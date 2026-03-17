Vaalennetut kulmakarvat tekevät paluun: Adriana Karembeu ja Kylie Jenner omaksuvat trendin

Kauan catwalkeille siirretyt vaalennetut kulmakarvat tekevät paluun kauneusmaailmaan. Vuonna 2026 tämä kauneustrendi on noussut esiin kuvauksissa ja sosiaalisessa mediassa. Ikonisten henkilöiden suosima "vaalennetut kulmakarvat" mullistavat kasvoja... ja muuttavat sääntöjä.

Adriana Karembeu elvyttää liikkeen

Adriana Karembeu herätti hiljattain huomiota tällä kauneusratkaisullaan. Pariisissa aiemmin tänä vuonna bongattu nainen paljasti silmiinpistävän muodonmuutoksen: lyhyet hiukset ja lähes kokonaan ajellut kulmakarvat. Lopputulos? Lähes eteerinen ilme. Vähentämällä kulmakarvojen luonnollista kontrastia tämä tekniikka muuttaa välittömästi piirteiden ilmettä. Kokonaisvaikutelma on minimalistisempi, lähes futuristinen.

Hyviä uutisia: sinun ei välttämättä tarvitse käyttää pysyvää hiustenvaalennusta saavuttaaksesi tämän vaikutelman. Pieni määrä hyvin levitettyä meikkiä voi riittää kokeilemaan tätä tyyliä ilman sitoutumista.

Kylie Jenner vahvistaa trendin

Muutamaa viikkoa myöhemmin Kylie Jennerillä oli myös valkaistut kulmakarvat paljon puhutetussa Vanity Fair -lehden kuvauksessa. Tummista kulmakarvoistaan tunnettu Kylie esiintyi tällä kertaa lähes näkymättömillä, joskus hienovaraisesti kullanvärisillä kulmakarvoilla. Muutos muutti täysin hänen kasvojensa tasapainon.

Kylie Jennerillä on valtava vaikutusvalta kauneusmaailmassa, ja hän on avainasemassa tämän trendin popularisoinnissa. Aiemmin "valkaistut kulmakarvat" olivat vain muotinäytöksiä tai pääkirjoituksia, mutta nyt niistä on tulossa valtavirran aihe.

Trendi, joka ei alkanut eilen.

Vaikka tämä tyyli saattaa vaikuttaa uudelta, sillä on itse asiassa pitkä historia. Vaalennetut kulmakarvat ilmestyivät jo 1970-luvulla tietyissä vaihtoehtoisissa trendeissä, ennen kuin ne yleistyivät 1990-luvulla. Suunnittelijat, kuten Alexander McQueen ja Thierry Mugler, käyttivät niitä sitten kasvojen radikaaliin muuttamiseen catwalkeilla.

Idea on yksinkertainen: "pyyhkimällä" kulmakarvat pois luot lähes tyhjän kankaan. Katseesta tulee graafisempi, silmämeikki nousee keskiöön ja koko kasvot saavat taiteellisen ulottuvuuden. Nykyään tämä estetiikka tekee paluun helpommin lähestyttävällä tavalla, jossain kokeilun ja vakiintuneiden käytäntöjen kanssa leikittelyn välimaastossa.

Rohkea, mutta mukautuva ilme

Kulmakarvojen valkaisu voi tuntua pelottavalta. Tällainen muutos muuttaa välittömästi kasvojen ilmeitä, mikä voi olla ensi silmäyksellä yllättävää. Kemiallinen valkaisu, joka usein tehdään peroksidilla, vaatii myös varovaisuutta ja mieluiten ammattilaisen apua.

Trendin testaamiseen on kuitenkin olemassa yksinkertaisia vaihtoehtoja ilman riskiä. Meikkivoiteen avulla voit väliaikaisesti neutraloida kulmakarvojen värin peitevoiteella tai meikkivoiteella ja kiinnittää kaiken geelillä. Täydellinen vaihtoehto tämän trendin hellävaraiseen tutkimiseen. Ja ennen kaikkea, muista: kasvojasi ei tarvitse "muuttaa" näyttääkseen parhaimmalta. Tämä trendi on leikkikenttä, ei vaatimus.

Vaalennettujen kulmakarvojen paluu on viime kädessä mielenkiintoinen käännekohta nykyisissä trendeissä. Vuosien paksujen, määriteltyjen ja hyvin strukturoitujen kulmakarvojen jälkeen näemme nyt siirtymän kohti kokeellisempia tyylejä. Tämä trendi muistuttaa jostain olennaisesta: kauneus ei ole jäykkä joukko sääntöjä. Se on tila itseilmaisulle, jossa voit leikkiä, kokeilla... tai yksinkertaisesti pysyä uskollisena sille, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi.