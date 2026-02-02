Search here...

"Se on iso riski": tämän mallin harrastus voi uhata hänen uraansa

Mallit
Léa Michel
@kittywan/Instagram

Kitty Wan on yksi harvoista malleista, jotka ansaitsevat elantonsa käsillään. Kirjaimellisesti. Käsimallinnukseen erikoistunut amerikkalainen voi ansaita jopa 2 000 dollaria päivässä lainaamalla käsiään mainoksiin, kauneuskampanjoihin ja korujen ja ihonhoitotuotteiden kuvauksiin. Vaikka hänen ammattinsa vaatii jatkuvaa valppautta – virheetöntä ihoa, moitteettomia kynsiä ja jatkuvaa nesteytystä – Kitty Wan myöntää, ettei hän ole luopunut harrastuksesta, joka erottuu hänen jokapäiväisessä elämässään: lentopallosta. Tarkemmin sanottuna rantalentopallosta.

Urheilu, joka voi vaarantaa kaiken

”Kaikki sanovat minulle, että olen vähän hullu jatkaessani pelaamista”, hän uskoutui People- lehdelle. Kitty Wan kuitenkin sinnittelee, koska viimeiset kolme vuotta hänen intohimonsa on ollut suurempi kuin hänen pelkonsa. Ja vaikka riskit ovat todellisia – vääntyneitä sormia, naarmuja, nyrjähdyksiä, mustelmia – hän ei ole tähän mennessä koskaan kärsinyt vakavasta vammasta. Onnenpotku, mutta myös huolellisen hoidon kysymys: ”Mieluummin en ajattele sitä liikaa, muuten satuttaisin itseni”, hän sanoi.

Katso tämä postaus Instagramissa

Kitty Wanin (@kittywan) jakama julkaisu

Jatkuvaa huomiota vaativa tieteenala.

Riskien minimoimiseksi Kitty Wan selittää noudattavansa tiukkoja rituaaleja: ei kontaktiurheilua, ei ruoanlaittoa terävillä esineillä, ei värillistä kynsilakkaa. Geelilakat ovat kiellettyjä, ja manikyyrit ovat aina alaston. Hän pitää aina kosteusvoidetta autossaan ja jokaisessa kodin huoneessa, käyttää kynsinauhaöljyä joka ilta ja levittää käsinaamion ennen jokaista kuvausta. "Kuvat ovat niin lähellä, että kynnen matriisin jokainen yksityiskohta näkyy", hän selittää.

Kannattavan ammatin ja henkilökohtaisen nautinnon välillä

Kitty Wanin paradoksi kiehtoo internetin käyttäjiä: miten sovittaa yhteen "erittäin herkkä" ura ja niin "riskialtis" urheilulaji? Viraaliksi levinneessä TikTok-videossa hän jakaa listan käsimallille kielletyistä toiminnoista... myöntäen samalla, että rikkoo niitä heti palattuaan lentopallokentän hiekalle. "Se on ristiriitaista, mutta sitä minä rakastan", hän myöntää.

Katso tämä postaus Instagramissa

Kitty Wanin (@kittywan) jakama julkaisu

Vaikka varovaisuus on edelleen tärkeää, Kitty Wan on myös todiste siitä, että intohimo voi löytää paikkansa jopa rajoittavimmissa ympäristöissä. Hänen viestinsä? Kuria, kyllä, mutta ei koskaan nautinnon kustannuksella.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tämä kurvikka malli rikkoo sääntöjä odottamattoman värisellä ranta-asulla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä kurvikka malli rikkoo sääntöjä odottamattoman värisellä ranta-asulla

Denise Bidot herätti Instagramissa huomiota eloisan oranssilla asulla rentoutuessaan veden äärellä. Rohkea väri, itsevarma tyyli ja voimakas viesti...

Rannalla plus-kokoinen malli Paloma Elsesser yllättää trendikkäällä muotiyksityiskohdalla

Paloma Elsesser, yksi inklusiivisen mallinnuksen johtavista hahmoista, jatkaa sääntöjen uudelleenmäärittelyä. Hiljattain hän käänsi katseita silmiinpistävällä esiintymisellään mustassa, strasseilla...

"Yhtäkin upea": Tämän amerikkalaisen mallin vierailu Etelä-Afrikassa herättää reaktioita

Amerikkalainen näyttelijä ja malli Taylor Hill lumoaa edelleen säteilevällä karismallaan. Kapkaupungin-lomallaan Etelä-Afrikassa hän jakoi Instagramissa kuvasarjan, joka levisi...

Tämä kurvikka malli aiheuttaa sensaation mekollaan, jossa on odottamaton yksityiskohta

Brittiläinen malli Alva Claire, joka tunnetaan sitoutumisestaan kehon monimuotoisuuteen muodissa, nousi otsikoihin tällä viikolla. Lontoossa järjestetyssä tapahtumassa hänet...

"Hän näyttää naaraspeuralta": tämän espanjalaismallin katse kiehtoo internetin käyttäjiä

Hollantilaista alkuperää oleva espanjalainen malli Cindy Kimberly jakoi hiljattain Instagramissa selfien, jossa hän esitteli erittäin ilmeikästä tyyliään, jota...

"Hän on uskomaton": tämä malli esittelee itsevarmasti kurvejaan

Olet ehkä jo nähnyt hänet Instagram-syötteessäsi: säteilevä hymy ja kiistaton itsevarmuus. Malli La'Tecia Thomas ei yritä sopia muottiin;...

© 2025 The Body Optimist