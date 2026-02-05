Search here...

Tämä kurvikka malli säteilee itsevarmuutta esitellessään vartaloaan rannalla.

Mallit
Léa Michel
@jocelyncorona_/Instagram

Kurvikka malli Jocelyn Corona valaisee sosiaalista mediaa aurinkoisella Puerto Ricon rannalla ottamillaan kuvilla, jotka vangitsevat kehopositiivisuuden ytimen. Tämä Guadalajarasta kotoisin oleva meksikolainen säteilee itsevarmuutta, mistä on osoituksena hänen seuraajiensa innostuneet reaktiot, jotka pitävät häntä "liian kauniina".

Viraaliksi levinnyt Instagram-julkaisu

Tilillään @jocelyncorona_ Jocelyn jakaa tummansinisiä kuvia, joissa hän pitelee värikästä smoothieta, taustalla Puerto Ricon lippu ja kuvatekstillä "📍🇵🇷🫡✨" . Vilkkaalla rannalla otetut kuvat korostavat hänen hahmoaan turkoosia taivasta ja turkoosia merta vasten. Kuvissa näkyy rento asento: käsi suojaa silmiään auringolta, istuu raidallisessa lepotuolissa jne. Kokonaisvaikutelma on iloinen ja aito, ja se vahvistaa hänen viestiään voimaannuttavasta vuorovaikutuksesta.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jocelyn Coronan 🦋 (@jocelyncorona_) jakama julkaisu

Jocelyn Corona, kurvikka muoti-ikoni

Jocelyn syntyi 22. joulukuuta 1997 ja aloitti mallinuransa vuonna 2016 ja nousi nopeasti Chromatin, Rebecca Minkoffin ja The Blondsin muotinäytöksille. Muse Managementin (NY), Women 360:n (Pariisi) ja Mad Modelsin (Barcelona) edustamana hän on poseerannut Sports Illustrated Swimsuit -lehdelle, tehnyt yhteistyötä Fenty Beautyn, Levi'sin ja Savage X Fentyn kanssa sekä koristi ELLE Mexicon kantta. Jocelyn Corona juhlistaa kehon monimuotoisuutta äitinsä inspiroimana.

Katso tämä postaus Instagramissa

Jocelyn Coronan 🦋 (@jocelyncorona_) jakama julkaisu

Ihailevia reaktioita faneilta

Kommentteja tulvii: "Niin kaunis!" , "Rannalla kuningatar!" , "Puhdasta inspiraatiota!" Hänen julkaisunsa keräävät tuhansia tykkäyksiä, joissa ylistetään hänen itseluottamustaan ja luonnollista kauneuttaan. Jocelyn edistää itsensä hyväksymistä ja muuttaa jokaisen esiintymisensä vetoomukseksi osallistavuudesta muodissa. Nämä kuvat tummansinisessä asussa vangitsevat täydellisesti hänen kesäisen Puerto Ricon tunnelman jälleen kerran eloisaa rantamaisemaa vasten.

Lyhyesti sanottuna Jocelyn Corona ilmentää loistavasti kurvikkaiden muotivillitystä: Puerto Ricossa hän säteilee itsevarmuutta omaksumalla täysin vartalonsa ja saamalla yksimielisen kiitoksen. Hänen matkansa Guadalajarasta maailman catwalkeille todistaa, että aito kauneus voittaa sydämiä ja määrittelee standardit uudelleen.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
"Et tunnistaisi häntä": tämän mallin luonnollisuuden ja eleganssin välinen kontrasti on silmiinpistävä.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Et tunnistaisi häntä": tämän mallin luonnollisuuden ja eleganssin välinen kontrasti on silmiinpistävä.

"Emme tunnista häntä" : näin internetin käyttäjät ovat sosiaalisessa mediassa havainneet Loli Bahiasta. 23-vuotias ranskalais-algerialainen malli lumoaa "kaksoispuolellaan"...

"Se on iso riski": tämän mallin harrastus voi uhata hänen uraansa

Kitty Wan on yksi harvoista malleista, jotka ansaitsevat elantonsa käsillään. Kirjaimellisesti. Käsimallinnukseen erikoistunut amerikkalainen voi ansaita jopa 2...

Tämä kurvikka malli rikkoo sääntöjä odottamattoman värisellä ranta-asulla

Denise Bidot herätti Instagramissa huomiota eloisan oranssilla asulla rentoutuessaan veden äärellä. Rohkea väri, itsevarma tyyli ja voimakas viesti...

Rannalla plus-kokoinen malli Paloma Elsesser yllättää trendikkäällä muotiyksityiskohdalla

Paloma Elsesser, yksi inklusiivisen mallinnuksen johtavista hahmoista, jatkaa sääntöjen uudelleenmäärittelyä. Hiljattain hän käänsi katseita silmiinpistävällä esiintymisellään mustassa, strasseilla...

"Yhtäkin upea": Tämän amerikkalaisen mallin vierailu Etelä-Afrikassa herättää reaktioita

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Taylor Hill lumoaa edelleen säteilevällä karismallaan. Kapkaupungin-lomallaan Etelä-Afrikassa hän jakoi Instagramissa kuvasarjan, joka levisi...

Tämä kurvikka malli aiheuttaa sensaation mekollaan, jossa on odottamaton yksityiskohta

Brittiläinen malli Alva Claire, joka tunnetaan sitoutumisestaan kehon monimuotoisuuteen muodissa, nousi otsikoihin tällä viikolla. Lontoossa järjestetyssä tapahtumassa hänet...

© 2025 The Body Optimist