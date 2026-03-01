Search here...

Huivi: tämä hygieniatieto, joka usein unohtuu talvella

Vinkkejä siluetteihin
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : freestocks.org/Pexels

Talvella se suojaa meitä kylmältä, emmekä juuri koskaan ota sitä pois. Huivista voi kuitenkin tulla myös todellinen bakteerien kasvualusta, jos sitä ei hoideta kunnolla.

Ihon kanssa suorassa kosketuksessa oleva lisävaruste

Useita tunteja päivässä käytettynä huivi on jatkuvassa kosketuksessa leuan, poskien ja kaulan kanssa. Amerikkalaisen ihotautilääkäri Corey L. Hartmanin mukaan huivit keräävät "likaa, talia ja epäpuhtauksia kankaan kuituihin", jotka voivat sitten siirtyä iholle. Tuloksena on ärsytystä, näppylöitä tai aknea kasvojen alaosaan. Kankaat keräävät myös hikeä ja hiustenhoitotuotteiden tai meikin jäämiä. Kaikki nämä tekijät voivat tukkia ihohuokoset.

Näppylät, ihottuma, follikuliitti: vähän tunnetut riskit

Pitkäaikaisen huivin käytön aiheuttamat epätäydellisyydet eivät aina johdu klassisesta aknesta. Asiantuntijat ehdottavat useita mahdollisia sairauksia:

  • Mekaaninen akne, joka johtuu kankaan toistuvasta hankauksesta ihoa vasten
  • Kosketusdermatiitti, joka ilmenee punoituksena ja kutinana
  • Follikuliitti, karvatuppien tulehdus

Talvella ongelma voi pahentua. Kylmä ja kuiva ilma heikentää ihon suojakerrosta. Iho tuottaa sitten enemmän talia kompensoidakseen tätä, mikä lisää tukkeutuneiden ihohuokosten riskiä. Myös kangasmateriaaleilla on merkitystä. Synteettiset kankaat, kuten polyesteri tai akryyli, säilyttävät lämpöä ja kosteutta helpommin. Villa puolestaan voi ärsyttää herkkää ihoa.

Kuinka usein huivi pitäisi pestä?

Tri Hartmanin mukaan säännöllisesti käytetty huivi tulisi pestä viikoittain tai vähintään 3–5 käyttökerran välein. Se tulisi puhdistaa välittömästi, jos:

  • Se näyttää näkyviä meikin tai talin jälkiä.
  • Sitä käytettiin sairauden aikana
  • Se levittää epätavallista hajua

Myös pyykinpesuaineen valinnalla on merkitystä. Ihotautilääkärit suosittelevat välttämään voimakkaasti hajustettuja tuotteita tai huuhteluaineita, jotka voivat ärsyttää ihoa.

Muut asiaankuuluvat lisävarusteet

Huivi ei ole ainoa talvivaate, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Myös hatut, korvalaput ja hanskat keräävät bakteereja ja epäpuhtauksia. Asiantuntijat neuvovat:

  • Pese käsineet kolmen tai neljän käyttökerran välein.
  • Konepeltien puhdistaminen joka viikko
  • Huollattaa takit ja jakut kerran tai kaksi kaudessa

Nämä kaikki ovat yksinkertaisia ohjeita, jotka voivat rajoittaa ihoärsytystä.

Lyhyesti sanottuna, usein pelkkänä suojaavana asusteena pidetty huivi voi väärin hoidettuna johtaa näppyihin ja ärsytykseen. Talvella sen peseminen on yhtä tärkeää kuin tyynyliinan vaihtaminen. Pieni yksityiskohta, mutta ei ihon terveyden kannalta merkityksetön.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Salaisuus vaatekaapin järjestämiseen ja aamuisen epäröinnin välttämiseen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Salaisuus vaatekaapin järjestämiseen ja aamuisen epäröinnin välttämiseen

Aamuisin tuhlaamme niin paljon aikaa pukeutumiseen, ja vaikka vaatekaappimme olisi pursuamassa vaatteita, emme koskaan tiedä, mitä pukea päälle....

Huppu: virhe, joka vähentää sen tehoa kylmää vastaan

Talvella huppu vedetään useammin pään yli kuin selän yli. Se on suuri etu, varsinkin kun sää on arvaamaton....

Huivi: muodin yksityiskohta, joka erottaa sukupolvet toisistaan

Entä jos huivisi paljastaisi sinusta enemmän kuin luulitkaan? TikTokissa, Instagramissa ja Pinterestissä odottamaton keskustelu herättää muotifaneja: tapa, jolla...

"Olen lyhyt ja haluan pidentää vartaloani": hän neuvoo imartelevien vaatteiden valinnassa

Pieni koko ei ole korjattava vika; se on vahvuus, ominaisuus ja tyyli aivan omana itsenään. Jotkut ihmiset kuitenkin...

Aina mustaan pukeutuminen: mitä tämä valinta kertoo sinusta, tiedostamattasi

Mustan valitseminen arkikäyttöön ei ole koskaan triviaali asia. Tämän näennäisen yksinkertaisuuden takana piilee todellinen kehonkieli, hienovarainen ja syvästi...

Odottamaton tapa käyttää sukkahousuja, joka tekee vaikutuksen tällä kaudella

Sukkahousut koristavat jalkojasi ja lisäävät paksuutta hameiden alle keskellä talvea. Yleensä puet ne jalkaasi alhaalta ylöspäin etkä ole...

© 2025 The Body Optimist