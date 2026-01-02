Hän halusi tehdä madeleine-leivoksia ilman muottia… hänen ratkaisunsa yllätti koko internetin!

Joulun aikaan olet saattanut nauttia kampasimpukoista, herkusta, joka esiintyy säännöllisesti joulumenuissa. Näillä simpukoilla, jotka toimivat kauniina astioina, on edelleen muita käyttötarkoituksia. Ne voivat olla käteviä, jos leivontamuotit ovat loppuneet ja sinulla on yhtäkkinen himo madeleine-leivoksiin.

Simpukoiden sijaan kampasimpukoita

Madeleine-keksit tuovat mieleen lapsuuden maun ja herkät muistot isoäidin kodista. Ne ovat kuin aito isoäidin keksi. Se, jonka kastat lasilliseen maitoa (maito- tai kasvipohjaista) ja syöt, kunnes on pakko avata farkkujen napit. Se on ajaton herkku, joka sopii täydellisesti kuuman suklaan tai kahvin kanssa. Nostalginen, hemmotteleva ja antelias, se tietää tarkalleen, miten miellyttää makunystyröitämme. Kun kerran alkaa syödä kasallisen madeleine-keksejä, on mahdotonta lopettaa vain yhteen.

Madeleine-leivonnaisten valmistus ei ole liian monimutkaista, kunhan sinulla on oikeat välineet. Madeleine-pannu on kuitenkin harvoin keittiön välttämättömyystarvikkeiden listalla uuteen paikkaan muutettaessa. Eikä kaupasta ostettuihin madeleine-leivoksiin, jotka ovat vain kalpeita jäljitelmiä alkuperäisestä reseptistä, tyytyminen tule kysymykseenkään.

Sisällöntuottaja @roxane.tardy on löytänyt vaihtoehdon perinteiselle muotille: kampasimpukoiden kuoret (tyhjennettyinä ja pestyinä tietenkin). Tämä ruokakuori, joka usein heitetään pois ruokajätteenä tai kierrätetään korutelineiksi tarjoilun jälkeen juhla-aterioilla , jäljittelee madeleine-leivosten tyypillistä muotoa. Pienten madeleine-leivosten sijaan hän saa ultrafotogeenisia ja erittäin herkullisia XXL-keksejä.

Katso tämä postaus Instagramissa Roxane Tardyn (@roxane.tardy) jakama julkaisu

Täydellisen muotoisten madeleine-kastikkeiden salaisuus

Meren ja sen suolaisten maisemien simpukoiden käyttäminen madeleine-leivonnaisten valmistukseen on nerokas ja syvästi runollinen ele. Simpukankuori jättää jälkensä taikinaan, aivan kuten se tekee märälle hiekalle. Tämän merisimpukan harjanteet erottuvat paistamisen jälkeen ja luovat illuusion vastapyydetystä äyriäisestä. Nämä ovat lauseita, jotka Baudelaire itse olisi voinut kirjoittaa. Nyt riittää proosa; meitä kiinnostaa tässä se, miten tämä kaunis, ilmava kyttyrä saadaan aikaan astiassa, joka ei ole lainkaan suunniteltu madeleine-leivonnaisten valmistukseen.

Sisällöntuottaja @roxane.tardy, joka tunnetaan asujensa ja kulinaaristen luomustensa yhteensovittamisesta, paljastaa madeleine-leivonnaisille ominaisen "paisuneen" vaikutelman salaisuuden. Hän laittaa taikinan pursotinpussiin ja jäähdyttää sitä noin puoli tuntia. Ajatuksena on luoda lämpöshokki uunin lämmöllä. Tämä antaa madeleine-leivonnaisille niiden viehättävän kupumaisen muodon.

Nämä muut vinkit, jos sinulla ei ole muottia

Simpukankuorien käyttö tarkoittaa roskiin joutuneen esineen uudelleenkäyttöä ja toisen elämän antamista sille. Tämä lähestymistapa sopii täydellisesti yhteen kokonaisen sukupolven arvostaman hävikinvastaisen ja luovan ajattelutavan kanssa. Kaikilla ei kuitenkaan ole tyhjiä kuoria kaapeissaan, ja joskus on tultava toimeen sillä, mitä on. Tämä on tilanne, joka on tuttu kaikille opiskelija-asunnoissa asuneille ja lukemattomia kulinaarisia luomuksia kokeilleille.

Ensinnäkin voit käyttää muffinivuokia uudelleen. Tämä on yleisin ja luotettavin vaihtoehto. Muoto on erilainen, pyöreämpi, mutta koostumus pysyy aidon madeleinen kaltaisena. Tartlet-vuoat ovat myös hyviä valintoja. Niiden hieman uurrettu pohja antaa elegantin, lähes leivonnaisen pinnan. Madeleine-leivonnaiset paistuvat niissä tasaisesti ja säilyttävät mukavan paksuuden. On myönnettävä, että madeleine-leivonnaiset muuttuvat hieman visuaalisesti, mutta jos suljet silmäsi, sinusta tuntuu kuin olisit astunut kaksikymmentä vuotta taaksepäin katsoen piirrettyä klo 16.

Simpukoissa paistetut madeleine-leivät saavat eleganssin tuntua kilpailemaan luksushotellien leivonnaisten kanssa. Mutta mikä todella erottuu joukosta, on madeleinen lohduttava maku. Niiden pehmeän, pureskeltavan sisuksen puraiseminen on kuin matkustaisi ajassa taaksepäin ja eläisi lapsuuden muistoja uudelleen. Ja sitä tunnetta Instagram ei yksinkertaisesti pysty vangitsemaan.