Nämä 5 kenkätyyppiä heikentävät jalkojasi, jalkaterapeutin mukaan

Valitsemme ne tyylin tai välittömän mukavuuden vuoksi. Jotkut arkikengät voivat kuitenkin pitkällä aikavälillä heikentää jalkoja ja horjuttaa ryhtiä.

Korkokengät: liiallinen paine päkiän etuosaan

Eleganssin symbolina toimivat stilettokorot muuttavat merkittävästi painon jakautumista. Mitä korkeampi korko, sitä enemmän kuormitus keskittyy päkiään, mikä voi johtaa jalkapöydän kipuun ja pahentaa tiettyjä epämuodostumia, kuten hallux valgus -niveltä.

Biomekaaniset analyysit osoittavat myös, että korkokenkien pitkäaikainen käyttö vaikuttaa yleiseen ryhtiin: polvet, lonkat ja alaselkä kompensoivat eteenpäin kallistumista. Tämä toistuva sopeutuminen voi johtaa lihasjännitykseen ja krooniseen kipuun. Asiantuntijat suosittelevat näiden kenkien varaamista erityistilaisuuksiin ja kohtuullisempien korkojen valitsemista päivittäin, joissa on hyvä kantapäätuki.

Nauhattomat lenkkarit: riittämätön tuki

Käytännölliset ja nopeasti jalkaan liukuvat slip-on-lenkkarit ovat houkuttelevia yksinkertaisuutensa ansiosta. Nauhojen tai säädettävän kiinnitysjärjestelmän puuttuminen voi kuitenkin heikentää jalan vakautta kengässä.

Ilman tarkkaa istuvuutta jalka voi luistaa hieman jokaisella askeleella. Varpaat taipuvat tällöin käpertyä pitääkseen kengän paikoillaan, mikä lisää lihasjännitystä ajan myötä. Jalkaterapeutit muistuttavat meitä, että asianmukainen jalkapöydän tuki on välttämätöntä toistuvien mikroliikkeiden rajoittamiseksi, rakkojen ehkäisemiseksi ja nivelten suojaamiseksi.

Korokepohjaiset muulit: epävakaa pohja

Platform-muoleissa yhdistyvät kaksi ongelmallista elementtiä: paksu pohja ja selän tuen puute. Tämä rakenne voi lisätä epävakauden riskiä, erityisesti nilkassa.

Jäykkä alusta rajoittaa jalan luonnollista vierintäliikettä. Jalka on suunniteltu vaimentamaan iskuja ja mukautumaan maahan tietyn joustavuuden ansiosta. Kun tämä liike estyy, muut nivelet kompensoivat sitä. Kantapääremmin puuttuminen lisää myös loukkaantumisriskiä. Nilkan nyrjähdykset ovat yleisimpiä alaraajojen vammoja, erityisesti nopeiden liikkeiden aikana tai epätasaisilla pinnoilla.

Crocs-tyyliset vaahtomuovipistokkaat: petollisen mukavat

Pehmeät ja kevyet vaahtomuovista valmistetut puukengät tarjoavat välittömän mukavuuden tunteen. Niiden erittäin joustava rakenne ja rajallinen tuki voivat kuitenkin heikentää jalkoja pitkäaikaisessa käytössä.

Sivuttaistuen puute voi lisätä nyrjähdysten riskiä henkilöillä, joilla on herkät nilkat tai yliliikkuvuus. Lisäksi liian pehmeä pohja voi rasittaa lihaksia ja jänteitä liikaa, joiden on kompensoitava strukturoidun tuen puutetta. Jalkahoidon ammattilaiset korostavat, että sopivan kengän tulisi vakauttaa kantapää ja tukea liikettä olematta kuitenkaan liian joustava.

Varvassandaalit ja matalat sandaalit: venyneet varpaat

Varvassandaalit ja matalat sandaalit, jotka tulevat erittäin suosituiksi heti sään lämmetessä, vaikuttavat ihanteelliselta kuumalla säällä tai turvonneille jaloille. Niiden muotoilu kuitenkin rasittaa jatkuvasti varpaita. Estääkseen kengän liukumisen, jalan on jännityttävä jokaisella askeleella. Tämä toistuva supistuminen voi aiheuttaa kipua päkiässä ja pahentaa tiettyjä tulehduksia, kuten plantaarifaskiittia.

Jalkaterän takaosan täydellinen tuen puute lisää myös kaatumisriskiä, erityisesti märillä pinnoilla. American Podiatric Medical Association suosittelee, että tämäntyyppisiä kenkiä ei suositella pitkille kävelyille tai pitkäaikaiseen päivittäiseen käyttöön.

Miksi paikallaan pysyminen on tärkeää

Jalkaterässä on 26 luuta ja lukuisia niveliä, nivelsiteitä ja jänteitä. Se tarjoaa tasapainoa, vaimentaa iskuja ja tukee koko kehoa. Sopimattomat jalkineet eivät aiheuta vain paikallista epämukavuutta, vaan ne voivat vaikuttaa koko ryhtiin. Pitkällä aikavälillä huono tuki voi edistää polvi-, lonkka- tai selkäkipuja. Asiantuntijat suosittelevat mallien valitsemista, jotka:

Ne pitävät kantapäästä tiukasti kiinni

Ne tarjoavat vakaan pohjan, joka ei ole liian pehmeä eikä liian jäykkä.

Mahdollistaa vaiheen sujuvan etenemisen

Ne mukautuvat jalan muotoon

Kyse ei ole tiettyjen tyylien kieltämisestä, vaan pitkäaikaisen käytön välttämisestä, kun tuki ei ole riittävä.

Lyhyesti sanottuna jalkojen hoitaminen tarkoittaa myös tasapainon ja liikkuvuuden säilyttämistä. Kenkien vaihtaminen, kipusignaalien kuunteleminen ja jalkaterapeutin puoleen kääntyminen jatkuvan epämukavuuden sattuessa ovat yksinkertaisia toimenpiteitä, jotka voivat tehdä eron pitkällä aikavälillä.