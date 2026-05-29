"Mahdoton katsoa poispäin": meikkitrendi kiehtoo internetin käyttäjiä

Entä jos violetista tulisi seuraavan meikkisi tähtiväri? Instagramissa malvan sävyjä täynnä oleva look on aiheuttanut kohua ja on jo voittanut puolelleen tuhansia internetin käyttäjiä.

Alicia Breuer asettaa "violetin katseensa"

Kaikki alkoi sisällöntuottaja Alicia Breuerin Instagramiin julkaisemasta kuvakarusellikuvasta. Hän esitteli niissä kokonaan violetin sävyissä tehtyä silmämeikkiä ja lisäsi yksiselitteisen kuvatekstin: tästä "violetista lookista" oli tullut hänen kaikkien aikojen suosikkisilmämeikinsä. Hänen innostuksensa oli selvästi tarttuvaa, sillä julkaisu kiehtoi välittömästi hänen seuraajiaan, jotka olivat innoissaan nähdessään hänen tutkivan niin rohkeaa palettia.

Katso tämä postaus Instagramissa Alicia Breuerin (@aliciarosebreuer) jakama julkaisu

Malvanvärinen liukuväri, joka on yhtä intensiivinen kuin valoisakin

Tämän lookin salaisuus? Luumunvioletti luomiväri, jota levitetään luomelle ja häivytetään taitavasti kaikkialle silmän ympärille, myös alaripsien tyveen. Tuloksena on kiehtova ja aistillinen savuinen efekti, joka suurentaa silmiä ja antaa niille magneettisen syvyyden. Tämän intensiteetin tasapainottamiseksi muu meikki pysyy valoisana ja luonnollisena: raikas, hehkuva iho, kiiltävät huulet ruusunpunaisessa nude-sävyssä, selkeästi muotoillut kulmakarvat ja tuuheat, kauniisti pörröiset ruskeat hiukset. Violetilla on myös se etu, että se kirkastaa kaikkia ihonsävyjä ja saa silmät erottumaan, erityisesti vaaleat, vihreät tai pähkinänruskeat silmät. Riittää syrjäyttämään perinteisen mustan savuisen silmämeikin.

Internetin käyttäjät ovat ihastuneet

Ei ole yllättävää, että look herätti valtavan määrän ihailevia reaktioita. Kommenteissa monet käyttäjät tunnustivat, että oli yksinkertaisesti "mahdotonta katsoa poispäin", ja kehuivat meikkiä sekä rohkeaksi että imartelevaksi. Monet lupaavat jo luoda sen uudelleen todistaen, että yksinkertainen väri voi muuttaa kasvot ja elvyttää trendin.

Alicia Breuer luo "violetilla lookillaan" yhden tämän hetken inspiroivimmista meikkilookeista ja vahvistaa malvan sävyjen paluun kauneussarjoissamme.