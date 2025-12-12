Tässä on temppu, jota korealaiset naiset käyttävät joka ilta säteilevän ihon saavuttamiseksi.

Korealaisten naisten suosikkitemppu säteilevän ihon saavuttamiseksi on kaksoispuhdistusmenetelmä, jota käytetään joka ilta. Se sisältää kasvojen puhdistamisen kahdessa vaiheessa: ensin puhdistusöljyllä ja sitten vesipohjaisella tai vaahtoavalla puhdistusaineella. Tämä korealaiseen perinteeseen perustuva rituaali poistaa syvältä meikin, saasteet, talin ja päivän aikana kertyneet vesiliukoiset epäpuhtaudet säilyttäen samalla ihon suojakerroksen.

Tuplapuhdistuksen kaksi vaihetta

Ensimmäinen vaihe: Levitä puhdistusöljyä kuivalle iholle, hiero hellävaraisesti meikin, aurinkosuojan ja epäpuhtauksien irrottamiseksi ja huuhtele.

Toinen vaihe: käytä vesipohjaista puhdistusainetta (geeliä, vaahtoa tai voidetta) hien, pölyn ja mahdollisten jäämien poistamiseen ja huuhtele sitten uudelleen.

Tämä vaihe valmistaa ihoa paremmin vastaanottamaan seuraavat käsittelyt (seerumit, kosteusvoiteet) ja samalla parantaa ihon hehkua ja puhtautta.

Vinkkejä hakemukseen

On suositeltavaa tehdä tämä kaksoispuhdistus joka ilta ja mahdollisesti aamulla, jos sinulla on sekaiho tai rasvainen iho. Muista valita jokaiseen vaiheeseen ihotyypillesi sopivat tuotteet ylläpitääksesi sen tasapainoa ja ehkäistäksesi kuivumista.

Todistetut hyödyt

Tuplapuhdistus:

Avaa tukkeutuneita ihohuokosia ja ehkäisee epäpuhtauksia.

Se tuo iholle puhtautta ja hehkua.

Optimoi aktiiviaineiden imeytymisen myöhemmin levitettäviin ihonhoitotuotteisiin.

Tämän päivittäisen kurin ansiosta monilla korealaisnaisilla on kirkas, kirkas ja tasainen ihonväri.