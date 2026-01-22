Search here...

Tiger Balm, odottamaton kauneustuote: nämä vinkit aiheuttavat kohua sosiaalisessa mediassa

Hoito
Émilie Laurent
baume du tigre beauté
@tigerbalm_fr/Instagram

Tiger Balm, tuo pieni taskukokoinen juoma, joka tyhjentää sieraimesi pelkällä puristuksella, ei ole tarkoitettu vain lihaskipujen lievittämiseen. Se on aivan yhtä tärkeä vaelluksen ensiapulaukussa kuin meikkipussissakin. Tämä mintuntuoksuinen voide, jota isoäitimme niin suuresti ylistivät, ei ole vielä paljastanut koko voimaansa. Se voi myös rauhoittaa lieviä ihoärsytyksiä ja tuoda helpotusta kipeille jaloille.

Tiger Balm, monipuolinen lääke

Tiger Balm ei kaipaa esittelyjä. Se on hyvinvoinnin perustuote. Tämä pieni pullo on välttämätön hankinta, erityisesti kävelyille ja kohtalaisille vaelluksille. Levitämme sitä kävelystä tai hyönteisten puremista kipeisiin jalkoihin. Tai haistelemme sitä syvään helpottaaksemme hengitystä lievän flunssan aikana. Isoäitiemme, jotka ovat luultavasti sen parhaita lähettiläitä, määräämä Tiger Balm on tiivistetty hyötyjen lähde. Mitä siis tarkalleen ottaen on tässä pienessä lasipurkissa, joka jättää jälkeensä niin voimakkaan tuoksun?

Tiger Balm perustuu yksinkertaiseen mutta huomattavan tehokkaaseen koostumukseen, joka perustuu kamferiin, mentoliin sekä neilikan, kajeputin ja kanelin eteerisiin öljyihin. Nämä aktiiviset ainesosat, jotka yksinään riittävät tuoksuttamaan kehon, tunnetaan stimuloivista, lämmittävistä ja tukkoisuutta vähentävistä ominaisuuksistaan. Kosmetiikkatuotteissa tämäntyyppinen koostumus on merkittävä: se vaikuttaa mikroverenkiertoon, herättää ihon ja antaa välittömän raikkauden tai lämmön tunteen levitetystä alueesta riippuen. Tiger Balm, joka on erityisen hyödyllinen käsillemme itsehieronnan aikana, on eräänlainen kauneuden "linkkuveitsi". Tässä on muutamia esimerkkejä todisteeksi.

Hienhajujen vähentämiseksi

Vaikka hikoilu on normaalia ja jopa terveellistä ihmisen toimintaa, se ei ole aina miellyttävää. Ja talvella vaatemateriaalit saavat meidät hikoilemaan säännöllisistä kylmyyksistä huolimatta. Tiger Balm ei ainoastaan "peitä" tätä kehon hajua; se säätelee hikoilua. Se on enemmän kuin pikaratkaisu tai aistiärsykkeiden häiriötekijä, se on kosteutta siirtävä ainesosa. Sano hyvästit hikitahroille vaaleiden neulepuseroiden alla!

Jaloille, jotka pysyvät pehmeinä kaikesta huolimatta

Talvella lämpötilat laskevat usein pakkasen puolelle, ja jalat kärsivät kylmyydestä eniten. Vaikka jalassa olisi hyvät sukat, sukkahousut ja vuoratut saappaat, kylmyyden vaikutukset näkyvät jaloissa. Silti, hoitamattomasta ulkonäöstään ja kipeästä hoidon tarpeestaan huolimatta, tämä saappaiden suojaan piilotettu kehonosa jää pitkälti ihonhoitorutiineissa huomiotta. Ja jalkaterapeutit ovat hiljaa tästä turhautuneita.

