hyvinvoinnin todelliseksi esteettisen suorituskyvyn tavoitteluksi.

@merithrah Näkökulma: Olet yli 10-vuotias etkä edes tiedä sitä vielä. E-kirjan linkki biossani 🪽 #fyp #glowup ♬ Originalton - CAXRBON

Yhä vaikeammaksi käyvät standardit

Ongelmana on monien asiantuntijoiden mukaan se, että tämä trendi perustuu usein epärealistisiin standardeihin. Suodattimet, retusointi ja algoritmit luovat vaikutelman jatkuvasta täydellisyydestä, jota on vaikea saavuttaa tosielämässä. Tämän seurauksena jotkut nuoret naiset kehittävät jäykemmän suhteen imagoonsa ja tuntevat, että heidän on aina "korjattava" jotain.

Myös tämän ilmiön henkinen ulottuvuus on huolestuttava. Jatkuva kasvojen tai vartalon vertaaminen huippumalliin voi nopeasti raapia itseluottamusta. Kauneudesta tulee tällöin vähemmän henkilökohtaisen ilmaisun tilaa ja enemmänkin loputonta pyrkimystä pakotettuun ihanteeseen. Ja sosiaalisessa mediassa tästä paineesta voi nopeasti tulla jokapäiväistä.

"Naisten ulkonäön maksimointi" -ilmiön edessä yhä useammat vaativat vivahteikkaampaa lähestymistapaa kauneuskeskusteluun verkossa. Kasvojen ei tarvitse olla "optimoituja" ollakseen arvokkaita, eikä itseluottamuksen pitäisi koskaan riippua algoritmista tai viraalitrendistä. Halu huolehtia itsestään on täysin hyväksyttävää; vaara kuitenkin syntyy, kun ulkonäöstä tulee jatkuva ahdistuksen lähde tai vahvistuksen tarve.

Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
