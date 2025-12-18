Search here...

Runsasmuotoisilla kurveillaan tämä australialainen malli säteilee

Léa Michel
New South Walesissa (NSW) asuva Kate Wasley on vakiinnuttanut asemansa yhtenä inklusiivisen mallinnuksen ikonisimmista kasvoista. Ylpeästi esitellyillä kurveillaan, säteilevillä valokuvillaan ja rajattomalla energiallaan tämä australialainen plus-kokoinen malli loistaa paljon catwalkin ulkopuolella. Sosiaalisessa mediassa hän jakaa arkeaan, kuvauksiaan ja myös haavoittuvuuden hetkiään – aitoutta, joka resonoi tuhansien naisten kanssa maailmanlaajuisesti.

Sosiaalisen median tähti, joka juhlistaa monimuotoisuutta

Kate Wasley ei vain poseeraa kameralle; hän muuttaa kauneuden sääntöjä. Hänen postauksensa, joissa hän esiintyy yksinkertaisesti ranta-asuissa tai arkiasuissa, ovat herättäneet ystävällisyyden ja ihailun aallon. Kommenteissa internetin käyttäjät näkevät itsensä heijastuvan hänessä: "Kiitos, että näytät, että kaikki vartalotyypit ovat kauniita", "Autat minua rakastamaan vartaloani." Kaukana perinteisen mallinnuksen kapeista standardeista Kate edustaa sukupolvea naisia, jotka kieltäytyvät mukautumasta yhteen ihanteeseen. Hänelle kauneus piilee itseluottamuksessa, ei farkkukoossa.

Voimakas viesti kehopositiivisuudesta

Kehopositiivisuus, jonka lähettiläs Kate Wasley on, kannattaa itsensä hyväksymistä ja kaikkien kehotyyppien juhlistamista. Ulkonäön lisäksi se kutsuu meitä miettimään uudelleen suhdettamme kehoomme: rakastamaan itseämme ilman vertailua, siirtymään tuomitsemisen ja laihuuden saneleman tason yli. Tämä liike muistuttaa meitä siitä, että keho voi olla vahva, pehmeä, kurvikka tai urheilullinen – mutta että se on ennen kaikkea elämän, nautinnon ja voiman lähde. Tätä filosofiaa ilmentämällä Kate inspiroi syvälliseen kulttuuriseen muutokseen: monimuotoisen, aidon ja osallistavan kauneuden muutokseen.

Lyhyesti sanottuna Kate Wasley loistaa aitoudellaan ja rohkeudellaan. Itsevarmoilla ja humoristisilla postauksillaan hän muistuttaa meitä siitä, että kauneus ei ole koskaan tullut vain yhdessä muodossa. Hänen viestinsä on yksinkertainen mutta olennainen: kaikki vartalot ansaitsevat tulla juhlituiksi, ja jokainen niistä kertoo ainutlaatuisen tarinan – tarinan itsensä rakastamisesta.

Tämä plus-kokoinen malli loistaa alkuperäisessä pitsiasussaan

