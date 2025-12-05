UGG-kenkien käyttäminen talvella: asia, jota kukaan ei ole koskaan kertonut sinulle

Vaikka nettimuotifanit kävelevät UGG-saappaissaan lumessa, on parasta välttää tämän tyylin matkimista. Nämä turkisvuoratut saappaat, joita usein verrataan ulkoilutossuihin, sopivat paremmin hiekkarannoille kuin talven lumisille poluille. Vaikka ne ovat kiistatta mukavat ja vuoratut lampaanvillalla, UGG-kengät kannattaa pitää kaapissa lokakuusta maaliskuuhun.

UGG-kengät, huono idea talvella

Pehmeän, pyöreän siluettinsa, erittäin mukavan sisävuorensa, selkeästi kalifornialaisen tyylinsä ja pehmeän mokkanahkansa ansiosta UGG-saappailla on välittömästi tunnistettava estetiikka. Rakastettiinpa niitä tai ei, nämä mukavat jalkineet herättävät säännöllisesti muotikeskusteluja. Jotkut pitävät niitä muodin mokana, toiset trendikkyyden merkkinä, mutta ennen kaikkea niistä on tullut selkeälinjaisen tyylin ensimmäisten omaksujien visuaalinen vetovoima. UGG-fanit käyttävät niitä kesällä ja talvella, kuumalla asfaltilla tai liukkailla jalkakäytävillä.

Viime aikoina he ovat poseeranneet lumisten metsien keskellä rakkaat UGG-saappaansa jalassaan, kääriytyneinä tekoturkikseen ja ylisuuriin huiveihin. Mutta mitä he eivät näytä, on saappaidensa kunto muutaman minuutin puuterissa kävelyn jälkeen. He palaavat seikkailultaan märkien UGG-saappaiden, märien jalkojen ja irvistyksen kanssa, joka paljastaa heidän tilapäisen epämukavuutensa.

Eivätkä UGG-saappaat ole maastojalkineet. On myönnettävä, että niiden after ski -muotoilu voi olla melko harhaanjohtava. Paksu kumipohja, pehmustettu vuori, lämpöominaisuuksilla varustettu materiaali… kaikki viittaa siihen, että nämä saappaat on suunniteltu kylmään vuodenaikaan ja pakkaslämpötiloihin. Nämä tohvelin kaltaiset saappaat ovat lähes yhtä lämpimät kuin kuumavesipullo. Ne eivät kuitenkaan sovellu lumeen, lätäköihin tai mihinkään muuhun talvisäähän. Materiaali on liian hauras kestämään kosteutta ja vettä.

Rannalle suunnitellut kengät

Niin yllättävältä kuin se kuulostaakin, UGG-kengät ovat kesäkengät. Ensin surffaajien jaloissa nähdyistä kengistä tuli nopeasti vakiokenkä komeiden, sinisilmäisten miesten tyylissä. Siksi UGG-kengät yhdistettiin useammin shortsien ja hattujen kanssa kuin pipojen ja paksujen untuvatakkien kanssa. Niiden tehtävä menestyksen alussa? Lämmittää surffaajien jäisiä jalkoja. Vaikka sandaalit ja varvassandaalit sopivat kesällä paremmin kuin saappaat, UGG-kengät ovat jonkinlainen poikkeus säännöstä.

Nämä sekä söpöt että kestävät kengät ovat levinneet laajalti ja jättäneet alkuperäisen elinympäristönsä jäätyneelle asfaltille ja koskemattomille nurmikoille. Ne ovat muuttuneet urheilullisen vähemmistön omistamista erikoissaappaista maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Nämä ylelliset kengät, jotka ovat jalkaterapeuttien suurimpiin pelkoihin liittyviä, liittyvät kuitenkin erottamattomasti rantaan. On parempi käyttää niitä auringon alla tai kukkivien puiden alla kuin lumihiutaleiden ja uhkaavan talvitaivaan alla.

Mitä voit tehdä suojellaksesi heitä

UGG-saappaat, äärimmäisen mukavia ja fleecepeittoa muistuttavia, sopivat täydellisesti kuivalle säälle, mutta eivät sateelle tai lumelle. Kuten kaikki herkistä materiaaleista valmistetut kengät, ne voidaan tietysti suojata säältä vedenpitävyyden avulla. Sateisille retkille on kuitenkin parasta valita nahkasaappaat (mieluiten vegaaniset).

Nämä ultraregressiiviset "rumat saappaat" luoneella tuotemerkillä on ilmiselvästi esillä muita, sopivampia pareja. Itse asiassa se on laajentanut mallistoaan kylmien jalkojemme hyödyksi kestävämmillä ja ennen kaikkea vedenpitävillä malleilla, jotka ovat vaellus- ja maiharisaappaiden yhdistelmä. Tuttuuden säilyttämiseksi se on säilyttänyt alkuperäisten UGG-saappaiden viehätyksen. Niinpä klassisissa UGG-kengissä on vahvistetut napit ja kohokuvioidut pohjat.

UGG-saappaat, rennon tyylin ruumiillistuma ja kansainvälinen cooliuden symboli, eivät ole läheskään valmiita. Säärystimien , paksujen leggingsien tai neulemekon kanssa käytettynä ne sulautuvat saumattomasti talviasuihimme.