Jotta jalkasi vihdoin hemmottelisivat ansaitsemaansa ja askeleesi pehmenevät, Tiger Balm on korvaamaton apu. Se pehmentää käpäliä ja silottaa ihoa tehden siitä lähes kivuttoman paksuutensa ansiosta. Vältä kuitenkin sen levittämistä ärtyneille alueille, sillä se voi pahentaa tilannetta.

Rentouttaa leukaa (ja pehmentää kasvonpiirteitä)

Lihasjännityksen ja kasvonpiirteiden välistä yhteyttä usein aliarvioidaan. Leukalihaksiin, poispäin suusta, levitettynä Tiger Balm auttaa vapauttamaan stressiin tai bruksismiin liittyvää jännitystä. Epäsuora mutta todellinen tulos on rennompi, vähemmän sulkeutunut, melkein pehmeämpi kasvokuva. Se ei ole varsinaisesti kosmeettinen hoito, vaan rentouttava ele, joka näkyy kasvoilla.

Varotoimia ei pidä unohtaa

Tiger Balmin jo tuoksu välittää sen luonteen ja osoittaa sen voiman. Se kohottaa mielialaa jopa Covid-pandemian aikana. Vaikka nämä vinkit saattavatkin olla houkuttelevia, Tiger Balm on tiivistetty tuote. Se ei sovi erittäin herkälle iholle, eikä sitä tule koskaan käyttää silmien lähellä tai ärtyneelle iholle. Laastaritesti on välttämätön, ja sitä tulisi käyttää satunnaisesti.

Lyhyesti sanottuna Tiger Balm ei ole tarkoitettu vain huippu-urheilijoille. Se on myös kosmetiikkaharrastajien kylpyhuoneiden vakiotuote. Tämä pieni ja kompakti tuubi tekee sen, mihin muut, monimutkaisemmat tuubit eivät pysty. Sitä ei kuitenkaan kannata käyttää liikaa.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Article précédent
Sen pitäisi kosteuttaa huulia, mutta tämä toiminta itse asiassa heikentää niitä.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sen pitäisi kosteuttaa huulia, mutta tämä toiminta itse asiassa heikentää niitä.

Talvella huulet rohtuvat kylmyydestä. Ne karheutuvat ja tarttuvat kiiltoon ja muihin sävytettyihin tuotteisiin. Suojataksesi niitä ja pitääksesi ne...

Kuiva iho talvella? Tutustu tekniikkaan, joka tekee ihmeitä.

Talven syvimmällä kylmyydellä iho iskee ja jättää näkyviä jälkiä ihoon. Nykyisissä lämpötiloissa olet saattanut tuplata kosteusvoiteesi määrän. On...

Hän levittää matchaa kasvoilleen ja hänen ihonsa hehkuu terveyttä

Matcha, "puhtaiden tyttöjen" suosikkijuoma, kilpailee kahvin kanssa ja värjää jokaisen kupin. Todellinen nuoruuden eliksiiri, tämä vihertävä juoma, jota...

Tässä on temppu, jota korealaiset naiset käyttävät joka ilta säteilevän ihon saavuttamiseksi.

Korealaisten naisten suosikkitemppu säteilevän ihon saavuttamiseksi on kaksoispuhdistusmenetelmä, jota käytetään joka ilta. Se sisältää kasvojen puhdistamisen kahdessa vaiheessa:...

Nämä 100 % puhtaat ihonhoitotuotteet ovat hitti: miksi kaikki puhuvat niistä?

Virtaviivaistetut koostumukset, helposti luettavat INCI-listat ja näkyvät tuotemerkinnät: "puhdas" ihonhoito ei ole enää niche-tuote, vaan siitä on tulossa...

Hemmotteluohjelma, jota ihosi on odottanut joulukuussa

Joulukuu on täällä ja tuo mukanaan jäisiä päiviä ja vastustamattoman halun hidastaa. Sen myötä ihosi kaipaa pehmeyttä ja...

© 2025 The Body Optimist