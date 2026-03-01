Huivi: tämä hygieniatieto, joka usein unohtuu talvella

Talvella se suojaa meitä kylmältä, emmekä juuri koskaan ota sitä pois. Huivista voi kuitenkin tulla myös todellinen bakteerien kasvualusta, jos sitä ei hoideta kunnolla.

Ihon kanssa suorassa kosketuksessa oleva lisävaruste

Useita tunteja päivässä käytettynä huivi on jatkuvassa kosketuksessa leuan, poskien ja kaulan kanssa. Amerikkalaisen ihotautilääkäri Corey L. Hartmanin mukaan huivit keräävät "likaa, talia ja epäpuhtauksia kankaan kuituihin", jotka voivat sitten siirtyä iholle. Tuloksena on ärsytystä, näppylöitä tai aknea kasvojen alaosaan. Kankaat keräävät myös hikeä ja hiustenhoitotuotteiden tai meikin jäämiä. Kaikki nämä tekijät voivat tukkia ihohuokoset.

Näppylät, ihottuma, follikuliitti: vähän tunnetut riskit

Pitkäaikaisen huivin käytön aiheuttamat epätäydellisyydet eivät aina johdu klassisesta aknesta. Asiantuntijat ehdottavat useita mahdollisia sairauksia:

Mekaaninen akne, joka johtuu kankaan toistuvasta hankauksesta ihoa vasten

Kosketusdermatiitti, joka ilmenee punoituksena ja kutinana

Follikuliitti, karvatuppien tulehdus

Talvella ongelma voi pahentua. Kylmä ja kuiva ilma heikentää ihon suojakerrosta. Iho tuottaa sitten enemmän talia kompensoidakseen tätä, mikä lisää tukkeutuneiden ihohuokosten riskiä. Myös kangasmateriaaleilla on merkitystä. Synteettiset kankaat, kuten polyesteri tai akryyli, säilyttävät lämpöä ja kosteutta helpommin. Villa puolestaan voi ärsyttää herkkää ihoa.

Kuinka usein huivi pitäisi pestä?

Tri Hartmanin mukaan säännöllisesti käytetty huivi tulisi pestä viikoittain tai vähintään 3–5 käyttökerran välein. Se tulisi puhdistaa välittömästi, jos:

Se näyttää näkyviä meikin tai talin jälkiä.

Sitä käytettiin sairauden aikana

Se levittää epätavallista hajua

Myös pyykinpesuaineen valinnalla on merkitystä. Ihotautilääkärit suosittelevat välttämään voimakkaasti hajustettuja tuotteita tai huuhteluaineita, jotka voivat ärsyttää ihoa.

Muut asiaankuuluvat lisävarusteet

Huivi ei ole ainoa talvivaate, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Myös hatut, korvalaput ja hanskat keräävät bakteereja ja epäpuhtauksia. Asiantuntijat neuvovat:

Pese käsineet kolmen tai neljän käyttökerran välein.

Konepeltien puhdistaminen joka viikko

Huollattaa takit ja jakut kerran tai kaksi kaudessa

Nämä kaikki ovat yksinkertaisia ohjeita, jotka voivat rajoittaa ihoärsytystä.

Lyhyesti sanottuna, usein pelkkänä suojaavana asusteena pidetty huivi voi väärin hoidettuna johtaa näppyihin ja ärsytykseen. Talvella sen peseminen on yhtä tärkeää kuin tyynyliinan vaihtaminen. Pieni yksityiskohta, mutta ei ihon terveyden kannalta merkityksetön.