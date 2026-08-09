Uima-allas: kotitekoinen kloorinvastainen resepti koko kesäksi

Kesällä vietämme enemmän aikaa vedessä kuin maalla. Ajelehtimme Välimeren suolaisten virtausten mukana tai pulahdamme kloorattuihin uima-altaisiin. Vaikka tunnemme olomme täysin kotoisaksi vesiretkillämme, ihomme ei ole aivan samaa mieltä. Suojaa ihoasi kloorilta ja nauti uinnista murehtimatta sen vaurioitumisesta, tässä on kylpytaikina, jonka voit sujauttaa kylpylaukkuun.

Kloori, veden, mutta ei ihon liittolainen

Kesän huipulla uinti on jokapäiväistä puuhaa. Ennen veteen hyppäämistä, sukellusta tai uuden uintitekniikan keksimistä ei kuitenkaan pidä unohtaa ensiapua. Vaikka muistatkin levittää aurinkovoidetta suojautuaksesi UV-säteiltä ja välttääksesi muuttumisen hummeriksi, aurinko ei ole kesän ainoa näkymätön vihollinen.

Kloori, joka parantaa uima-allasvettä ja kirvelee nenää joka kerta, kun viivyt aurinkotuolissa, tekee tyhjäksi kaikki ihonhoitoponnistelusi. Se on armoton bakteereille ja yhtä lailla armoton ihollesi. Tämä aine, jota käytettiin jopa sodankäynnin aseena viime vuosisadalla, on erittäin ärsyttävää, varsinkin suurina pitoisuuksina, etenkin yksityisissä uima-altaissa.

”Kloori itse asiassa suojaa melko hyvin infektioilta ja bakteereilta”, tohtori Jimmy Mohammed kertoi RTL:lle . Vaikka se desinfioi uima-altaan vettä, joka voi ilman sitä nopeasti happamaksi muuttua, se heikentää ihon suojakerrosta ja heikentää ihoa suojaavan hydrolipidikalvon tehokkuutta. Sillä on myös se haittapuoli, että se kiihdyttää ihon kuivumista. Tämä selittää, miksi kehon ohuimmilla alueilla on elokuun lopussa hiekkapaperin rakenne, vaikka kosteusvoidetta on levitetty runsaasti.

Klooria estävä suihke suojaa ihoa kaikissa olosuhteissa

Tiedäthän sanonnan: ”Parempi ennaltaehkäistä kuin parantaa”. Joten sen sijaan, että yrittäisit korjata kemiallisesti käsitellyn veden aiheuttamia vahinkoja, jotka saavat veden tuntumaan siltä kuin olisit juonut kupillisen valkaisuainetta jokaisella epäonnistuneella sukelluksella, suojaa sitä älykkäästi. Tee-se-itse-tyylisessä videossa sisällöntuottaja @margolistique, joka keskittyy vähämyrkkyiseen elämään ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, jakaa reseptinsä klooria hylkivälle suihkeelle.

Tämä ei ole ihmetuote, joka tekee sinut täysin immuuniksi kloorille. Se on kuitenkin hyödyllinen luonnollinen hoitokeino, joka auttaa palauttamaan ihosi normaaliksi uinnin jälkeen käsitellyssä vedessä. Sitä on saatavilla myös useissa eri koostumuksissa.

Ensimmäisessä vaiheessa käytetään 250 ml suodatettua vettä ja 1 teelusikallinen jauhettua C-vitamiinia kloorin hapettavan vaikutuksen torjumiseksi.

Toinen annos oli rikastettu 250 ml:lla jäähdytettyä kamomilla- tai kehäkukkajuomaa, jotka ovat kaksi rauhoittavista ominaisuuksistaan tunnettua kasvia. Tähän oli lisätty myös teelusikallinen C-vitamiinia.

Ja kolmas variaatio, jossa käytetään samaa pohjaa kuin edellisessä reseptissä, mutta lisätään ruokalusikallinen aloe vera -geeliä. Se auttaa ylläpitämään ihon suojakerrosta kosteuttavien ja rauhoittavien ominaisuuksiensa ansiosta.

Tämä suihke ei väitä torjuvansa kloorin haitallisia vaikutuksia ihoon, vaan yksinkertaisesti säilyttävän ihon mikrobiomin ja siten sen tasapainon sekä kesäisen hehkun. Olisi sääli, jos iho olisi kaunis rusketus, mutta sen iho olisi kuin pergamentti.

Muita hyviä käytäntöjä kloorin vaikutusten rajoittamiseksi

Sisällöntuottaja, joka löytää ratkaisuja kaikkiin vaivoihinsa Äiti Luonnon laajoista runsauksista, suosittelee tämän suihkeen levittämistä ennen uintia ja sen jälkeen sen tehon maksimoimiseksi. "Ravistan sitä, suihkutan sitä iholleni ja hiuksiini ennen uintia ja sen jälkeen ja huuhtelen sen sitten pois kotona", hän selittää ja kannustaa kaikkia käyttämään sitä oikein. Poistaaksesi kloorin ennen kuin se voi vahingoittaa ihoasi, älä jätä väliin ruumiinlämpösuihkua altaasta poistumisen jälkeen.

Valitse seuraavaksi hoitoaine, joka sisältää runsaasti kosteuttavia ainesosia, kuten aloe vera -geeliä tai ravitsevaa voidetta, palauttaaksesi ihosi kimmoisuuden. Entä hiuksesi? Sama lähestymistapa pätee: hellävarainen shampoopesu ja sen jälkeen kosteuttava hoitoaine. Muutamassa minuutissa voit sanoa hyvästit kloorijäämille... ja tervetuloa mukavan tuntuiseen ihoon ja hiuksiin, jotka säilyttävät täyden kiiltonsa.

Vaikka kloori voi rauhoittaa ihmisiä ja desinfioida ne valtavat uima-altaat, joissa kaikki polskivat, se ei ole hellävaraista iholle. Muutamalla hyvällä liittolaisella meikkilaukussasi ja ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä sinun pitäisi kuitenkin pystyä pitämään ihosi säteilevänä lukuvuoden alkuun asti.