Tämä kurvikka malli säteilee itsevarmuutta esitellessään vartaloaan rannalla.

Kurvikka malli Jocelyn Corona valaisee sosiaalista mediaa aurinkoisella Puerto Ricon rannalla ottamillaan kuvilla, jotka vangitsevat kehopositiivisuuden ytimen. Tämä Guadalajarasta kotoisin oleva meksikolainen säteilee itsevarmuutta, mistä on osoituksena hänen seuraajiensa innostuneet reaktiot, jotka pitävät häntä "liian kauniina".

Viraaliksi levinnyt Instagram-julkaisu

Tilillään @jocelyncorona_ Jocelyn jakaa tummansinisiä kuvia, joissa hän pitelee värikästä smoothieta, taustalla Puerto Ricon lippu ja kuvatekstillä "📍🇵🇷🫡✨" . Vilkkaalla rannalla otetut kuvat korostavat hänen hahmoaan turkoosia taivasta ja turkoosia merta vasten. Kuvissa näkyy rento asento: käsi suojaa silmiään auringolta, istuu raidallisessa lepotuolissa jne. Kokonaisvaikutelma on iloinen ja aito, ja se vahvistaa hänen viestiään voimaannuttavasta vuorovaikutuksesta.

Jocelyn Corona, kurvikka muoti-ikoni

Jocelyn syntyi 22. joulukuuta 1997 ja aloitti mallinuransa vuonna 2016 ja nousi nopeasti Chromatin, Rebecca Minkoffin ja The Blondsin muotinäytöksille. Muse Managementin (NY), Women 360:n (Pariisi) ja Mad Modelsin (Barcelona) edustamana hän on poseerannut Sports Illustrated Swimsuit -lehdelle, tehnyt yhteistyötä Fenty Beautyn, Levi'sin ja Savage X Fentyn kanssa sekä koristi ELLE Mexicon kantta. Jocelyn Corona juhlistaa kehon monimuotoisuutta äitinsä inspiroimana.

Ihailevia reaktioita faneilta

Kommentteja tulvii: "Niin kaunis!" , "Rannalla kuningatar!" , "Puhdasta inspiraatiota!" Hänen julkaisunsa keräävät tuhansia tykkäyksiä, joissa ylistetään hänen itseluottamustaan ja luonnollista kauneuttaan. Jocelyn edistää itsensä hyväksymistä ja muuttaa jokaisen esiintymisensä vetoomukseksi osallistavuudesta muodissa. Nämä kuvat tummansinisessä asussa vangitsevat täydellisesti hänen kesäisen Puerto Ricon tunnelman jälleen kerran eloisaa rantamaisemaa vasten.

Lyhyesti sanottuna Jocelyn Corona ilmentää loistavasti kurvikkaiden muotivillitystä: Puerto Ricossa hän säteilee itsevarmuutta omaksumalla täysin vartalonsa ja saamalla yksimielisen kiitoksen. Hänen matkansa Guadalajarasta maailman catwalkeille todistaa, että aito kauneus voittaa sydämiä ja määrittelee standardit uudelleen.