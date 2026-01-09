Tässä on virhe, jonka (melkein) kaikki tekevät syödessään raclettea, kokin mukaan

Raclette, ehdoton lohturuoka, täyttää kodit houkuttelevalla tuoksullaan näinä kylminä aikoina. Jos olet päättänyt uhmata dieettilupauksiasi ja omaksua epikurolaisen filosofiasi, sinun on varmasti odotettava innolla juuston sulattamista perunoiden päällä. Ennen kuin tartut raclette-pannuihin ja heittäydyt tähän kulinaariseen rituaaliin, lue nämä muutamat ohjeet huolellisesti.

Juuston valinta ratkaisevana tekijänä

Vuoden alussa jotkut ihmiset ryhtyvät kasvissyöjiksi ja ahmivat " detox "-vihermehuja, kun taas toiset, jotka ovat taipuvaisempia nauttimaan hyvästä ruoasta ja juomasta, juhlistavat kulinaarista perintöä ja lämpenevät runsailla annoksilla. Itse asiassa, jos syöminen on suurin harrastuksesi, olet ehkä jo suunnitellut raclette-illan. Tämä ruoka, joka tuo ihmiset yhteen pöydän ääreen ja miellyttää jokaista makuaistia, ei ole tarkoitettu nautittavaksi sattumanvaraisesti. Se on taidemuoto.

Vaikka raclette näyttää yksinkertaiselta, se vaatii tietynlaista huolellisuutta. Älä nappaa ensimmäistä näkemääsi juustoa supermarketista. Se on racletten tärkein ainesosa, joten sinun on oltava valppaana ja luettava etiketit huolellisesti. "Todella hyvä raclette tehdään raakamaidosta", vakuuttaa keittiömestari Christophe Martin, Annecyssa sijaitsevan Le Ramoneur Savoyardin pääkokki, Madame Figarolle .

Raclette-puristit itse asiassa uskovat tämän tehtävän juustokauppiaalleen. Tavallisten kauppojen suuret raclettepakkaukset eivät ole yhtä aromaattisia kuin "aito" raclette. "Jos mahdollista, osta se viipaleina ja leikkaa se itse. Jos se on jo leikattu ja tyhjiöpakattu, se on menettänyt koostumuksensa ja tuoreutensa", selittää kulinaarinen asiantuntija, joka on omistautunut racletten harrastaja.

Juuston liian pitkä kypsentäminen on pyhäinhäväistystä.

Saatat vahingossa unohtaa raclettejuuston kuumalle grillille kuumimmassa tilanteessa ja huomata sen melkein palaneen. Joskus tämä pidennetty kypsennysaika on kuitenkin tarkoituksellista. Yleisesti ottaen on olemassa kaksi koulukuntaa: toiset pitävät hieman valuvasta raclettesta ja toiset lähes ruskeasta.

Jos pidät puoliksi palaneesta, suussasi rouskuvasta raclettesta, tiedä, että rikot perinteitä. Se on juuston väärinkäyttöä! "Suurin virhe on puhua siitä ja antaa juuston kypsyä liian kauan. Jälkeenpäin siitä tulee öljyistä ja syömäkelvotonta", kokki huomauttaa. Vaikka se järkyttää joitakin, hän suosittelee uunin käyttöä racletten herkullisten aromien nauttimiseksi täysin. Menetelmä tämän jakamisen hengen ylläpitämiseksi ilman kuuluisaa, yhdistävää laitetta? "Laitat perunat gratiinivuokaan, levität kaikki juustoviipaleet päälle ja laitat vuoan grillin alle."

Poistaako kuori vai jättääkö se? Siinäpä kysymys.

Tässäkin on kyse arasta aiheesta perunoiden ja leikkelelautasten välissä. Jotkut varjelevat mustasukkaisesti kuorta, kun taas toiset eivät voi sietää sitä. Silti se on raclettejuuston paras osa. Sen poistaminen on vähän kuin kuoren ottaminen leivästä : se pilaa sen viehätyksen. Eivätkä kokit varmasti ole eri mieltä. Sama pätee perunoihin, jotka tulisi syödä kuorineen. "Se on välttämätöntä. Ensinnäkin siksi, että se sisältää vitamiineja, mutta myös siksi, että sillä on erinomainen paahdettu maku", kokki väittää.

Ja jotta ruoka imeytyisi paremmin eikä olo tuntuisi liian raskaalta tämän runsaan aterian jälkeen, muista syödä muutama suolakurkku tai muu suolakurkku suupaloitten välissä. Nämä suolakurkut, joita vieraasi joskus arvostelevat, auttavat sinua itse asiassa imeyttämään ja sulattamaan racletten paremmin. Siinä se, raclettella ei ole enää salaisuuksia!