"Se on iso riski": tämän mallin harrastus voi uhata hänen uraansa

Kitty Wan on yksi harvoista malleista, jotka ansaitsevat elantonsa käsillään. Kirjaimellisesti. Käsimallinnukseen erikoistunut amerikkalainen voi ansaita jopa 2 000 dollaria päivässä lainaamalla käsiään mainoksiin, kauneuskampanjoihin ja korujen ja ihonhoitotuotteiden kuvauksiin. Vaikka hänen ammattinsa vaatii jatkuvaa valppautta – virheetöntä ihoa, moitteettomia kynsiä ja jatkuvaa nesteytystä – Kitty Wan myöntää, ettei hän ole luopunut harrastuksesta, joka erottuu hänen jokapäiväisessä elämässään: lentopallosta. Tarkemmin sanottuna rantalentopallosta.

Urheilu, joka voi vaarantaa kaiken

”Kaikki sanovat minulle, että olen vähän hullu jatkaessani pelaamista”, hän uskoutui People- lehdelle. Kitty Wan kuitenkin sinnittelee, koska viimeiset kolme vuotta hänen intohimonsa on ollut suurempi kuin hänen pelkonsa. Ja vaikka riskit ovat todellisia – vääntyneitä sormia, naarmuja, nyrjähdyksiä, mustelmia – hän ei ole tähän mennessä koskaan kärsinyt vakavasta vammasta. Onnenpotku, mutta myös huolellisen hoidon kysymys: ”Mieluummin en ajattele sitä liikaa, muuten satuttaisin itseni”, hän sanoi.

Jatkuvaa huomiota vaativa tieteenala.

Riskien minimoimiseksi Kitty Wan selittää noudattavansa tiukkoja rituaaleja: ei kontaktiurheilua, ei ruoanlaittoa terävillä esineillä, ei värillistä kynsilakkaa. Geelilakat ovat kiellettyjä, ja manikyyrit ovat aina alaston. Hän pitää aina kosteusvoidetta autossaan ja jokaisessa kodin huoneessa, käyttää kynsinauhaöljyä joka ilta ja levittää käsinaamion ennen jokaista kuvausta. "Kuvat ovat niin lähellä, että kynnen matriisin jokainen yksityiskohta näkyy", hän selittää.

Kannattavan ammatin ja henkilökohtaisen nautinnon välillä

Kitty Wanin paradoksi kiehtoo internetin käyttäjiä: miten sovittaa yhteen "erittäin herkkä" ura ja niin "riskialtis" urheilulaji? Viraaliksi levinneessä TikTok-videossa hän jakaa listan käsimallille kielletyistä toiminnoista... myöntäen samalla, että rikkoo niitä heti palattuaan lentopallokentän hiekalle. "Se on ristiriitaista, mutta sitä minä rakastan", hän myöntää.

Vaikka varovaisuus on edelleen tärkeää, Kitty Wan on myös todiste siitä, että intohimo voi löytää paikkansa jopa rajoittavimmissa ympäristöissä. Hänen viestinsä? Kuria, kyllä, mutta ei koskaan nautinnon kustannuksella.