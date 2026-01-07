Kuiva iho talvella? Tutustu tekniikkaan, joka tekee ihmeitä.

Search here...

Émilie Laurent
Talven syvimmällä kylmyydellä iho iskee ja jättää näkyviä jälkiä ihoon. Nykyisissä lämpötiloissa olet saattanut tuplata kosteusvoiteesi määrän. On kuitenkin olemassa parempi ihosuoja, ja sen nimi on varmasti sinulle tuttu. Se on vaseliini, joka on avainasemassa trendikkäässä kauneuskäytännössä, jossa käytetään sluggingia.

Mitä löytöretkeily tarkalleen ottaen on?

Kylmän sään saapumisen ja lämpötilan äkillisen laskun jälkeen olet epäilemättä optimoinut kauneusrutiiniasi ja panostanut ihonhoitorutiiniisi peilin edessä. Ihosi on talvisään ensimmäinen uhri, etkä tarvitse suurennuslasia nähdäksesi vaurioita. Punoitus, näennäinen kuivuus, hilseily – merkit ovat ilmeisiä. Ihosi on kriittisessä tilassa, eivätkä edes markkinoiden ravitsevimmat voiteet tunnu pelastavan sitä.

Äläkä vaivu epätoivoon, etana voi lopettaa iho-ongelmasi ja tuoda sinulle pysyvää mukavuutta. Tämä kauneusalan termi, joka seuraa ihon tulvimista ja poskipunan laskeutumista ja jota vain kaksikieliset ymmärtävät, tulee sanasta "slug". Voit olla varma, että tarkoituksena ei ole laittaa näitä limaisia otuksia kasvoillesi ja antaa niiden luoda tahmea naamio. Etana-aineessa käytetään tunnettua ainesosaa, joka on tyypillistä vanhanaikaisille hoidoille.

Tämä on vaseliini, monipuolinen voide, jonka etuna on sen runsas A- ja E-vitamiinien pitoisuus, jotka ovat ihon tärkeimmät lohdun lähteet. Se on erinomainen hoitokeino janoiselle ja kuivuneelle iholle. Luonnostaan täyteläisen koostumuksensa ansiosta sitä käytetään usein myös palovammoihin tai ärsytysvaurioihin.

@aamnaadel Kuinka nalkuttaa kuin ihotautilääkäri 🧴 🤍 #ihotautilääkäri #ihotautilääkäri #ihonhoitorutiini #skintok #ihonhoito #ihonhoitovinkkejä #learnontiktok #nalkuttaminen # nalkuttaminenmenetelmä #foryou #fyp #fypシ♬ se joka pääsi karkuun - 🣲

Kauneusele korealaisesta

Sluggling on lähtöisin Koreasta, alueelta, jota pidetään kosmeettisena Eldoradona ja inspiraation lähteenä kauneudenharrastajille ympäri maailmaa. Tämä maailmankolkka, joka oli vielä muutama vuosi sitten suhteellisen tuntematon, on noussut kaikkien esteettisten keskustelujen keskipisteeksi. Korealaisia naisia pidetään erinomaisina esimerkkeinä, ja heidän virheetön ihonsa on osoitus heidän asiantuntemuksestaan ja ehtymättömästä ihonhoitotietämyksestään. Kerrospukeutumisen, kangasnaamioiden ja kaksoispuhdistuksen jälkeen he ovat nyt kääntämässä meidät slugglingin pariin.

Vaikka Euroopassa vaseliinia käytetään enimmäkseen satunnaisesti, K-Beautyn maassa se on kaikkialla läsnä. TikTok-demonstraatiot todistavat tämän. Kauneusaddiktit voitelevat itsensä vaseliinilla ja jakavat vinkkejä sen käyttöön. Vaseliinia käytetään hauteena kirkastamaan ihoa, yövoiteena hehkuvan ihon saamiseksi herätessä tai silmänympärysvoiteena raikkaan ilmeen saamiseksi – se on aliarvostettu taikajuoma.

Mitä ihotautilääkärit ajattelevat

Vaseliini, joka tunnetaan myös melko epäedullisella lempinimellä "alkuperäinen vaseliini", kuulostaa heti vähemmän houkuttelevalta. Vaikka tuote ei olisikaan yhtä luonnollinen ja aito kuin aloe vera tai sheavoi , se käy läpi tiukan puhdistusprosessin ennen kuin se päätyy meikkilaukkuusi. Voit olla varma, että sillä ei ole mitään tekemistä auton polttoaineen kanssa. Ihotautilääkäritkin ylistävät sitä.

Media Byrdie- lehden haastattelussa tohtori Landriscina selittää vaseliinin hyötyjä. "Se toimii signaalina, joka käskee ihoa tuottamaan enemmän solujen välisiä lipidejä. Se luo suojaavan esteen iholle ja estää kosteuden karkaamisen."

Vaseliini, joka on tärkein ainesosa meikkivoiteissa, ei korvaa tavanomaista ihonhoitorutiiniasi. Se ei korvaa peruskosteusvoidettasi. Se on pikemminkin tervetullut piristysruiske talvella, joka on erityisen ankara vuodenaika iholle. Eikä tämä korealainen tekniikka sovi kaikille ihotyypeille. Vaseliini ei ota huomioon eri ihotyyppien erityistarpeita. Sen peittävä vaikutus ja öljymäinen koostumus voivat tehdä akneen taipuvaiselle iholle enemmän haittaa kuin hyötyä.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Hän levittää matchaa kasvoilleen ja hänen ihonsa hehkuu terveyttä

