Ghiblin elokuvien maaginen voima terveyteesi (ja tiede vahvistaa sen)

Sen lisäksi, että Studio Ghiblin elokuvat herättävät sisäisen lapsemme ja juurruttavat vahvoja arvoja, ne ovat vastalääkkeitä sormenpäissämme. Uusi tutkimus vahvistaa tämän: nämä unenomaiset animaatioelokuvat, jotka herättävät eksistentiaalisia kysymyksiä ja kutsuvat helposti itsetutkiskeluun, ovat hyväksi terveydellemme. Entä jos rakkaasta Totorostamme tulisi uusi terapeuttimme?

Ghiblin elokuvat, ehtymätön onnen lähde

Nämä Miyazakin runolliset elokuvat eivät ole samanlaisia kuin muut teokset. Ne vievät meidät lumottuun maailmaan, joka on tehty visuaalisista metaforista ja täynnä ihastuttavia hahmoja. Uppoudumme niihin mielellämme raskaan päivän jälkeen. Tyhjennämme mielemme prinsessa Mononoken, Kikin tai Ponyon seurassa. Studio Ghiblin elokuvat ovat kuin Proustin valkokankaan madeleine-leivoksia. Ne ovat lähes henkisen kiireen asia, kun kaikki menee pieleen, ja näinä epävarmoina aikoina Ghiblin elokuvat ovat välttämättömiä. Jos on uskomista tuoreeseen tutkimukseen, ne pitäisi jopa sisällyttää hallituksen selviytymispakkaukseen.

Vaikka Studio Ghiblin elokuvat eivät ehkä tee ihmeitä, ne tarjoavat rauhoittavan tauon kiireisestä elämästämme. Tämä on "Journal of Medical Internet Research" -lehdessä julkaistun tutkimuksen johtopäätös. Ei ihme, että näinä masentavina aikoina meitä viehättävät enemmän Ghiblin elokuvat kuin kylmäävät trillerit tai vauhdikkaat menestyselokuvat. Vaikka lääkärit eivät voi vielä määrätä Ghiblin elokuvia C-vitamiinin rinnalle, tutkijat vahvistavat varmasti Netflix-valintamme.

Heidän menetelmänsä? He jakoivat 500 opiskelijaa neljään ryhmään: hyperyhteydessä olevat pelaajat, Studio Ghiblin elokuvia ahmivat fanit, multitaskaajat (jotka tekevät molempia samaan aikaan) ja kontrolliryhmä… jotka kirjaimellisesti eivät tehneet mitään. Sitten tutkijat arvioivat heidän rauhallisuuden, hyödyllisyyden ja onnellisuuden tasoaan erittäin yksityiskohtaisen kyselylomakkeen avulla. Tulos: Studio Ghiblin lumoavat elokuvat ovat lääkkeitä synkkyyteen ja melankoliaan. Miyazakin unenomaisella maailmalla "saattaa olla ainutlaatuinen kyky herättää nostalgiaa ja edistää onnellisuuden tunnetta kaikenikäisissä katsojissa".

Nostalgian ääretön voima

Studio Ghiblin elokuvilla on ainutlaatuinen kyky nostaa jopa yksinkertaisimmat arkipäivän toiminnot uudelle tasolle. Arkipäiväisimmätkin kohtaukset saavat uskomattoman runollisen sävyn. Perheateriasta tulee herkullinen juhla-ateria, kun taas yksinkertainen kävely pelloilla muuttuu jännittäväksi seikkailuksi. "Muuttamalla arkiset hetket taianomaisiksi Miyazakin teokset herättävät universaalin halun viattomuudelle ja lapsenomaiselle ihmetykselle", tutkimuksen tekijät selittävät.

Lyhyesti sanottuna: Studio Ghiblin elokuvat yhdistävät meidät sisäiseen lapseemme. Vielä parempaa on, että ne antavat meidän katselun ajaksi unohtaa stressaavat velvollisuutemme. Ghiblin elokuvat eivät ole pinnallisia tai merkityksettömiä teoksia kuten jotkut muut pienille lapsille suunnatut piirretyt, vaan ne rikastuttavat meitä hengellisesti ja valaisevat levottomuuttamme. Ne kannustavat hienovaraisesti itsetutkiskeluun, ja se on arvokasta valheellisen individualistisessa maailmassa, jossa emme enää osaa kuunnella itseämme. "Nuoret hallitsevat stressiä ja surua syventämällä uteliaisuuttaan, sisäistä rauhaansa ja tarkoituksen tunnettaan", tutkijat selittävät.

Näillä Ghiblin elokuvilla on suurin vaikutus

Ghiblin elokuvat toimivat lääkkeenä talven synkkyyteen. Jotkut Miyazakin elokuvista laukaisevat kuitenkin suuremman dopamiiniryöpyn kuin toiset. Tämän paljastaa tämä valaiseva tutkimus. "Kikin lähettipalvelu" ja "Naapurini Totoro" pitäisi olla elokuvalistamme kärjessä. Miksi? Koska ne ovat kulttiklassikoita, jotka on pakko nähdä ainakin kerran elämässä, mutta ennen kaikkea siksi, että ne käsittelevät voimakkaita tunteita, kuten pelkoa ja surua , "vahvistaakseen ihmissuhteita, osallistuakseen yhteisöön ja kokeakseen hiljaista iloa".

Vielä parempaa: tutkijat selittävät, että Ghibli-elokuvien hyvän olon vaikutus kymmenkertaistuu, kun ne yhdistetään avoimen maailman videopeliin, kuten "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". Pohjimmiltaan voittava antiblues-yhdistelmä olisi… suosikki Ghibli-elokuvasi + hetki aikaa Zeldan pelaamiseen.

Disney-fanit saattavat hylätä ylitsevuotavan prinsessansa viettääkseen aikaa kömpelön noidan ja suuren, karvavatsaisen olennon kanssa. Pohjimmiltaan Ghiblin elokuvat ovat kuin mukava peitto tai hyvä kuuma kaakao mielialaamme.