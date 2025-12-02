Search here...

Tämä japanilainen suihkun jälkeinen rituaali tehostaa ihon hehkua vaivattomasti

Hoito
Léa Michel
Freepik

Erittäin tarkka japanilainen suihkun jälkeinen rituaali, joka perustuu dermatologiseen tutkimukseen, auttaa tehostamaan ihon hehkua ja kosteutta vaivattomasti. Äskettäin tehty japanilainen tutkimus osoittaa, että kosteusvoiteen levittäminen tiettyjä ihon fysiologiasta johdettuja parametreja noudattaen optimoi merkittävästi sen vaikutukset.

Rituaalin periaate

Japanissa tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin määrittämään optimaalinen kosteusvoiteen levitystapa ihon luonnollisten toimintojen perusteella. Tutkijat mittasivat terveiden henkilöiden sarveiskerroksen nesteytystä levitysajankohdan, määrän ja levitystiheyden mukaan. Tässä ovat tärkeimmät tulokset:

  • Hoidon levittäminen heti suihkun tai kylvyn jälkeen (5 minuutin kuluessa) antaa iholle mahdollisuuden pidättää enemmän vettä kuin jos odottaisit 90 minuuttia.
  • Riittävän annoksen, vähintään 1 mg/cm², käyttö antaa parempia tuloksia kuin pienempi annos.
  • Tämän toimenpiteen suorittaminen kahdesti päivässä (aamulla ja illalla) on tehokkaampaa kuin kerran.
  • Toisessa osassa tätä kahdesti päivässä tapahtuvaa protokollaa sovellettiin kuivasta ihosta kärsiville potilaille 8 viikon ajan: iho oli merkittävästi kosteutuneempi ja iho-ongelmista kertovat merkit (trypsiini, desmogleiini 1) olivat säädeltyjä.

Optimaaliset käyttöohjeet

Tämän japanilaisen rituaalin noudattamiseksi sinun on tehtävä seuraava:

  • Levitä kosteuttava hoitoaine 5 minuutin kuluessa suihkun jälkeen (silloin iho on läpäisevimmillään ja vastaanottavaisimmin).
  • Käytä runsaasti kosteusvoidetta (1–2 mg voidetta neliösenttimetriä kohden).
  • Toista aamuin illoin maksimaalisen tehon saavuttamiseksi.

Tämä ihofysiologian validoima menetelmä parantaa ihon hehkua, pehmeyttä ja suojamuuria yksinkertaisella ja helposti saatavilla olevalla tavalla kaikille ihotyypistä riippumatta.

Japanilaisten tutkijoiden tekemä tutkimus korostaa siis ajoituksen ja säännöllisyyden merkitystä päivittäisessä hygieniassa ja vahvistaa, että hyvin kohdennetulla, heti suihkun jälkeen tehdyllä hoidolla on paljon parempia hyötyjä kuin perinteisellä rutiinilla.

Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Tämä palkittu hyaluronihappovoide on jo hitti.
Collagène marin : l’allié discret pour l’élasticité de la peau et le soutien articulaire

Tämä palkittu hyaluronihappovoide on jo hitti.

Ranskalainen hyaluronihappoa sisältävä kosteusvoide on nousemassa yhdeksi kauden ehdottomista ihonhoitotuotteista. Victoires de la Beauté Responsable 2025/2026 -palkinnossa palkittu...

Nämä voiteet ovat Yukassa arvosanaksi 100/100, ja ne ovat yllätys!

Jotkut tuotteet herättävät huomiota, ja sitten on sellaisia, jotka luovat todellista kohinaa kauneushyllyillä. Juuri näin käy Petits Prödigesin...

