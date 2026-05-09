Odottamaton kauneustyökalu, jota jotkut käyttävät hiusten volyymin lisäämiseen

Sosiaalinen media pursuaa yllättäviä kauneusvinkkejä, ja jotkut niistä leviävät kulovalkean tavoin vain muutamassa päivässä. Uusin esimerkki? Ripsientaivuttimen käyttö tyveen volyymin lisäämiseksi. Kyllä, tämä yleensä ripsille varattu lisävaruste on nyt löytämässä tiensä joidenkin sisällöntuottajien hiustenhoitorutiineihin.

Ripsien tyveä vahvistava versio ripsientaivuttimesta

Kikka tuli tunnetuksi Instagramissa sisällöntuottajien, kuten @makeupbynadin, toimesta. Periaate on yksinkertainen: käytä klassista ripsikiharrinta pienissä hiusosioissa päälaella luodaksesi kevyen kiharan tyveen.

Kun hiuksia nipistetään varovasti ylöspäin muutaman sekunnin ajan, tyvet nousevat hieman irti päänahasta. Tuloksena on ilmavampi vaikutelma, aivan kuin tuuhean föönauksen jälkeen. Paperilla ajatus saattaa vaikuttaa epätodennäköiseltä, mutta logiikka on kuitenkin varsin järkevä. Kaarevan muotonsa ansiosta ripsienkiharrin toimii vähän kuin minikokoinen muotoilutyökalu, jolla voi luoda kiharan suoraan hiusten tyveen.

"Hiusvinkit" valtaavat sosiaalisen median

Tämä vinkki on osa paljon suurempaa trendiä: "kauneusvinkkejä" ja uudelleenkäytettyjä rutiineja. TikTokissa ja Instagramissa hashtagilla #hairhack luotu sisältö kerää miljoonia katselukertoja. Sisällöntuottajat kilpailevat keskenään muuttaakseen arkipäivän esineet improvisoiduiksi hiusasusteiksi.

Syömäpuikot nutturan tekemiseen, muki tuuhean poninhännän muotoiluun tai strategisesti föönausta varten sijoitetut klipsit… luovia vinkkejä on loputtomasti. Mikä tekee niistä niin houkuttelevia? Niiden helppokäyttöisyys. Ei tarvitse ostaa kymmentä uutta tuotetta: ajatuksena on usein keksiä uudelleen se, mitä kylpyhuoneessasi jo on.

Äänenvoimakkuus ei ole vaatimus

Vaikka mediassa ja sosiaalisessa mediassa puhutaan jatkuvasti "välttämättömistä hiuksista" tai "täydellisestä volyymista", on tärkeää muistaa, että luonnostaan ohuet tai hennot hiukset eivät todellakaan ole virhe. Jotkut ihmiset rakastavat kimmoisia kampauksia ja dramaattisia tyvikasvuja, kun taas toiset pitävät sileistä, hulmuavista tai suorista hiuksista. Ja molemmat ovat yhtä kauniita.

Volyymi ei ole kauneusstandardi, joka pitäisi saavuttaa hinnalla millä hyvänsä. Hiuksilla on erilaisia rakenteita, tiheyksiä ja käyttäytymismalleja, ja se on yksi niiden ainutlaatuisuuden syistä. Näiden vinkkien tulisi siksi pysyä hauskoina vaihtoehtoina niille, jotka nauttivat kampausten kokeilemisesta, eivätkä koskaan kehotuksena muuttaa luonnollisia hiuksiaan.

Vinkki kokeilla varovasti

Kuten mikä tahansa epätavanomainen tekniikka, tämäkin vaatii hieman varovaisuutta. Ripsienkihartimen metalli voi vahingoittaa joitakin hiuspituuksia, jos puristat sitä liian tiukasti, erityisesti hienoissa, vaurioituneissa tai hauraissa hiuksissa. Ihannetapauksessa sinun tulisi olla hyvin hellävarainen ja välttää vetämistä jyrkästi tyvestä.

Toinen tärkeä seikka: tätä tekniikkaa tulisi käyttää vain kuiviin hiuksiin. Märät hiukset ovat paljon hauraammat ja alttiimpia katkeilemaan. Asiantuntijat eivät myöskään suosittele lämmitetyn ripsikihartimen käyttöä lähellä päänahkaa. Klassinen versio on täysin riittävä halutun vaikutuksen saavuttamiseksi ilman tarpeetonta riskiä.

Vaihtoehtoja, jotka toimivat myös erittäin hyvin

Jos tämä tekniikka ei miellytä sinua, on olemassa monia muita tapoja tuoda liikettä juurille.

Pään päälle föönauksen aikana asetettavat miniklipsit ovat edelleen erittäin suosittu menetelmä. Tarranauharullat, joita käytetään kuivissa tai hieman lämpimissä hiuksissa, mahdollistavat myös kauniin tuuheuden luomisen ilman liiallista lämpöä.

Pyöreän harjan ja hiustenkuivaajan klassinen kaksikko on myös turvallinen valinta niille, jotka pitävät pehmeistä ja kimmoisista föönauksista.

Lopuksi, jotkut suoraan tyveen levitetyt tuuheutta lisäävät puuterit voivat antaa tuuheamman vaikutelman sekunneissa, erityisesti hienoille hiuksille.

Pohjimmiltaan tämä trendi korostaa yhtä asiaa: kauneus voi olla myös luova leikkikenttä. Kokeilu, esineiden uudelleenkäyttö ja hiusten kanssa hauskanpito voivat olla yksinkertaisesti kevytmielinen tapa uudistaa rutiinejaan ilman paineita tai yleismaailmallisia sääntöjä.