Tämä leipä, jota kaikki pitävät "terveellisenä", on itse asiassa erittäin kaloripitoinen.

Viime vuosina tietyt leivät ovat saaneet lähes ihmeellisen auran. Gluteenittomat, kullanruskeat (ja niin edelleen) ne lupaavat kevyemmän vaihtoehdon perinteiselle vaalealle leivälle. Maissileipä kuuluu selvästi tähän kategoriaan. Kuten tohtori Jimmy Mohamed äskettäin huomautti, tämä tuote ei kuitenkaan välttämättä ole paras liittolainen verensokerin hallintaan. Pitäisikö meidän luopua siitä kokonaan? Ei niin nopeasti: todellisuus on vivahteikkaampi... ja paljon rauhoittavampi.

Maissileipä: imarteleva maine, tiheämpi todellisuus

Maissileipä valmistetaan pääasiassa maissitärkkelyksestä, joka on luonnostaan hiilihydraattipitoinen ja usein vähäkuituinen jauho. Toisin kuin hyvin rakennettu täysjyväleipä, se on enemmänkin jalostettua tuotetta. Tämän seurauksena se tarjoaa nopeasti väkevää energiaa ja sen kaloritiheys voi kilpailla tai jopa ylittää klassisen vehnäleivän kaloritiheyden.

Sen positiivinen imago perustuu usein kahteen keskeiseen argumenttiin: gluteenittomuuteen ja koettuun helpompaan sulatukseen. Nämä ovat kaksi houkuttelevaa puolta joillekin, mutta ne eivät itsessään kerro mitään sen vaikutuksesta verensokeritasoihin. Toisin sanoen, se, että leipä on erilainen, ei automaattisesti tarkoita, että se sopii paremmin kaikille.

Kyse on glykeemisestä indeksistä, ei ruokavalion moraalista.

RTL-radiossa tohtori Jimmy Mohamed korosti keskeistä asiaa: maissileivällä on korkea glykeeminen indeksi. Tämä tarkoittaa, että se aiheuttaa verensokeritasojen nopean nousun. Nämä äkilliset vaihtelut voivat johtaa mielitekoihin, nopeampaan nälän tunteeseen ja pitkällä aikavälillä häiritä aineenvaihdunnan säätelyä, erityisesti ihmisillä, joilla on riski sairastua diabetekseen.

Varoituksen sana kuitenkin: glykeemisestä indeksistä keskusteleminen ei ole tuomitsemista. Se on työkalu ymmärtämiseen, ei tuomio. Jokaisella ruoalla on roolinsa, kontekstinsa ja aikansa. Maissileipä ei ole luonnostaan "pahaa", se on yksinkertaisesti vähemmän hyödyllistä, jos sitä nautitaan päivittäin osana ruokavaliota olettaen, että se automaattisesti suojaa.

Lisää täyttäviä leipiä

Niille, jotka haluavat vakauttaa verensokerinsa paremmin, on olemassa muita vaihtoehtoja. Esimerkiksi hapanjuurileipä hyötyy luonnollisesta käymisestä, joka parantaa ruoansulatusta ja alentaa glykeemistä indeksiä. Tattari- tai spelttileipä, jotka ovat kuitupitoisempia, tarjoaa myös hitaamman ja pitkäkestoisemman energian vapautumisen. Nämä leivät eivät ole "taikaa", mutta ne sopivat helpommin ruoansulatusmukavuuden ja tasapainon ajattelutapaan, varsinkin kun ne nautitaan hitaasti pureskellen ja proteiini- tai terveellisiä rasvoja sisältävien ruokien kanssa.

Syö vapaasti… ellei terveytesi vaadi enemmän huomiota.

Ja tässä kohtaa viesti kaipaa selvennystä. Kyllä, tohtori Jimmy Mohamedin mukaan maissileipä ei ole terveellisin vaihtoehto hyllyllä, mutta se ei tarkoita, että sinun pitäisi jättää se pois tai tuntea syyllisyyttä joka puraisusta. Leipä ei luonteeltaan ole salaatti. Se tarjoaa energiaa, lohtua ja seuraa. Ja se on täysin okei.

Ellei lääketieteellisesti ole aiheellista, ei ole välttämätöntä eikä toivottavaa laskea jokaista kaloria tai elää pysyvässä rajoituksessa. Jos terveytesi on riippuvainen tiukasta verensokerin hallinnasta, valppaus on välttämätöntä. Muussa tapauksessa syömisen tulisi pysyä vapaana ja iloisena toimintana. Todellinen tasapaino ei ole kielloissa, vaan tietoisessa läsnäolossa.

Lyhyesti sanottuna on tärkeää tietää, mitä syöt, ymmärtää sen mahdolliset vaikutukset ja sitten valita ruoat tarpeidesi, kehosi ja mielitekojeni perusteella. Maissileipä voi ehdottomasti olla herkkua ilman syömiseen liittyvää syyllisyyttä osana yleisesti ottaen monipuolista ruokavaliota. Tee taustatyötä, kuuntele kehoasi... ja nauti!