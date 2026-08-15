Tämän tekniikan avulla voit lisätä volyymia hienoihin hiuksiin ilman, että niitä tarvitsee kammata taaksepäin.

Rakastatko tuuheita hiuksia, mutta vihaat ajatusta hiusten vahingoittamisesta niiden saavuttamiseksi? Hyviä uutisia: on olemassa yksinkertainen kuivaustekniikka, jolla voit kohottaa tyveä ilman taaksepäin kammaamista. Ja ennen kaikkea muista, että hennot tai litteät hiukset eivät todellakaan ole vika: volyymi on vain vaihtoehto, jos haluat pitää hauskaa kampauksellasi.

Salaisuus: kuivaa juuret vastakkaiseen suuntaan

Hienot hiukset taipuvat luonnostaan laskeutumaan kasvusuuntaan, mikä voi saada ne näyttämään litteämmiltä. Luodaksesi liikettä, leiki tällä luonnollisella taipumuksella kuivatessasi.

Suuntaa hiustenkuivaajalla kuuma ilma juuria kohti ja suuntaa samalla hiukset vastakkaiseen suuntaan kuin mihin ne normaalisti menevät.

Liikuta niitä taaksepäin, sitten eteenpäin tai sivuille vaihdellen suuntaa. Tavoitteena ei ole pakottaa kuitua, vaan antaa sille tilapäinen uusi suunta.

Kuivuttuaan tyvet pysyvät hieman irti päänahasta ja tarjoavat enemmän rakennetta.

Ele, joka muuttaa kaiken: kylmä ilma

Tämä on luultavasti helpoin vaihe ohittaa... ja silti sillä on ratkaiseva rooli.

Kun olet kuivannut hiusosion pitäen tyviosaa koholla, vaihda viileään ilmaan muutamaksi sekunniksi. Tämä lämpötilan muutos auttaa kuitua säilyttämään kuivauksen aikana säilyttämänsä muodon.

Voit myös käyttää pieniä, litteitä klipsuja pitämään tyveä hieman koholla niiden jäähtyessä, jolloin sinulla on aikaa käsitellä loput hiuksistasi. Ilman tätä jäähtymisaikaa tyvet todennäköisesti palautuvat nopeasti luonnolliseen asentoonsa ja tuuhea vaikutus menettää tehonsa.

Vaahto vai suihke: valitse keveys

Tämän tekniikan täydentämiseksi ei ole tarvetta käyttää useita tuotteita. Hienot hiukset hyötyvät yleensä ilmavista koostumuksista, kuten kevyestä vaahdosta tai tuuheutta antavasta suihkeesta.

Levitä tuotetta kosteisiin tyveen välttäen latvoja, jotta ne eivät latistu. Pieni määrä riittää: saksanpähkinän kokoinen määrä moussea riittää koko hiuksille.

Oikea lähestymistapa? Aloita pienellä määrällä tuotetta ja lisää tarvittaessa. Hienoille hiuksille "enemmän" ei välttämättä ole paras ystäväsi: liika määrä tuotetta voi nopeasti tuottaa päinvastaisen vaikutuksen kuin haluttu.

Kaksi pientä vinkkiä helpotuksen lisäämiseksi

Voit myös leikitellä hiustyylilläsi. Jos pidät sitä aina täsmälleen samassa paikassa, siirrä sitä muutaman senttimetrin verran. Hiukset, jotka ovat tottuneet putoamaan yhteen suuntaan, luovat luonnollisesti hieman vastusta ja rakennetta tyveen.

Toinen vaihtoehto on leikkaus. Muutama hieman lyhyempi päälaella oleva suortuva voi lisätä liikettä ja antaa vaikutelman tuuheammista hiuksista. Oikean vaihtoehdon löytämiseksi on parasta keskustella siitä kampaajasi kanssa, jotta hän voi sovittaa leikkauksen hiuslaatuusi ja mieltymyksiisi sopivaksi.

Tavat, jotka aiheuttavat juurien putoamisen

Vaikka kuivaustekniikka olisikin hyvin hallittu, tietyt toimenpiteet voivat nopeasti saada tuloksen katoamaan.

Ensimmäinen asia, jota tulisi välttää, on runsaiden hoitoaineiden, naamioiden tai ravitsevien tuotteiden levittäminen suoraan tyveen. Ne voivat latistaa hiuskuitua ja estää kohottamasta hiuksia.

Seuraavaksi yritä olla käsittelemättä hiuksiasi jatkuvasti päivän mittaan. Koskettamalla niitä toistuvasti siirrät talia ja saatat vetää tyveä päänahkaa vasten.

Säilytä lopuksi sivellin kuivumista varten. Kun volyymi on luotu, voimakas harjaus voi silottaa tyveä ja kumota osan tehdystä työstä.

Ja mikä tärkeintä, hienoja hiuksiasi ei tarvitse "korjata".

Hienot, litteät tai ohuet hiukset eivät tietenkään ole ratkaistava ongelma. Jokaisella hiuslaadulla on omat ominaisuutensa, ja hienot hiukset voivat olla aivan yhtä kauniita, elegantteja ja persoonallisia kuin hyvin paksutkin hiukset. Volyymista voi tulla yksinkertaisesti muotoilutyökalu, aivan kuten eri jakaus, laineet tai uusi leikkaus. Jos pidät ajatuksesta lisätä ulottuvuutta, tämä tekniikka mahdollistaa sen hellävaraisesti, ilman hiusten tahallista taakse kammausta tai takkuuntumista.

Käytännössä muista nämä kolme vaihetta: kuivaa tyvet useisiin suuntiin, muotoile ne viileällä ilmalla ja levitä tuotetta säästeliäästi. Muutamassa minuutissa voit kokeilla uutta tapaa käyttää hiuksiasi yrittämättä muuttaa niiden luonnollista rakennetta.